 من هي العائلات ″العربية الإجرامية″ في ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 27.08.2018

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سياسة واقتصاد

من هي العائلات "العربية الإجرامية" في ألمانيا؟

بين حين وآخر تتجدد مداهمات كبيرة للشرطة الألمانية على مقرات ما يسميه الإعلام "عائلات عربية إجرامية"، فمن هي هذه العائلات؟ وهل هي عائلات عربية بالفعل؟

DW Fokus Europa - Arabische Clans (Spiegel TV)

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات كبيرة على مقرات "عائلات عربية إجرامية" في برلين، واعتقلت أربعة أشخاص خلال الحملة التي شنتها على خلفية الاشتباه بتجارة المخدرات.

ولا تعتبر مثل هذه الحملات شيئاً جديداً في ألمانيا، ففي تموز/يوليو الماضي صادرت السلطات 77 من الأصول العقارية والتي تزيد قيمتها عن 9 ملايين يورو، لأشخاص ينتمون إلى هذه العائلات، في أكبر ضربة لها حتى الآن، حيث يرجّح الادّعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات  بأموال من أعمال غير مشروعة.

مختارات

حملة مداهمات في برلين استهدفت في الأساس عائلة عربية ذات صلة بالجريمة المنظمة، شنتها السلطات الألمانية في إطار الكشف عن ملابسات واقعة فريدة من نوعها تم خلالها سرقة عملة ذهبية ضخمة، من متحف مقابل لمنزل ميركل. (12.07.2017)

ظاهرة ما يسمى بـ"عصابات العائلات العربية" موجودة في ألمانيا منذ عدة عقود ويحيط بها جدار سميك من الصمت السياسي والأمني. لكن هذا الجدار يتشقق أحياناً كلما نفذت الشرطة مداهمة أو اعتقلت أفراداً من تلك العصابات. فما هو السر؟ (13.04.2016)

كما تحقق السلطات مع 16 متهماً من عائلة عربية في حي نويكولن في برلين بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية كبيرة من متحف "بوده" في برلين.

لكنّ السؤال الذي يتجدد مع كلّ حملة مداهمات هو: من هي هذه العائلات "العربية الإجرامية" التي تتحدّى القانون في بعض المدن الألمانية؟

عائلات "محلمية"
هناك مجموعة عرقية معينة يرتبط اسمها بهذه النشاطات الإجرامية، ألا وهي مجموعة "المحلمية"، والتي تعود أصولها إلى قبائل قديمة سكنت منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا، كما جاء في حديث اجرته DW مع الدكتور رالف غضبان صاحب دراسة معمقة حول اللاجئين اللبنانيين وتاريخهم في ألمانيا. 
وبحسب الدكتور غضبان، فإن هذه المجموعة العرقية "تعاني من أزمة هوية عميقة، فهم غير مقبولين من العرب كعرب ولا يقبلهم الأكراد كأكراد. ولذلك، فهم تارة يوصفون بالأكراد، وتارة أخرى بالعرب أو اللبنانيين".
وبحسب تقرير للقناة الألمانية الأولى فإن هذه العائلات تنحدر من مدينة ماردين في تركيا، وقد هاجرت إلى لبنان ومنه إلى ألمانيا في ثمانينات القرن العشرين خلال الحرب الأهلية، ثم قاموا باستقدام عائلاتهم. ويتحدّث أفراد هذه العائلات اللغة العربية، وبعضهم يتحدّث التركية أيضاً.

Festnahmen in Berlin bei Razzia gegen Schleuser (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

الشرطة الألمانية أثناء القبض على متهم بسرقة عملة ذهبية من متحف بوده في برلين


عائلة ميري
تعتبر عائلة ميري إحدى أكبر تلك العائلات في برلين، وقد ألّفت الصحفية الألمانية بيئاته كرافت شونينغ كتاباً بعنوان "عصابة الدم" عن انطباعاتها عن العائلة بعد أن استطاعت أن تتقرب منها.
تقول  شونينغ إن ما يدفع هذه العائلة وغيرها للقيام بأعمال إجرامية هو الشعور بعدم الانتماء لأي بلد وعدم الحصول على الجنسية وعدم الاعتراف بأفرادها كمواطنين، إذ أنهم لا يحملون جنسية تركية أو لبنانية ولا هم يحصلون على الجنسية الألمانية، رغم أن العديد منهم ولدوا وترعرعوا في ألمانيا.
وتضيف الصحفية الألمانية أنّ الزواج في هذه العائلة يتم في الغالب وفق الشريعة الإسلامية، وليس معترفاً به من طرف السلطات الألمانية.

عائلات أبو شاكر والزين وعميرات
وتتركّز هذه العائلات "المحلمية" في أربع ولايات ألمانية، وهي برلين وبريمن وشمال الراين-ويستفاليا وساكسونيا السفلى، وفي عدة مدن فيها بالتحديد وهي: برلين وبريمن وإيسن ودورتموند ودويسبورغ.

ففي العاصمة برلين يبلغ عدد الأشخاص "الفعّالين" الذين ينتمون إلى هذه العائلات أكثر من أربعة آلاف شخص، بحسب تقرير لقناة "إن تيفاو" الألمانية.
وفي مدينة إيسن يوجد أكثر من 6 آلاف شخص ينتمي لهذه العائلات، وفي بريمن توجد 33 عائلة تنتمي إلى هذه المجموعة وتتكون من 2500 فرد على الأقل، بحسب الصحفية الألمانية شونينغ.

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وبحسب تقرير للقناة الألمانية الاولى فإن أكثر تلك العائلات نفوذاً في منطقة الرور في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي عائلات أبو شاكر والزين وعميرات.
ووفقاً لتقرير قناة "إن تيفاو" فإن عائلة أبو شاكر تعود لأصول فلسطينية إلا أنها هاجرت إلى لبنان ومنها إلى ألمانيا.
ويتراوح نطاق جرائم هذه العائلات، بحسب السلطات الألمانية، بين جرائم تعدًّ على الملكية أو الاعتداء على أشخاص آخرين، و تجارة المخدرات والدعارة، بالإضافة إلى جباية الأتاوات بالقوة وغسيل الأموال.
ورغم إعلان السلطات الألمانية أنها لن تظهر أيّ نوع من التسامح مع الجرائم التي ترتكبها هذه العائلات، إلا أنها لم تستطع حتى الآن من وضع حدّ لها، رغم قيامها بحملات مداهمة واسعة على مقرات أفرادها.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


مختارات

ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل بدم بارد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007. وتُوجه الأنظار في المحاكمة ضد المتواطئين المفترضين لاسيما على بيآته تشيبه، لكن من هم ضحايا هذه العصابة الإرهابية. (11.07.2018)  

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