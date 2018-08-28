واشنطن "قلقة" من نتائج تقرير المجلس الأممي لحقوق الانسان حول اليمن

أعربت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمام الصحفيين عن "قلق" الحكومة الأمريكية بعد الاطلاع على تقرير مجلس حقوق الانسان حول انتهاكات محتملة للقانون الدولي أشار اليها هذا التقرير، ارتكبت في الصراع الدائر في اليمن.

وأضافت المتحدثة اننا "نعتقد ان لا شيء يمكن تبرير مثل هذه الجرائم اذا كانت حدثت فعلا" داعية أطراف النزاع إلى"اتخاذ الاجراءات الضرورية لتفادي مثل هذه الانتهاكات". لكن المتحدثة لم تستخلص شيئا يتعلق بالدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكريا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران العدو اللدود لواشنطن في المنطقة.

واكتفت المتحدثة بتأكيد أن الرياض "حليفة استراتيجية" للولايات المتحدة مذكرة بأن التحالف الذي تقوده وافق على فتح تحقيق في 10 آب/اغسطس غداة مقتل 40 طفلا على الأقل في غارة جوية نسبت اليه.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن علاج مكلف خالد إسماعيل يقبل اليد اليمنى لابنته راضيا التي بُتر ذراعها الأيسر. ولم يتمكن الوالد من إيجاد علاج أفضل رغم أنه باع كلما يمكن بيعه واقترض بعض المال:" الحرب دمرت حياتنا. ولم يكن بوسعنا الذهاب إلى الخارج، ولذلك لم تتلق ابنتي علاجا لحالتها".

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن لا وجود لدعم حكومي منذ سنتين لم يعد المركز الوطني لمعالجة السرطان في العاصمة صنعاء يحصل على دعم حكومي. فمركز معالجة السرطان يموّل نفسه بمساعدة منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومن خلال تبرعات منظمات الإغاثة ورجال الأعمال.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن أسرة فقط للأطفال وتبقى الأسرة القليلة الموجودة في مركز علاج السرطان محجوزة للأطفال. والمستشفى يستقبل في كل شهر نحو 600 من المرضى الجدد بالسرطان. ومن أجل معالجتهم فإن ميزانية المستشفى في السنة الماضية إقتصرت على مليون دولار فقط.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن علاج السرطان في قاعة الانتظار المرضى الكبار في مركز علاج السرطان يتلقون علاجهم في الوريد ـ على أسرة متهالكة أو في قاعة الانتظار. وقبل الحرب كان المستشفى يحصل سنويا على نحو 15 مليون دولار كدعم، وكان بوسعه ضمان أدوية للسرطان لصالح مستشفيات أخرى في اليمن.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن قلما تصل مواد الإغاثة مريضة تنتظر العلاج في مركز علاج السرطان بصنعاء . لكن اليمن ينقصها التموين بالأدوية، فالتحالف العسكري بقيادة العربية السعودية قلص بقوة إمكانيات النقل الجوي والبحري. وتهدف تلك الإجراءات في الحقيقة إلى قطع الطريق على إمدادات الأسلحة لصالح المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة في البلاد وعلى العاصمة صنعاء.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن أطباء قليلون علي حزام موصد البالغ من العمر 70 عاما يعاني من ورم في الفم. منظمة إغاثة في صنعاء تمنحه ومرضى سرطان آخرين إمكانية الإقامة. فلا يوجد نقص في الأسرة فحسب، بل حتى في الأطباء. ومن الصعب في اليمن إيجاد ممرضين، كما أن الكثير من الناس يصعب عليهم تمويل العلاج.

المرض في زمن الحرب ـ مصابو السرطان في اليمن أزمة إنسانية المريضة البالغة من العمر 14 عاما أمينة محسن عويد تقيم في بيت منظمة إغاثة يقيم فيها مصابون بالسرطان. والملايين من الناس في اليمن مهددون بالجوع والأمراض مثل الكوليرا والدفتريا والملاريا. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة أن 50.000 إنسان قد فارقوا الحياة بسبب الحرب.



وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس دافع بقوة أول أمس الثلاثاء عن التحالف مع إقراره بان "كل خطأ مأساوي". وأشار إلى أن الدعم الأميركي "ليس غير مشروط" وأن "عليهم بذل ما بوسعهم انسانيا لتفادي أية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".

السعودية تندد بنتائج تقرير أممي

وكان التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران قد ندد بفحوى تقرير صادر عن خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة أفاد بأن بعض الضربات الجوية للتحالف ربما تصل إلى حد جرائم الحرب، واصفا التقرير بأنه غير دقيق.

وتقرير لجنة الخبراء أوضح أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف سببت خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين مما يثير قلقا إزاء نهج التحالف في تحديد الأهداف وضربها، بينما حرمت القيود المشددة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء اليمنيين من إمدادات حيوية.

وقالت اللجنة إن المقاتلين الحوثيين ربما ارتكبوا أيضا جرائم حرب واتهمتهم أيضا بتقييد وصول إمدادات الإغاثة وتجنيد أطفال.

وكثيرا ما يطلق الحوثيون صواريخ على جنوب السعودية وأحيانا يسعون لتوجيه ضربات لأهداف أكبر مثل العاصمة الرياض أو منشآت شركة أرامكو النفطية.

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وحسب الجانب السعودي، فإن التقرير "وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن"، وذلك وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

والتقرير هو أول تحقيق من الأمم المتحدة فيما يتعلق باحتمال وقوع جرائم حرب في اليمن رغم أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثقت بانتظام وقوع انتهاكات. وصدر التقرير قبل محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين، من المقرر إجراؤها في جنيف في السادس من سبتمبر/ أيلول.

وقال التحالف إنه سيقوم في وقت لاحق بتقديم "رد قانوني شامل وبشكل مفصل يفند ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة". كما رفض التحالف تأكيدات التقرير بأنه لم يتعاون مع اللجنة أو يزودها بالمعلومات.

و.ب/ م.س(أ ف ب، رويترز، د ب أ)