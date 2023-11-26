 آبل تمدد خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14 | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.11.2023

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علوم وتكنولوجيا

آبل تمدد خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون 14

تركز آلية التسويق لأجهزة آبل بدرجة كبيرة على خصائص الأمان التي تقدمها الأجهزة ومن بينها قدرة الهاتف الذكي على الإبلاغ عن حادث مروري أو قدرة الساعة الذكية على رصد سقوط مرتديها. آبل قررت تمديد ميزة مهمة لمستخدمي آيفون 14.

صورة لهاتف آيفون 14. الصورة من الصين بتاريخ 16 سبتمبر 2022

يمكن استخدام خدمة طلب الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية حاليا في 16 دولة. صورة أرشيفية

قبل عام واحد بالتحديد أطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل خدمة إرسال رسائل الاستغاثة في حالة الطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية لمستخدمي أحدث هواتفها الذكية آيفون 14 وتتيح هذه الخدمة لمستخدمي آيفون14 إرسال رسالة طلب استغاثة في حالة الضرورة حتى إذا كانوا موجودين في أماكن نائية خارج نطاق تغطية شبكات الاتصالات.

وفي ذلك الوقت أعلنت الشركة منح مستخدمي هواتف آيفون 14 حق استخدام هذه الخدمة مجانا لمدة عامين على سبيل التجربة، ثم أعلنت مؤخرا تمديد الفترة لعام إضافي. ويمكن الآن لأي شخص يستخدم هاتف آيفون14 أو آيفون 15 الاستفادة من خدمة طلب الاستغاثة مجانا لمدة عامين بعد تنشيط الهاتف الجديد.

يذكر أن هذه الخدمة وهي الأولى من نوعها بالنسبة للهواتف الذكية العامة، مصممة لتتيح طلب الاستغاثة في أي وقت دون الحاجة إلى وجود تغطية لشبكات الاتصالات.

يشار إلى أن آبل تعتمد بدرجة متزايدة على تقديم خصائص الأمان والسلامة في أجهزتها، حيث تسوق هذه الأجهزة على أساس قدرتها على إنقاذ حياة مستخدميها، مثل قدرة الهاتف آيفون على الإبلاغ عن تعرض صاحبه لحادث مروري وقدرة الساعة الذكية آبل ووتش على رصد سقوط مرتديها. كما يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الأحدث، إبلاغ الآخرين عن مكانهم عبر الأقمار الاصطناعية، بغض النظر عن طبيعة الموقف الطارئ، حتى لو كانوا يسافرون خارج نطاق التغطية الهاتفية.

وتعمل هذه الخدمة عبر الخريطة التي يعرضها تطبيق فايند ماي من شركة آبل. ويمكن استخدام خدمة طلب الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية حاليا في 16 دولة هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ا.ف/ م.س (د.ب.أ)

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