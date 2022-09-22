آثار كوفيد طويلة الأمد في المكسيك

ما سر حدّة بيانات كورونا في الغرب مقابل تراجعها في دول عربية؟

استعادت الحياة في عدة دول عربية جزءا واسعا من مسارها، في ظل تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، غير أن خبراء يرون أن هناك ظاهرة عالمية تخصّ عدم الإبلاغ الدقيق عن الحالات، فضلا عن أسباب أخرى قد تفسر اللغز.