مسائية DW: منظومة "إس 400" .. "مغناطيس" تحالفات موسكو

وفاة أسير حرب فيتنام وأبرز قادة الكونغرس جون ماكين

بعد صراع مع السرطان لمدة عام توفي السناتور الأميركي جون ماكين، أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري والساسة غير التقليديين في الولايات المتحدة، وأبرز خصوم ومنتقدي الرئيس دونالد ترامب، الذي اكتفى بتقديم تعازيه في تغريدة مقتضبة.