آثار كورونا على الأطفال

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تسبب الإغلاق للعديد من الأطفال في شيء مهم، وهو عدم القدرة على ممارسة الرياضة. وهم الآن يعانون من مشكلة كبيرة في زيادة الوزن. والأطباء يدقون ناقوس الخطر، خاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك.
مر عقد على إنشاء مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي أبصر فيه آلاف الأطفال السوريين النور. ولا يعرف هؤلاء عن وطنهم اليوم سوى ما يحكيه لهم أهاليهم من ذكريات، حكايات عن زمن كانت فيه البلاد آمنة مستقرة.
أوقفت شركة بيبسيكو إنتاج مشروبات بيبسي وسفن أب وماونتن ديو في روسيا بعد نحو 6 أشهر من إعلان الشركة أنها ستعلق المبيعات والإنتاج على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا. وكانت روسيا ثالث أكبر سوق للشركة الأمريكية ومقرها نيويورك.
تتاح للأمهات في ألمانيا خيارات قليلة لتحقيق التوازن بين رعاية الأطفال والاستمرار في العمل خاصة في ظل عدم وجود إدارة سياسية تحدث تغييرا في الوضع الراهن. وتضطر كثير من الأمهات للعمل لساعات أقل بدوام جزئي أو حتى ترك العمل.
الصيف هو فصل الاستمتاع بالعطلة والسفر وممارسة النشاطات، لكن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة مؤخرًا يزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس والتي قد تكون قاتلة، خصوصًا للأطفال وكبار السن، فكيف يجب التعامل معها؟
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