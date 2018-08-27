مودريتش أفضل لاعب في أوروبا متفوقاً على "الدون" و"الفرعون"

توج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا لموسم 2017-2018، والتي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وتسلم مودريتش الجائزة خلال الحفل الذي أقامه يويفا اليوم الخميس (30 أغسطس/ آب 2018) في إمارة موناكو، على هامش قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، متفوقاً على منافسيه في الجائزة، زميله في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

ولعب مودريتش (32 عاماً) دوراً هاماً في فوز النادي الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، إثر فوزه 3-1 على ليفربول، في المباراة النهائية التي جرت بينهما في شهر مايو/ أيار الماضي.

كما ساهم مودريتش في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية أمام فرنسا في مونديال روسيا، والتي خسرها المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-4.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)