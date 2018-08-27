 مودريتش أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على ″الدون″ و″الملك″ | أخبار | DW | 30.08.2018

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أخبار

مودريتش أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على "الدون" و"الملك"

حصل الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب في أوروبا، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح. وأسهم مودريتش بقوة في حصول الريال على دوري أبطال أوروبا ووصول كرواتيا للمباراة النهائية بمونديال روسيا.

CL- Auslosung | Krönung von Luka Modric zum Europas Fußballer des Jahres in Monaco (Getty Images/AFP/V. Vache)

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لموسم 2017-2018، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتسلم مودريتش الجائزة خلال الحفل الذي أقامه يويفا اليوم الخميس (30 أغسطس/ آب 2018) في إمارة موناكو، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، متفوقاً على منافسيه في الجائزة، زميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ولعب مودريتش (32 عاماً) دوراً هاماً في فوز النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه 3-1 على ليفربول، في المباراة النهائية التي جرت بينهما في شهر مايو/ أيار الماضي.

كما ساهم مودريتش في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية أمام فرنسا في مونديال روسيا، والتي خسرها المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-4.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


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هل يقنع أنشيلوتي مودريتش بتعزيز صفوف بايرن ميونيخ؟

كان المدرب السابق لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يعتمد كثيرا على لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش المطلوب لدى كثير من الأندية الأوروبية الكبيرة. بعض التقارير تحدثت عن إمكانية تجدد لقاء الرجلين في ميونيخ. فما صحة ذلك؟ (19.01.2016)  

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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