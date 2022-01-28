 آثار كورونا على الأطفال | DW الأخبار | DW | 13.10.2022

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DW الأخبار

آثار كورونا على الأطفال

تسبب الإغلاق للعديد من الأطفال في شيء مهم، وهو عدم القدرة على ممارسة الرياضة. وهم الآن يعانون من مشكلة كبيرة في زيادة الوزن. والأطباء يدقون ناقوس الخطر، خاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك.

المزيد من المركز الإعلامي

رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة

رياض الأطفال يمكن أن تبقى مفتوحة 28.01.2022

غرفة العلاج باللعب طريقة جديدة في غزة، أسستها أخصائية نفسية تعمل بإحدى رياض الأطفال لعلاج الاضطرابات النفسية بشكل مبكر.

غرفة اللعب لعلاج الاطفال 23.02.2022

شاب سوري فقد احدى ساقيه نتيجة الحرب ، لكنه لم يفقد عزيمته، ليدرب الأطفال رياضة الكونغ فو.

سوري يتحدى الإعاقة ويفتتح مركزا لتدريب الأطفال الكونغ فو 15.11.2021

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الأطفال في زمن كورونا 28.01.2022

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سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد

سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد 13.10.2022

اليابان تفتح الحدود للسياح

اليابان تفتح الحدود للسياح 13.10.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب 15.09.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

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معهد تقسيم لتعليم الرقص الشرقي في مصر. هو الأول من نوعه لتدريب الفتيات على الرقص بطريقة أكاديمية.

معهد للرقص الشرقي في مصر 13.10.2022

تواصل الاحتجاجات في إيران رغم توعد السلطة القضائية بتشديد الأحكام على من وصفتهم بعناصر الشغب.

المطالبة "بإسقاط النظام " من مطالب المحتجين في إيران 13.10.2022

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة تعود للعصر الروماني في بلدة الرستن في وسط سوريا.

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا 13.10.2022

بوتين يقترح على اردوغان في كازاخستان إنشاء خط أنابيب يمر عبر تركيا ومركز لبيع الغاز للدول الأوروبية.

بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان 13.10.2022

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