آبل تستعد لبيع نظارة "فيجن برو" للمرة الأولى خارج أمريكا

تستعد شركة "آبل" الأمريكية للإلكترونيات للبدء في بيع نظارتها "فيجن برو" في أسواق خارج الولايات المتحدة، لتختبر ما إذا كان جهاز الواقع المختلط الذي يبلغ ثمنه 3499 دولار سيحظى بجاذبية أوسع. فما ميزات هذه النظارات؟

بدأت شركة "آبل" في عقد جلسات تدريب في الأيام الأخيرة وأرسلت المئات من موظفيها من متاجرها الدولية إلى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لتعلم كيفية عرض نظارتها "فيجن برو" للعملاء، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة اليوم الاثنين (13 مايو/ أيار 2024).

ويستمر التدريب لمدة أربعة أيام، وبدأت الدورات في الأسبوع الماضي، وفقا للمصادر.

يذكر أن نظارة "فيجن برو"، التي تخلط المحتوى الافتراضي مع مشاهد من العالم الحقيقي حول المستخدم، تعد أكبر منتج جديد من شركة "آبل" خلال سنوات وبدأت ما وصفه الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه عصر الحوسبة المكانية.

بيد أنّ السعر المرتفع للغاية لـ"فيجن برو" وعدم وجود تطبيقات مقنعة لها جعلها منتجا للمتخصصين فقط.

نظارة آبل فيجن برو To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتعتقد آبل أن النظارة الذكية "فيجن برو" ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن آبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو/ حزيران الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العالم الحقيقي المحيط بالمستخدم، فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع.

وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضا استخدام النظارة الجديدة للدخول بشكل كامل إلى عالم رقمي، دون عرض تفاصيل المكان المحيط بالمستخدم.

وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)