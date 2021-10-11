آخر السلاحف البحرية

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السلاحف البحرية مهددة بالانقراض. في حلقة اليوم سنلتقي بمجموعة من الناشطين الذين يعملون بإحدى المنظمات المحلية في كينيا، وهدفهم إنقاذ ما تبقى من السلاحف البحرية والحفاظ عليها.
تعكف مؤسسة "ماكس بلانك" البحثية على تنفيذ برنامج علمي لتتبع حركة الحيوانات في شتى بقاع الأرض من خلال كمبيوتر في الفضاء. ويطلق على هذا البرنامج اسم "منظومة التعاون الدولي لأبحاث الحيوان عبر الفضاء" ويشتهر باسم "إيكاروس".
محمية جزر النخيل اللبنانية توجد ضمن قائمة اليونسكو للمحميات البحرية العالمية لما تتضمنه من تنوع سمكي ومن حيوانات مهددة بالانقراض. بيد أن هذا الكنز الطبيعي بات مهددا بالضياع بسبب الثلوث، ما جعل باحثين يدقون ناقوس الخطر.
في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.
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