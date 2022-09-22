آثار كوفيد طويلة الأمد في المكسيك

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في المكسيك هناك 1.6 مليون شخص يعانون من آثار كوفيد طويلة الأمد، لكن الحكومة لا توفر لهم المال للعلاج.
يغادر ترامب البيت الأبيض تاركاً خلفه إرثاً يرى البعض أنه حافل بالنجاحات، فيما يرى آخرون أنه إرث من الإخفاقات، حيث مئات الآلاف من ضحايا كورونا واقتصاد مأزوم ومحتمع منقسم بشكل لم يحدث منذ الحرب الأهلية الأمريكية.
استعادت الحياة في عدة دول عربية جزءا واسعا من مسارها، في ظل تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، غير أن خبراء يرون أن هناك ظاهرة عالمية تخصّ عدم الإبلاغ الدقيق عن الحالات، فضلا عن أسباب أخرى قد تفسر اللغز.
الحانات في أزقة إسطنبول محبوبة جدا. فهنا يلتقي السكان لشرب كأس "راكي" أو لعب الطاولة. لكن مستقبل الحانات العريقة بات مجهولا في ظل تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، وأيضا بسبب الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة.
كانت إحدى أكثر الفترات الرئاسية الأمريكية إثارة للجدل، وحتى مع إخفاقه في تسليم السلطة بـ "روح رياضية" وتأليبه أنصاره على الاحتجاج، إلّا أن إرث ترامب سيستمر في أمريكا وسيكون لزاما على جو بايدن التعامل معه.
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