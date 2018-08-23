ولايتان ألمانيتان تسعيان لحظر ارتداء أي غطاء للوجه أمام المحاكم

قال بيتر بيزنباخ وزير العدل بولاية شمال الراين- فيستفاليا إن أغطية الوجه لا تتفق مع السعي وراء الحقيقة، لذا يجب حظرها في المحكمة. وأضاف الوزير المحلي أنه قلما تكون أي شهادة ذات قيمة دون تعبيرات الوجه وإيماءاته، وقال "فإذا تصبب جبين الشاهد عرقا، يجب أن يتسنى للقضاة أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم أي تصريح".

يشار إلى أنه ليس هناك في ألمانيا حتى الآن حظر أساسي على تغطية الوجه أثناء المحاكمات، وإنما هناك فقط أوامر قضائية تصدر في حالات فردية. ومن المفترض من خلال إدخال تغيير على قانون تنظيم المحاكم أن يتم تحقيق الوضوح، على أن يسري حظر تغطية الوجه الذي يشمل أقنعة أيضا أو خوذات الدراجات النارية، على طرفي المحاكمة والشهود وأي مشاركين آخرين في القضية.

ومن المخطط بموجب مشروع القانون أن يكون هناك استثناءات بالنسبة لأطراف المحاكمة المهددين بصفة خاصة أو لضحايا هجمات بمواد حمضية. ومن المقرر التشاور بشأن مشروع القانون في أول جلسة لمجلس الولايات بعد العطلة الصيفية في الحادي والعشرين من شهر أيلول / سبتمبر القادم.

يشار إلى أن هناك قانون اتحادي يحظر ارتداء أية أغطية للوجه بالنسبة للموظفين وفي الجيش منذ شهر حزيران / يونيو عام 2017. كما صار غير مسموح لقائدي أي سيارة بتغطية وجوههم منذ شهر تشرين أول/أكتوبر عام .2017 فضلا عن ذلك يوجد أيضا بعض القواعد المحددة بولايات معينة بالنسبة للمدارس مثلا والجامعات.

ح.ز/ ع.خ (د.ب.أ)