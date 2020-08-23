 آخرها مونشنغلادباخ.. أندية ألمانيا تتأهل إلى دور الثمن في دوري الأبطال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2020

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آخرها مونشنغلادباخ.. أندية ألمانيا تتأهل إلى دور الثمن في دوري الأبطال

ضمنت الفرق الألمانية المشاركة في دوري الأبطال تأهلها إلى دور الثمن، رغم هزيمة مونشنغلادباخ أمام ريال مدريد، فيما خرج أنتر ميلان وكذلك أياكس من دور المجموعات، بينما بات محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في المنافسة.

مونشنغلادباخ

رغم هزيمة مونشنغلادباخ أمام ريال مدريد تأهل الفريق الألماني إلى دور الثمن

تغلب ريال مدريد على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 2-صفر لكنهما تأهلا سويًا لأن المباراة الثانية في المجموعة بين انتر الايطالي وشاختار دانيتسك الاوكراني انتهت بتعادلهما سلبًا، في الجولة السادسة والاخيرة مساء أمس الأربعاء (11 ديسمبر/كانون الأول)

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في مباريات حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، يخوض كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان وأتالانتا الإيطاليين وأياكس الهولندي معركة البقاء.

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، أخّر بايرن ميونخ لحاق أتلتيكو مدريد به على بطاقة التأهل لثُمن النهائي، فيما انضم ليفربول إلى قائمة المتأهلين بفوز على أياكس أمستردام، وبات ريال مدريد مهدداً بعد خسارة أمام شاختار.

واحتل مونشنغلادباخ المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، ليصعد برفقة الريال للأدوار الإقصائية في المسابقة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على شاختار، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي انتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي، وقبع إنتر في قاع الترتيب برصيد ست نقاط، ليودع  المسابقات الأوروبية في الموسم الحالي.

وبتأهل مونشنغلادباخ (المجموعة الثانية)، تكون ألمانيا حاضرة في دور ثمن النهائي عبر أربعة فرق، إذ ضمنت كل الفرق الألمانية في دور المجموعات بطاقة التأهل وهي بايرن ميونيخ الالماني (في المجموعة الاولى)، وبوروسيا دورتموند (السادسة)، لايبزيغ (الثامنة).

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد أن حسم قطبا العاصمة الاسبانية ريال وأتلتيكو واتالانتا الايطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وكان كريم بنزيمة بطل المباراة الاولى بتسجيله هدفيها بكرتين رأسيتين في الدقيقتين 9 و32 ليبعد الضغوط عن مواطنه ومدرب الفريق زين الدين زيدان.

وبلغ أتالانتا ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بفوزه على أياكس الهولندي المنقوص في الدقائق العشر الأخير. وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، بات المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول المتأهل أصلا في البطولة خلال التعادل 1-1 أمام مضيفه ميدتيلاند.

خطف أتلتيكو مدريد الاسباني بطاقة العبور بفوزه الاربعاء بنتيجة 2-صفر على مضيفه سالزبورغ النمسوي ليلتحق ببايرن ميونيخ الالماني

وفي المجموعة ذاتها وعلى الرغم من خوضه المباراة بتشكيلة معظمهما من التشكيلة الرديفة تغلب بايرن ميونيخ الالماني حامل اللقب على لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-صفر بهدفين سجلهما مدافعه العملاق نيكلاس سوله (63) ومهاجمه الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ (80).

وحسم باريس سان جرمان الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة بفوزه الساحق على ضيفه باشاك شهير التركي 5-1 بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي نيمار في المباراة المُستكملة بينهما.

وفي المجموعة الثالثة، تغلب مانشستر سيتي الانكليزي على مرسيليا بنتيجة 3-صفر. وحذا حذوه بورتو البرتغالي اثر تغلبه على اولمبياكوس بهدفين.

إ.ع/ ع.أ.ج (أ ف ب )

 

مشاهدة الفيديو 13:06

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