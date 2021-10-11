آخر السلاحف البحرية

اليمن ـ حيوانات مهددة بالانقراض ضحية الحرب والإهمال وعدوانية الإنسان

في اليمن، هناك ضحايا آخرين للحرب غير البشر، فالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض تعاني الجوع والإهمال والصيد الجائر وحتى التهريب. بعض هذه الحيوانات يعود وجودها إلى آلاف السنين وكانت لها رمزية دينية ووطنية.