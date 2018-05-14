هل يسمح بايرن ميونيخ بانتقال سانشيز إلى باريس سان جيرمان؟

التحق البرتغالي ريناتو سانشيز بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 بصفوف نادي بايرن ميونيخ في صفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو، لكنه انتقل بعد ذلك للدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة بعدما فشل في إثبات ذاته داخل تشكيلة تعج بالنجوم.

تجربة سانشيز في صفوف سوانزي الإنجليزي لم تكن هي الأخرى ناجحة بسبب غيابه عن أغلب المباريات بسبب الإصابة، ليعود مجددا إلى ناديه بايرن ميونيخ عاقداً العزم على تحقيق ما فشل فيه قبل عامين.

وبالفعل تمكن لاعب خط الوسط الشاب، الذي اختير عام 2016 في بطولة كأس الأمم الأوروبية كأفضل لاعب واعد، من تقديم مستوى جيد في بعض المباريات الإعدادية التي سبقت انطلاق الدوري الألماني توجها بهدف من ضربة حرة أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

بيد أن حظ سانشيز العاثر مع الإصابات عاد ليعكر عليه صفو استعداداته مع الفريق للموسم الحالي. ويبدو أن نادي بايرن ميوينخ، لم يعد مستعدا لمنح مزيد من الوقت للاعب خط وسطه الشاب الذي تلقى عرضاً من نادي باريس سان جيرمان، حسبما ذكرت مجلة "كيكر" الرياضية الألمانية.

النادي الفرنسي يسعى منذ مدة طويلة لحسم صفقة المدافع البافاري جيروم بواتينغ وزميله خوان بيرنات، الذي يبدو أن مسألة انتقاله إلى النادي الفرنسي مسألة وقت فقط، سيراهن على رغبة بطل الدوري الألماني في التخلص من سانشيز الذي من المستبعد أن يحسم المنافسة لصالحه في خط الوسط في ظل تواجد مجموعة اللاعبين من ذوي التجربة في هذا المركز على غرار خاميس رودريغيز وتياغو وتوليسو ومولر وغوريتسكا.

ع.ش