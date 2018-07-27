 مورينيو يبحث عن طوق النجاة في ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 28.08.2018

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عالم الرياضة

مورينيو يبحث عن طوق النجاة في ريال مدريد

في الوقت الذي يقترب فيه حبل الإقالة كثيراً من رقبة مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينو، أفادت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي يحاول جاهداً الظفر بخدمات لاعب أشرف على تدريبه حينما كان مدربا للعملاق الإسباني ريال مدريد.

UEFA Champions League Achtelfinale | Manchester United - FC Sevilla (Getty Images/AFP/O. Scarff)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن، جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد ربط قنوات الاتصال مع مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب البرتغالي يعتزم العمل مجدداً مع المدافع الفرنسي الشاب.

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حرمان مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي، يدفع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لمحاولة التعاقد مع نجم يحمل قميص برشلونة منذ سنوات. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية. فمن هو؟ (08.08.2018)

يفتتح مانشستر يونايتد اليوم الجمعة الموسم الجديد للبرمييرليغ أمام ضيفه ليستر سيتي. ويرشح النقاد مورينيو كأول مدرب بالبطولة الإنجليزية معرض للإقالة من منصبة. غير أن إقالته لن تكون سهلة، من الناحية المالية على الأقل. (10.08.2018)

وأشار موقع "ديلي ستار"، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن مورينيو يُريد استغلال جلوس فاران (25 عاماً) على مقاعد البدلاء ريال مدريد في المباراتين الأخيرتين في الدوري الإسباني، من أجل اقناعه بالالتحاق بفريق "الشياطين الحمر".

وتابع نفس المصدر أن، مورينو يرى في فاران حلاً لمشاكل مانشستر يونايتد الدفاعية، حيث يُعاني "الشياطين الحمر" من ضعف واضح في الخط الخلفي، وأردف أن مورينيو يثق كثيراً في قدرات المدافع الفرنسي، الذي لعب تحت قيادته إبان تدريبه لفريق ريال مدريد.

وكان مورينيو قد حاول جاهداً التعاقد مع مدافع كبير في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن إدارة "الشياطين الحمر" لم تنجح في تلبية طلب المدرب البرتغالي، الذي عبر علنا عن امتعاضه من افتقار مانشستر يونايتد إلى صفقات تساعده على العودة إلى منصات التتويج.

في المقابل، تزداد حدة الضغوطات على مورينو بعد بداية مانشستر يونايتد الضعيفة في الدوري الإنجليزي، إذ حقق "الشياطين الحمر" فوزاً واحداً فقط في ثلاث مباريات، فيما تشير بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية إقالة المدرب البرتغالي في الأيام القادمة.

يُشار إلى أن، لوبيتيجي مدرب ريال مدريد لم يدفع برفاييل فاران في مباريات "الميرنغي" بالدوري الإسباني لكرة القدم، إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على ناتشو عوضاً عن فاران، الذي ربما جلس على دكة البدلاء بسبب مستواه الضعيف في مباراة السوبر الأوروبي أمام الجار العنيد أتلتيكو مدريد.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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