آثار الأدوية على النساء والرجال

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الإيبوبروفين وأدوية أخرى لها آثار جانبية مختلفة على النساء والرجال. هذا الخلاصة تم التوصل إليها في وقت متأخر فقط لأن الدراسات السريرية لم تشمل النساء لفترة طويلة.
يعاني كثير من الرجال من نقص في هرمون التستوستيرون الذكري. وينصح الأطباء الرجال بضرورة اجراء الفحوصات اللازمة عند ملاحظة الأعراض لتعويض انخفاض التستوستيرون قبل أن تقود المشكلة إلى عواقب صحية خطيرة. فبماذا ينصحون؟
تشير إحصائيات حديثة إلى أن نسبة أكبر من النساء في الدول الغربية هن من يتخذن قرار الانفصال أو الطلاق، وبفارق كبير عن الرجال. فكيف رأى الخبراء العلاقات الزوجية ذلك؟ وما علاقة الاستقلال المالي والقوانين الجديدة بالأمر؟
حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والقمع، ووصفه بأنه "يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات". وأعرب تضامنه مع النساء والرجال الذين يمثلون الطرف الأضعف.
بعد كسب الممثل الأمريكي جوني ديب قضية "التشهير" ضد زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد، تحذر منظمات الدفاع عن حقوق النساء من تأثير "كارثي" للقضية على النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري، سيما بسبب التغطية الإعلامية الواسعة.
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