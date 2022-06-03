 آثار الأدوية على النساء والرجال | صحتك بين يديك | DW | 24.06.2022

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صحتك بين يديك

آثار الأدوية على النساء والرجال

الإيبوبروفين وأدوية أخرى لها آثار جانبية مختلفة على النساء والرجال. هذا الخلاصة تم التوصل إليها في وقت متأخر فقط لأن الدراسات السريرية لم تشمل النساء لفترة طويلة.

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