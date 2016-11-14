 منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لاكتشاف سرطان الرئة مبكراً | علوم وتكنولوجيا | DW | 27.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

علوم وتكنولوجيا

منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي لاكتشاف سرطان الرئة مبكراً

كشف باحثون من مركز "كومبيوتر فيجن" للأبحاث في جامعة فلوريدا الأمريكية عن منظومة جديدة للذكاء الصناعي، تم تغذيتها بأكثر من الف صورة أشعة مقطعية، ما يزيد من إمكانية الكشف مبكراً عن أورام الرئة بنسبة تصل إلى 95 بالمائة.

Krebs Krebszelle Illustration Lungenkrebs (Imago/Science Photo Library)

طور باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها رصد الأورام السرطانية ضئيلة الحجم في الرئة في صور الأشعة المقطعية، والتي كثيراً ما يجد أخصائيو الأشعة صعوبة في اكتشافها.

وأكد الباحثون في مركز أبحاث "كمبيوتر فيجن" بالجامعة أن معدل دقة المنظومة الجديدة في اكتشاف الأورام السرطانية تصل إلى 95 بالمائة، مقابل 65 بالمائة للعين البشرية.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورغ" المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث رودني لالوند قوله: "لقد استخدمنا المخ البشري كنموذج لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً بالقول: "مثلما تعمل الوصلات بين الخلايا العصبية داخل المخ في تعزيز القدرة على التعلم، عملنا نحن على استغلال نفس الفكرة في تطوير منظومة تستطيع دراسة صور الأشعة المقطعية وتعليم نفسها بشأن كيفية اكتشاف الأورام صغيرة الحجم".

مختارات

اكتشف علماء من الولايات المتحدة عن طريق الصدفة فوائد جديدة للمشروبات الغازية (الصودا) منخفضة السعرات الحرارية، وذلك أثناء دراستهم دور النظام الغذائي في نسبة الإصابة بسرطان القولون وعوامل متنوعة مرتبطة بعودة هذا السرطان. (05.08.2018)

يعمل باحثون ألمان على تطوير استخدام الحيوانات المنوية كموصل للعقاقير المضادة للسرطان. وهو ما قد يساعد على علاج سرطان الرحم بشكل أفضل. النتائج المختبرية أثبتت نجاحا كبيرا، وذلك بسبب الميزات الطبيعية للحيوانات المنوية. (06.08.2018)

الملح حيوي للجسم، لكن له سمعة سيئة، فعلى مدى السنوات الأخيرة كان متهماً بدوره الرئيسي في رفع ضغط الدم والإصابة بسرطان المعدة. لكن دراسة جديدة تثبت أنه قد يكون مفيداً وضروريا للإنسان أيضاً. (12.08.2018)

ويتشابه مفهوم المنظومة الجديدة مع المعادلات الخوارزمية التي تستخدم في برمجيات التعرف على الوجه، حيث أنها تقوم بإجراء مسح لآلاف الوجوه من أجل التوصل إلى صورة متطابقة للوجه الذي تبحث عنه.

وقام فريق الدراسة بتغذية المنظومة بأكثر من الف صورة أشعة مقطعية قدمتها المؤسسات الوطنية للصحة بالتعاون مع مؤسسة "مايو كلينيك" الطبية، بهدف مساعدة الكمبيوتر على تعلم كيفية البحث عن الأورام السرطانية.

كما عمل الباحث لالوند على تعليم الكمبيوتر كيفية تجاهل الأنسجة الأخرى غير السرطانية وكذلك الكتل والأعصاب التي يرصدها أثناء فحص صور الأشعة المقطعية.

من جانبه يقول الباحث أولاس باجسي: "اعتقد أن هذه المنظومة سوف يكون لها تأثير كبير"، موضحاً أن "سرطان الرئة هو أكثر مرض سرطاني يتسبب في حدوث وفيات في الولايات المتحدة، وإذا ما تم اكتشافه في مراحل متأخرة، فإن نسبة نجاة المريض لا تتجاوز 17 بالمائة، ولذلك اعتقد أنه من الممكن زيادة معدلات النجاة إذا ما نجحنا في التوصل إلى وسائل للكشف المبكر عن المرض".

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Elissiar Khoury Elissa Sängerin aus Libanon (Anwar Amro/AFP/GettyImages)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    إليسا

    خلقت المغنية اللبنانية إليسا الحدث بإعلانها عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي، النجمة اللبنانية قالت إنها تسعى من وراء ذلك تشجيع النساء على الكشف المبكر عن السرطان.

  • Shadia ägyptische Schauspielerin (Public Domain)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    شادية

    في منتصف الثمانينات من القرن الماضي أعلنت المطربة المصرية شادية اعتزالها الفن بعد إصابتها بمرض السرطان، خضعت شادية لعملية جراحية وعلاج مكثف حتى شفيت من المرض وانتصرت عليه، ولم ترحل شادية عن عالمنا إلا بعد بلوغها 86 عاما في 28 نوفمبر 2017.

  • Screenshot aus Instagram-Account von Basma Wahba (Instagram/B.Wahba)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بسمة وهبه

    أصيبت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بسرطان الثدي وكانت قد اكتشفته عن طريق الصدفة. ظهرت الإعلامية كضيفة في برنامج إعلامي وهي ترتدي باروكة شعر، كعلامة على تحدي المرض وفعلا شفيت منه وتمارس عملها الإعلامي حاليا كمقدمة للبرنامج الحواري "شيخ الحارة".

  • Bildergalerie Kylie Minogue wird 50: Erster öffentlicher Auftritt von Kylie Minogue nach Operation (picture-alliance/dpa/M. Philbey)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    كيلي مينوغ

    في عام 2005 أعلنت النجمة الأسترالية كايلي مينوغ عن إصابتها بسرطان الثدي وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، خضعت لعملية جراحية في الثدي وللعلاج الكيماوي. انتصرت كايلي على المرض وأصبحت من الوجوه العالمية التي تقود حملات للكشف المبكر عن السرطان. الصورة تعود لأول ظهور للنجمة الأسترالية بعد خضوعها لعملية جراحية في الثدي.

  • Ben Stiller (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    بن ستيلر

    لم يفصح الممثل العالمي بن ستيلر عن مرضه إلا بعد أن تعافى منه سنة 2016 وذلك ليحث الرجال على إجراء الاختبار المبكر لسرطان البروستات. بن ستيلر لم يعاوده المرض ومايزال واحدا من أهم نجوم هوليوود.

  • Deutschland Sylvie Meis (picture alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    سيلفي مايس

    أصيبت الإعلامية وعارضة الأزياء الهولندية سيلفي مايس سنة 2009 بسرطان الثدي وخاضت رحلة علاج استمرت لثماني سنوات. ورغم شفائها تقول عارضة الأزياء إنه لا يمر يوم دون أن تنسى أنها كانت مصابة بداء خبيث، ما يجعلها تستمتع بحياتها أكثر من الآخرين.

  • USA Robert de Niro (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    روبرت دي نيرو

    في سنة 2003 أعلن أسطورة السينما العالمية روبرت دي نيرو عن إصابته بسرطان البروستاتا وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة. استطاع النجم العالمي التغلب على السرطان بعزيمة ومايزال إلى اليوم متربعا على عرش السينما الأمريكية كواحد من أفضل الممثلين في تاريخ السينما.

  • Michael Douglas Flash-Galerie (AP)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    مايكل دوغلاس

    في آخر تصريح له لصحيفة البيلد الألمانية قال نجم السينما العالمي مايكل دوغلاس إنه يعيش أسعد أيام حياته الآن بعد أن تغلب على سرطان اللسان، وكان دوغلاس قد دخل في حرب طويلة مع السرطان منذ أن اكتشفه عام 2010.

  • Angelina Jolie nach Brust OP (Reuters)

    مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

    أنجلينا جولي

    تعد أنجلينا جولي من أشجع من حارب السرطان، فالنجمة الأمركية استأصلت سنة 2013 ثدييها بعد أن أظهرت فحوصات طبية الاحتمالية العالية لإصابتها بهذا المرض، تماما مثل والدتها التي توفيت كنتيجة لمعاناتها من السرطان. في الصورة الظهور الأول للنجمة الأمريكية بعد عملية استئصال الثدي.


مختارات

مشاهيرانتصروا على مرض السرطان

أعطى إعلان المطربة اللبنانية إليسا عن تعافيها من داء السرطان دفعة أمل للعديد من مرضى السرطان في العالم العربي، غير أن المطربة اللبنانية ليست الوحيدة التي حاربت المرض بشجاعة وانتصرت عليه. (11.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Senioren Handy Tablet

ربع الألمان فوق سن الستين يستخدمون الهواتف الذكية 14.11.2016

أكدت دراسة جديدة أن قرابة ربع الألمان ممن تجاوزوا عقدهم السادس يستخدمون الهواتف الذكية، حيث يستخدم أكثر من نصفهم الإنترنت وخدمات الرسائل.

Symbolbild Brustkrebsvorsorge

دراسة: مستويات فيتامين "د" مرتبطة بالشفاء من سرطان الثدي 14.11.2016

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن هناك علاقة بين ارتفاع مستويات فيتامين "د" وتحسن فرص شفاء المريضات بسرطان الثدي، إذ رصدت انخفاض مستويات هذا الفيتامين في دم المريضات وقت التشخيص.

Symbolbild Gier

دراسة تكشف طريقة للتحكم بالشهية ما قد يساهم في محاربة السمنة 02.06.2018

تمكن العلماء من التوصل لسبب الشعور بالجوع وفهم الطريقة المعقدة التي يعمل بها المخ والجهاز الهضمي، إذ ثبت أنه من الممكن التحكم في الشهية ومعدلات الطاقة في الجسم. الدراسة الأمريكية تفتح باب الأمل لمن يعانون من السمنة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  