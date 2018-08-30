 مسائية DW: منظومة ″إس 400″ .. ″مغناطيس″ تحالفات موسكو | سياسة واقتصاد | DW | 30.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: منظومة "إس 400" .. "مغناطيس" تحالفات موسكو

وزير خارجية السعودية يؤكد وجود مساع لاقتناء منظومة "إس 400" الروسية رغم الضغوط الأمريكية، وتقارير عن رغبة حلفاء آخرين لواشنطن في الحصول على هذه المنظومة. فما خلفيات هذا الاهتمام الكبير بالسلاح الروسي؟

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24:40 دقيقة

مسائيةDW : منظومة إس-400.. مغناطيس موسكو لجذب حلفاء واشنطن؟

  

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مسائيةDW : منظومة إس-400.. مغناطيس موسكو لجذب حلفاء واشنطن؟  

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