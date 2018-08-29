 وجهة نظر: الكراهية في كيمنتس موجهة ضد ديمقراطية ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 29.08.2018

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: الكراهية في كيمنتس موجهة ضد ديمقراطية ألمانيا

مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا شهدت طوال يومين احتقاناً حقيقياً في صفوف اليمين المتطرف، بدت أمامه الشرطة عاجزة لصد تلك الحشود الغاضبة. إذ تنقصها الإرادة لمحاربة البنى التحتية لليمين بجدية، كما يعتقد هانس بفايفر في تعليقه.

Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

عندما يرخي اللَّيلُ سُدُوله على مدينة كيمنتس الساكسونية، ينتهي عمل التغطية الإعلامية لكثير من الصحفيين، فالوضع ما يزال غامضاً وخطيراً للغاية. مجموعات من اليمينيين المتطرفين المستعدين لممارسة العنف. تجوب في طرقات المدينة.

وفي كل مرة يحدث تصعيدٌ جديدٌ في الوضع المتأزم أصلاً هناك. مراسل يتعرض لكسرٍ في أنفه ورجل آخر يُؤدي أمام كامييرا تلفزيونية تحية هتلر ويضايق الصحفيين. المئات من النازيين الجدد والهولغانس والسكان العنيفين في المدينة يريدون تفريغ شحنة العدائية لديهم. أما الشرطة فمجهدة وتنقصها الطواقم الكافية للتدخل. وهذا ليس باليوم الجيد للمجتمع المنفتح.

حشد يميني منظم

أن يصل الوضع إلى هذا الحد، فإن ذلك يعود لحقيقة مذهلة ولكنها محزنة في الوقت ذاته: في ألمانيا، بلد جرائم هتلر، يتم تقييم العنف اليميني والتهديدات من قبل اليمينيين المتطرفين المنظمين إلى يومنا هذا على نحو خاطئ، ويتم التقليل من شأنها، بل وقبولها. والتصعيد الحاصل في كيمنتس ليس سوى دليل إضافي على ذلك، لأنه حدوثه لم يكفن عفوياً على الإطلاق.

منذ سنوات ينتظم في كيمنتس النازيون الجدد في محيط نادي كرة القدم المحلي. وتسمية "NS Boys" تكشف كل شيء عن فكرهم. وفي بعض أحياء المدينة تحاول مجموعات يمينية  بسط سيطرتها على الشوارع. وهم يتحركون بروتينية ثقافة موازية وتتواصل فيما بينها على المستوى الاتحادي لتبادل التجارب. وهم عبارة عن مجموعات صغيرة، لكنهم متمرسون ولهم فاعلية في ذلك. ومن خلال ذلك تمكنوا في وقت وجيز من التعبئة للمظاهرة في الـ 27 من آب/ أغسطس 2018.

Deutsche Welle Pfeifer Hans Portrait (DW/B. Geilert)

هانس بفايفر

والشرطة كانت تعلم بهذه التعبئة وكذلك وجود هذه البنًى. لكنها لم تنشر عدداً أكبر من موظفيها لضمان الأمن والنظام، فببساطة لا تأخذ السياسة وسلطات الأمن التهديدات على محمل الجد. لماذا؟ لأن غالبية الموظفين والسياسيين ليسوا مستهدفين من قبل اليمينيين المتطرفين العنيفين. وينقص ببساطة التعاطف مع الضحايا.

الشرطة والسياسة ينقصها التعاطف

وهنا يجب تصحيح خطأ خطير: فكراهية هؤلاء الناس في الشارع لا تنصب ضد سياسة اللجوء أو ضد أنغيلا ميركل. إنها موجهة ضد الديمقراطية في ألمانيا، لأن هذا الحشد المحرض يرفض كل فقرة في الدستور الألماني: كرامة الإنسان ومساواة المواطنين وحظر التمييز على أساس الدين والأصل أو الجنس.

اليمينيون الجدد هؤلاء يحاربون منذ عقود سكل من يحمل أفكاراً مختلفة عنهم سياسياً وأشخاص لهم بشرة أخرى وفي السنوات الماضية بشكل متزايد المسلمين. فهم يتقوقعون في تقليد أدولف هتلر ويؤدون تحية هتلر ويمجدون جرائم الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية ويحاربون خصومهم أينما كان ذلك ممكناً.

إنهم ببساطة يريدون إحياء الإرهاب مجدداً في الشارع. والخطر الكبير هو في السنوات الأخيرة امتزاج هذه المسيرات كما حصل الآن في كيمنتس بشكل أكبر مع احتجاج الخائبة آمالهم والمهمشين اجتماعياً. وهؤلاء ليسوا في غالبيتهم من أنصار الاشتراكية القومية (النازية). لكنهم يتسمون بقرب خطير مع الفكر العنصري والمعادي للديمقراطية. لكن هذا يبقى ناقوس خطر يبعث على القلق، لأن التاريخ الألماني يعلمنا أن الحشد المنظم يمكن أن يصل إلى مستويات متقدمة، إذا ما نجح في التوحد مع خيبة أمل وغضب المجتمع. فالتحذير موجه إذن هنا للسياسة الألمانية.

هانس بفايفر

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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