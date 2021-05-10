آخر أخبار مواجهات القدس: إسرائيل تستهدف قيادي في حماس

|الموافقة على قصف جوي"
قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى في إسرائيل وافق اليوم الاثنين على قصف جوي مكثف على غزة في أعقاب إطلاق صواريخ ، لكن لم يوافق على توغل بري . وأضاف المسؤول، بحسب موقع"يديعوت احرونوت " الإلكتروني ، "يجب توجيه ضربة قوية لحماس ، ومع ذلك ، يتفهم الجميع محدداتنا ". "ليست لدينا رغبة في حروب كبيرة". وأعرب المسؤول عن أمله في أن ينتهي تصعيد الأعمال العدائية في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وجاء تصريح المسؤول بعد اختتام اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأمني وسط تصعيد مع الفلسطينيين.
قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة اطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات اسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس لوكالة فرانس برس إن "تسعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة".
وأشار مصدر في حماس إلى أن "الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة"، مؤكدا مقتله.
من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على شمال القطاع مستهدفاً قيادياً في حماس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن سلاح الجو الإسرائيلي "بدأ" بمهاجمة مواقع حماس رداً على هجمات صاروخية انطلقت من المنطقة الساحلية الفلسطينية، مضيفاً أنه لا يستطيع "تأكيد أو نفي" مقتل ضحايا نتيجة للغارات الجوية.
ومساء الإثنين، أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد انتهاء مهلة حماس. وفي وقت سابق ، تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص.
حريق في ساحة الأقصى
وفي سياق متصل، اندلع حريق مساء اليوم أمكن مشاهدته من على بعد كيلومترين في ساحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب، بحسب مراسلي فرانس برس.
وأظهر مقطع فيديو شجرة كبيرة تشتعل فيها النيران، وكان بالإمكان مشاهدة الحريق من حائط المبكى، حيث واصل عدد كبير من الإسرائيليين الاحتفال بيوم توحيد القدس.
ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن السبب على ما يبدو هو الألعاب النارية بحسب ما صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر، والذي تحدث "عن سلوك غير مسؤول من قبل المتظاهرين الفلسطينيين"، فيما أكد نشطاء فلسطينيون أن قنابل الصوت التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية هي سبب الحريق.
ووقعت في وقت سابق الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة الاقصى خلفت اكثر من 300 جريح.
وتشهد القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل اشتباكات عنيفة منذ يوم الجمعة. واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بسبب التهديد بطرد حوالي 30 فلسطينيا من منازلهم في حي الشيخ جراح.
ع.ح./ع.خ. (ا ف ب، د ب ا)
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة