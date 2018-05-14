هل يسمح بايرن ميونيخ بانتقال سانشيز إلى باريس سان جيرمان؟

التحق البرتغالي ريناتو سانشيز بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 بصفوف نادي بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو، لكنه انتقل بعد ذلك للدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة بعدما فشل في إثبات ذاته داخل تشكيلة تعج بالنجوم.
تجربة سانشيز في صفوف سوانزي الإنجليزي لم تكن هي الأخرى ناجحة بسبب غيابه عن أغلب المباريات بسبب الإصابة، ليعود مجددا إلى ناديه بايرن ميونيخ عاقداً العزم على تحقيق ما فشل فيه قبل عامين.
وبالفعل تمكن لاعب خط الوسط الشاب، الذي اختير عام 2016 في بطولة كأس الأمم الأوروبية كأفضل لاعب واعد، من تقديم مستوى جيد في بعض المباريات الإعدادية التي سبقت انطلاق الدوري الألماني توجها بهدف من ضربة حرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
بيد أن حظ سانشيز العاثر مع الإصابات عاد ليعكر عليه صفو استعداداته مع الفريق للموسم الحالي. ويبدو أن نادي بايرن ميوينخ، لم يعد مستعدا لمنح مزيد من الوقت للاعب خط وسطه الشاب الذي تلقى عرضاً من نادي باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية.
النادي الفرنسي يسعى منذ مدة طويلة لحسم صفقة المدافع البافاري جيروم بواتينغ وزميله خوان بيرنات، الذي يبدو أن مسألة انتقاله إلى النادي الفرنسي مسألة وقت فقط، سيراهن على رغبة بطل الدوري الألماني في التخلص من سانشيز الذي من المستبعد أن يحسم المنافسة لصالحه في خط الوسط في ظل تواجد مجموعة اللاعبين من ذوي التجربة في هذا المركز على غرار خاميس رودريغيز وتياغو وتوليسو ومولر وغوريتسكا.
ع.ش
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
الإبن الضال ماريو غوتزه يعود إلى فريقه بوروسيا دورتموند الذي ترعرع فيه بعد قضائه ثلاثة أعوام في ديار الغريم التقليدي بايرن ميونيخ. مسيرة غوتزه الكروية مع الفريق البافاري اتسمت بشُح العطاءات بالإضافة إلى تكرار الإصابات التي لاحقته. وبلغت الصفقة 26 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
كما تعاقد نادي بوروسيا دورتموند مع النجم الألماني الدولي أندري شورله القادم من فريق فولفسبورغ بعد بعد يوم واحد فقط على إعلان صفقة ماريو غوتزه. ووقع شورله البالغ من العمر 25 عاماً عقد صفقته التي بلغت نحو 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات، أي حتى 2021.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
بالمقابل غادر دورتموند العديد من النجوم الأساسيين في صفوفه، أبرزهم الأرميني هنريك مخيتاريان، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد بصفقة قيمتها 42 مليون يورو، والألماني من أصول تركية إيلكاي غوندوغان، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي بصفقة قيمتها 27 مليون يورو، بالاضافة إلى ماتس هولمس بصفقة قيمتها 38 مليون يورو.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
مغادرة لاعب قلب الدفاع المتألق ماتس هوملس لصفوف فريق بروسيا دورتموند أغضبت جماهير وصيف بطل الدوري الألماني كثيراً. وقد خاض هوملس أول مباراة رسمية بقميص الفريق البافاري أمام جماهير فريقه السابق دورتموند، ضمن منافسات كأس السوبر الألماني، تحت صافرات استهجان ضده داخل الملعب.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب وسط بنفيكا الشاب البرتغالي ريناتو سانشيز، المتوج مؤخراً بكأس أوروبا، سيكلف بطل ألمانيا، فريق بايرن ميونيخ، حوالي 80 مليون يورو إذا ما أضيفت المكافآت إلى قيمة الصفقة البالغة 35 مليون يورو بحسب وسائل الإعلام الألمانية.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
قائد المنتخب المغربي لكرة القدم المهدي بنعطية انتقل من بايرن ميونيخ الألماني إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة. وكان بنعطية قد قال في تصريح، ذكره موقع "شبورت 1" الرياضي الألماني، إنه وعائلته واجهوا عدة مشاكل خلال العامين اللذين قضوها في ألمانيا. وأضاف أنه سعيد جداً بالعودة إلى إيطاليا.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
أما شالكه فقد خسر موهبته الاستثنائية ليروي ساني في صفقة التعاقد مع فريق مانشستر سيتي مقابل 50 مليون يورو. وكان النجم ساني يتمتع شعبية كبيرة بين جماهير فريقه شالكه. أما أغلبية جمهور فريقه الجديد مانشستر سيتي فلم تكن تعرف ابن العشرين ربيعاً من قبل.
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أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016
لاعب خط الوسط البولندي جاكوب بواشتشيكوفسكي، الذي كان على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي، يحصل في فولفسبورغ على عقد حتى عام 2019.
الكاتب: عبد الكريم اعمارا