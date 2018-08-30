 10 أعوام سجناً لمنفذ هجوم على مسجد في دريسدن الألمانية | أخبار | DW | 31.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

10 أعوام سجناً لمنفذ هجوم على مسجد في دريسدن الألمانية

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة تسعة أعوام وثمانية أشهر، بتهمة شن هجمات بقنابل بدائية الصنع على مسجد ومركز للمؤتمرات في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا قبيل الاحتفالات الرئيسية بعيد الوحدة الألمانية عام 2016.

Deutschland, Dresden: Urteil im Prozess um Moschee-Anschlag am Dresdner Landgericht (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

حكمت محكمة ألمانية الجمعة (31 آب/أغسطس 2018) على ألماني شن هجوما بقنبلة بدائية الصنع على مسجد في مدينة دريسدن (شرق) بالسجن عشر سنوات تقريبا فيما وصفه المدعون بأنه جريمة بدافع من الكراهية للأجانب. وكان المتهم نينو ك. قد اعتذر خلال المحاكمة من إمام المسجد وأسرته. ولم يصب أحد في الهجوم، حيث دمرت القنبلة باب مسجد الفاتح بينما كانت الأسرة داخله في 26 أيلول/سبتمبر 2016.

 

وفي الليلة نفسها زرع المتهم قنبلة أنبوبية بدائية الصنع ألحقت أضرارا بمركز مؤتمرات في المدينة قبل أيام من استضافتها احتفالات بمناسبة الذكرى الـ 26 لتوحيد الألمانيتين. والهجومان اللذان وقعا في مدينة دريسدن عاصمة مقاطعة ساكسونيا ومهد حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام، هزا ألمانيا قبل عامين.

واتهمت المحكمة نينو ك. بمحاولة القتل وتفجير عبوات ومحاولة إضرام النار على مستوى خطير عمدا. وحكم عليه القاضي بالسجن 9 سنوات وثمانية أشهر. واتهمه المدعون خلال المحاكمة بأنه يضمر مشاعر عنصرية ومعادية للإسلام وقالت تقارير وسائل إعلام إنه ندد بـ "الأفارقة الكسالى" و"الأجانب المجرمين" خلال تظاهرة سابقة لحركة "بيغيدا".

مختارات

ما دور الأوساط الرياضية، خاصة الألتراس والهوليغنز في ما يحدث في كيمنتس شرق ألمانيا، المدينة التي تهتز حاليا بخطاب اليمين المتطرف؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الصحافة الألمانية حاليا. (31.08.2018)

تمكن متظاهرون يمينيون مرتين متتابعتين في كيمنتس من تفريغ كراهيتهم ضد أجانب. وبدت الشرطة مغلوبة على أمرها. والبعض يحذر من أن تهدد هذه الظروف جميع أنحاء ألمانيا. (30.08.2018)

وك. الذي تم توقيفه في كانون الأول/ ديسمبر 2016، قال للقاضي إنه لم يكن يقصد إيذاء أحد.

وأصبحت مقاطعة ساكسونيا الواقعة في شرق ألمانيا الشيوعي سابقا، بؤرة لاحتجاجات اليمين المتطرف وجرائم الكراهية بعد وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، منذ 2015.

وشهدت بلدة كيمنتس بالمقاطعة أعمال عنف عنصرية هذا الأسبوع، بعد أن نزل متظاهرون إلى الشارع للاحتجاج على مقتل ألماني طعنا، على يد عراقي وسوري، بحسب تقارير.

ح.ع.ح/ع.ش(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية: ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

شهدت كيمنتس تحولا كبيرا منذ إعادة توحيد ألمانيا بدءًا بعودة اسمها الأصلي إلا أنها أمست رمزا للخوف على ديمقراطية ألمانيا وانقسام المجتمع بعدما وقعت جريمة قتل لرجل ألماني، يشتبه أن مرتكبيها هما اثنان من طالبي اللجوء العرب. (31.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Tatort in Chemnitz

أحداث كيمنتس..تصعيد يميني ورئيس وزراء الولاية يراهن على الحوار 30.08.2018

تحديات كبرى أمام شرطة دريسدن الذي تشهد توترا غير مسبوق منذ يوم الأحد. السلطات تحاول تأمين لقاءٍ مفتوحٍ دعا له رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مع المواطنين داخل ملعب كرة القدم، ومن جهة أخرى مظاهرة جديدة لليمين المتطرف.

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

هل تتعاطف شرطة سكسونيا مع حركة بيغيدا المعادية للأجانب؟ 24.08.2018

في الشبكة العنكبوتية يحوم هاشتاغ "بيغيزاي"، وهو تلاعب بمصطلح بيغيدا والشرطة باللغة الألمانية ويعكس الشكوك حول تعاطف الشرطة في سكسونيا مع الحركة اليمينية المتطرفة. فهل شرطة الولاية الشرقية تتعاطف حقاً مع المعادين للأجانب؟

Chemnitz - Proteste nach Todesfall

أحداث كيمنتس..تحقيق قضائي في نشر أمر اعتقال أحد المشتبه بهما 29.08.2018

أعلنت النيابة العامة في دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، أنها بدأت التحقيقات في قضية نشر أمر اعتقال صادر في حق أحد المشتبه في قيامهما بقتل ألماني طعنا بسكين في إطار أحداث العنف التي وقعت مؤخرا في مدينة كيمنتس الألمانية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  