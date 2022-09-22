 آثار كوفيد طويلة الأمد في المكسيك | DW الأخبار | DW | 22.09.2022

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آثار كوفيد طويلة الأمد في المكسيك

في المكسيك هناك 1.6 مليون شخص يعانون من آثار كوفيد طويلة الأمد، لكن الحكومة لا توفر لهم المال للعلاج.

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