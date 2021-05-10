 آخر أخبار مواجهات القدس: إسرائيل تحضر لضربة جوية مكثفة على غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2021

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أخبار

آخر أخبار مواجهات القدس: إسرائيل تحضر لضربة جوية مكثفة على غزة

إسرائيل ترد على حماس بضربة جوية على غزة تسفر عن مقتل 9 فلسطينيين، ومجلس الوزراء الأمني يوافق على توجيه ضربة مكثفة للقطاع. القدس وما حولها في حالة تصعيد مستمر فيما تطالب دول بالتهدئة. آخر أخبار التصعيد المستمر بالقدس.

القدس تشهد أحداث عنف مستمرة منذ أيام

مقدسيون في طريقهم إلى مسجد قبة الصخرة

نتنياهو يهدد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسلحين الفلسطينيين بتجاوز "الخط الأحمر" بعد إطلاق مكثف للصواريخ من قطاع غزة في أعقاب اشتباكات في البلدة القديمة بالقدس. وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في القدس إن "المنظمات الإرهابية في غزة تجاوزت الخط الأحمر مساء يوم القدس وهاجمتنا بالصواريخ في ضواحي القدس". وتابع نتنياهو "إسرائيل سترد بقوة كبيرة.. لن نتسامح مع أي هجوم على أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا ومن يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا". كما حذر نتنياهو المواطنين الإسرائيليين وطالبهم بالاستعداد لاستمرار الصراع الحالي لفترة أطول. 

 

"الموافقة على قصف جوي"

قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى في إسرائيل وافق اليوم الاثنين على قصف جوي مكثف على غزة في أعقاب إطلاق صواريخ ، لكن لم يوافق على توغل بري . وأضاف المسؤول، بحسب موقع"يديعوت احرونوت " الإلكتروني ، "يجب توجيه ضربة قوية لحماس ، ومع ذلك ، يتفهم الجميع محدداتنا ". "ليست لدينا رغبة في حروب كبيرة". وأعرب المسؤول عن أمله في أن ينتهي تصعيد الأعمال العدائية في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وجاء تصريح المسؤول بعد اختتام اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأمني وسط تصعيد مع الفلسطينيين.

 

مقتل قيادي في حماس

قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة اطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات اسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

مختارات

اشتبك فلسطينيون يرشقون الحجارة مع الشرطة الإسرائيلية الذين استخدموا قنابل الصوت ورصاص مطاطي خارج المسجد الأقصى في القدس، بينما تحتفل إسرائيل بذكرى "يوم توحيد القدس". والأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء.

بدأت عدة جهات دولية فاعلة في التحرك للحد من انفجار الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة. ففي الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي للتهدئة اجتمع مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث الأوضاع في القدس، فيما حذرت ألمانيا من تصعيد الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس لوكالة فرانس برس إن "تسعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة".

وأشار مصدر في حماس إلى أن "الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة"، مؤكدا مقتله.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على شمال القطاع مستهدفاً قيادياً في حماس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن سلاح الجو الإسرائيلي "بدأ" بمهاجمة مواقع حماس رداً على هجمات صاروخية انطلقت من المنطقة الساحلية الفلسطينية، مضيفاً أنه لا يستطيع "تأكيد أو نفي" مقتل ضحايا نتيجة للغارات الجوية.

ومساء الإثنين، أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد انتهاء مهلة حماس. وفي وقت سابق ، تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص.

حريق في ساحة الأقصى

وفي سياق متصل، اندلع حريق مساء اليوم أمكن مشاهدته من على بعد كيلومترين في ساحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب، بحسب مراسلي فرانس برس.

 وأظهر مقطع فيديو شجرة كبيرة تشتعل فيها النيران، وكان بالإمكان مشاهدة الحريق من حائط المبكى، حيث واصل عدد كبير من الإسرائيليين الاحتفال بيوم توحيد القدس.

ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن السبب على ما يبدو هو الألعاب النارية بحسب ما صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر، والذي تحدث "عن سلوك غير مسؤول من قبل المتظاهرين الفلسطينيين"، فيما أكد نشطاء فلسطينيون أن قنابل الصوت التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية هي سبب الحريق.

ووقعت في وقت سابق الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة الاقصى خلفت اكثر من 300 جريح.

وتشهد القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل اشتباكات عنيفة منذ يوم الجمعة. واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بسبب التهديد بطرد حوالي 30 فلسطينيا من منازلهم في حي الشيخ جراح.

ع.ح./ع.خ. (ا ف ب، د ب ا)

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