 مطالب أممية بملاحقة قادة في الجيش البورمي بتهمة ″الإبادة الجماعية″ | أخبار | DW | 27.08.2018

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أخبار

مطالب أممية بملاحقة قادة في الجيش البورمي بتهمة "الإبادة الجماعية"

دعا محققون تابعون للأمم المتحدة إلى مقاضاة قائد الجيش البورمي وخمسة جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون، وذلك على خلفية عمليات "إبادة جماعية" في حق مسلمين الروهينغا. وفيسبوك يحظر قادة عسكريين.

Geflüchtete Rohingya an der Grenze zwischen Myanmar und Bangladesch (Reuters/H. McKay)

لاجئة من الروهينغا في مشهد هروب مأساوي على الحدود بين ميانمار وبنغلاديش

حظر موقع فيسبوك قائد الجيش البورمي وحذف صفحات أخرى مرتبطة بمؤسسة البلاد العسكرية الاثنين بعدما دعت بعثة تحقيق للأمم المتحدة إلى ملاحقته قضائيا بتهمة الإبادة الجماعية على خلفية الحملة الأمنية التي استهدفت أقلية الروهينغا المسلمة. 
وأفاد موقع التواصل الاجتماعي العملاق في بيان "سنحظر 20 فردا ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة" في بورما، مضيفا أن القرار يهدف إلى منعهم من استخدام الموقع "لتأجيج التوترات العرقية والدينية بشكل إضافي". 

ودعا محققون من الأمم المتحدة اليوم (الاثنين 27 أغسطس م آب 2018) إلى فتح تحقيق دولي وملاحقة قائد الجيش البورمي وخمسة قادة عسكريين آخرين قضائيا بتهم تتضمن ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وأفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة "يجب التحقيق بشأن كبار جنرالات الجيش البورمي، بمن فيهم القائد الأعلى للجيش وكبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، وملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية راخين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشين وشان".

 

وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو كي سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.

ح.ز/ م.س(رويترز، أ.ف.ب)

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  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

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  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

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  • Rohingya Flüchtlinge Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

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  • Rohingya flüchten nach Indonesien

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

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  • Rohingya flüchten nach Indonesien

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    العديد من اللاجئين الروهينغا لا يريدون الهجرة إلى تايلاند بسبب ظروف المعيشة غير الإنسانية هناك. وحسب جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، فالذين هاجروا إلى بنغلادش تم اختطافهم.

  • Thailand Massengrab Migranten

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    يتعرض اللاجئون يومياً للترهيب والعنف والتعذيب والاغتصاب لحد الموت في المخيمات. ومؤخرا أُكتشفت في أدغال جنوب تايلاند مقبرة لأكثر من ثلاثين جثة يبدو أنها للروهينغا.

  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 فقط، حاول 25 ألف روهينغي الوصول عبر القوارب إلى ماليزيا أو إندونيسيا، حسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي ستة آلاف لاجئ لا يزالون عالقين في البحر. وقالت السلطات الإندونيسية إن مهربين تركوا بعض اللاجئين يواجهون مصيرهم قبالة السواحل.

  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    لم تكن السلطات الإندونيسية مهيأة لمثل هذا الاندفاع الكبير لللاجئين، لكنها قدمت ملاجئ مؤقتة ومواد غذائية، فيما تم نقل البعض إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    في مدينة لوكوزكون تم تحويل قاعة للرياضة إلى ملجأ. ويتبرع العديد من السكان بالمواد الغذائية والملابس. وبسبب الاكتظاظ الكبير بدأت السلطات البحث عن أماكن أخرى.

  • Indonesien Rohingya Flüchtlinge aus Myanmar

    لاجئو الروهينغا: تائهون في البحر أو مقهورون في المخيمات

    مستقبل الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل في ماليزيا وإندونيسيا يبقى مجهولاً في انتظار صدور قرار لبعثة المنظمة الدولية للهجرة حول الخطوات الممكنة للتعامل مع الوضع.

    الكاتب: توماس لاتشن، ع. عمار


مختارات

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