مسائية DW: منظومة "إس 400" .. "مغناطيس" تحالفات موسكو

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وزير خارجية السعودية يؤكد وجود مساع لاقتناء منظومة "إس 400" الروسية رغم الضغوط الأمريكية، وتقارير عن رغبة حلفاء آخرين لواشنطن في الحصول على هذه المنظومة. فما خلفيات هذا الاهتمام الكبير بالسلاح الروسي؟
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هل أصبحت منظومة إس-400 الروسية عابرة للعلاقات؟ تعرف على هذه المنظومة الدفاعية وهل هي حقا أفضل من منافستها الأمريكية باتريوت؟
وزير الخارجية السعودي يؤكد وجود مساعي سعودية لاقتناء منظومة إس-400 الروسية رغم الضغوط الأمريكية.. وتقارير عن رغبة حلفاء آخرين لواشنطن في الحصول على المنظومة الروسية.. فما خلفيات هذا الاهتمام الكبير بالسلاح الروسي؟ وهل ستلجأ واشنطن للغة العقوبات لوقفه؟
بعد صراع مع السرطان لمدة عام توفي السناتور الأميركي جون ماكين، أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري والساسة غير التقليديين في الولايات المتحدة، وأبرز خصوم ومنتقدي الرئيس دونالد ترامب، الذي اكتفى بتقديم تعازيه في تغريدة مقتضبة.
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