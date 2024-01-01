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سياسةألبانيا

عن كثب - آخر ممرضي ألبانيا - الهجرة أم البقاء؟

١١ يناير ٢٠٢٤

تواجه ألمانيا نقصا في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية. لذا تسعى البلاد لجلب قوى عاملة في قطاع الصحة من البلدان الفقيرة من بينها ألبانيا، مما أدى إلى هجرة الكثير من الشباب المؤهلين.

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انتشرت أخبار نقص كوادر الرعاية الصحية في ألمانيا في جميع أنحاء ألبانيا. وبسبب تطلعهم لمستقبل أفضل، هاجر العديد من الممرضات والممرضين الألبان المؤهلين. تدرس ألكيتا كايا، البالغة من العمر 22 عامًا، مهنة التمريض باللغة الألمانية في مدينة تيرانا، وتستعد لبدء حياتها الجديدة. إذ تتكلف إحدى المستشفيات الألمانية بمصاريف دورة اللغة استعدادا لمنحها وظيفة. فقط نصف العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألبانيا من يفضلون البقاء في البلاد، من بينهم كاستيروت قهاجا. بالرغم من عمله الشاق والذي لا يدر عليه دخلا كبيرا، إلا أنه يفضل البقاء في وطنه. فمن سيعتني في نظره، بالمسنين الذين يعمل أبناؤهم في غرب أوروبا؟

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