 آخر السلاحف البحرية | المستقبل الآن | DW | 05.06.2022

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المستقبل الآن

آخر السلاحف البحرية

السلاحف البحرية مهددة بالانقراض. في حلقة اليوم سنلتقي بمجموعة من الناشطين الذين يعملون بإحدى المنظمات المحلية في كينيا، وهدفهم إنقاذ ما تبقى من السلاحف البحرية والحفاظ عليها.

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