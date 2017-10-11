 ماس يدعو للدفاع عن قيم الديموقراطية في كيمنتيس وكل أنحاء العالم | أخبار | DW | 28.08.2018

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أخبار

ماس يدعو للدفاع عن قيم الديموقراطية في كيمنتيس وكل أنحاء العالم

رد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أحداث العنف بكيمنيتس بالقول إنه يجب الدفاع عن القيم الديمقراطية والمساواة في كيمنتيس وفي كافة انحاء العالم. وتزامن تصريح ماس مع الذكرى 55 لخطاب مارتين لوثر كينغ عن المساواة.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

إثر أحداث العنف التي شهدتها مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا أمس الاثنين، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى الدفاع عن القيم الديمقراطية في كيمنيتس وكافة أنحاء العالم. وقال ماس اليوم الثلاثاء (28 آب/أغسطس 2018) في برلين "التطرف اليميني لا يشكل فقط تهديدا للأفراد المنحدرين من أصول أخرى، بل إنه يهدد أيضا التماسك داخل مجتمعاتنا... يتعين علينا بذل كافة الجهود للدفاع عن كرامة الإنسان والديمقراطية والحرية، ليس فقط في كيمنيتس، بل في كل مكان في العالم".

مختارات

وسط الصدمة التي تعيشها مدينة كيمنتس في ألمانيا، بعد اعتداءات جماعية على مهاجرين، يخشى ذوو الأصول العربية الذين يعيشون في المدينة من تداعيات هذه الحوادث على العيش المشترك. (27.08.2018)

بعد وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره في شجار دموي، نزل مئات من أنصار اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا قاموا خلالها بمشاحنات واعتداءات استهدفت مهاجرين، ما أثار صدمة في المدينة وفي باقي أنحاء البلاد. (27.08.2018)

وذكر ماس أنه قبل 55 عاما ألقى الناشط الحقوقي الأمريكي مارتن لوثر كينغ خطابه الشهير عن الحلم بالمساواة بين جميع الأفراد، وأضاف: "طالما يُجرى تنظيم حملات تطرف محمومة، سيتعين علينا فعل الكثير من أجل تحقيق الحلم بالمساواة".

من جانبها حمّلت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني أولا يولبكا المحافظين في حزب ميركل وحزب البديل اليميني الشعبوي مسؤولية "الأجواء المشحونة بالعداء" في كيمنيتس وبقية المدن في ولاية ساكسونيا بشرق البلاد. وبررت يولبكا موقفها بالقول إن المحافظين في حزب ميركل كانوا دوما مستعدون لحماية اليمينيين دون أن يلتفتوا إلى مخاطرهم الفعلية.

من جانبه، حذر رئيس رابطة الصحفيين الألمان فرانك أوبرئال الثلاثاء كافة وسائل الإعلام من الحذر خلال عمل صحافييها لتغطية مظاهرات ساكسونيا. وقال المسؤول الإعلامي إنه يجب على كل الصحفيين أن يعلموا أن المتظاهرين اليمينيين الذي يميلون لممارسة العنف ينظرون إليهم كخصوم سياسيين ولا يتعاملون معهم كمراقبين حياديين.

يذكر أن ستة أشخاص أصيبوا على الأقل خلال احتجاجات يمينية ويسارية وقعت مساء أمس الاثنين في مدينة كيمنيتس شرقي ألمانيا. وقالت الشرطة إن الجانبين تبادلا إلقاء ألعاب نارية وأشياء أخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين في بادئ الأمر، ثم أُصيب في وقت لاحق أربعة متظاهرين من اليمين المتطرف بعد الهجوم عليهم أثناء مغادرتهم للمظاهرة.

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توترات بخلفيات عنصرية في كيمنتس

وتأتي المسيرة الاحتجاجية والمسيرة المناوئة لها كرد فعل على أحداث شغب عنيفة وقعت مطلع الأسبوع على هامش احتفالات المدينة، ولقي مواطن ألماني35/ عاما/ حتفه خلال هذه الأحداث جراء طعن بسكين، فيما وقعت إصابات خطيرة لشخصين آخرين.

وأصدر القضاء الألماني أمس أمر اعتقال بحق سوري23/ عاما/ وعراقي22/ عاما/ بتهمة المشاركة في القتل غير العمد. وقد أدى مقتل الألماني إلى وقوع أحداث شغب معادية للأجانب أول أمس الأحد.

واستبعدت السلطات الألمانية فرضية الدفاع عن النفس في واقعة مقتل الألماني بطعنات سكين في مدينة كيمنتس. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام اليوم الثلاثاء: "وفقا للتحقيقات الحالية فإن المشتبه بهما لم يكونا في حالة دفاع عن النفس". ولم يعلن الادعاء العام تفاصيل عن مسار الجريمة، التي أسفرت أيضا عن إصابة ألمانيين آخرين.

على صعيد آخر، يخطط تحالف واسع لمنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق مظاهرة كبيرة في العاصمة برلين وفي العديد من المدن الأوروبية تنديدا بالمد اليميني في المجتمعات الأوروبية ودفاعا عن الحقوق الأساسية والحريات العامة، بما فيها حق الحصول على اللجوء في أوروبا. وأطلق التحالف هاشتاغ بعنوان "لا يتجزأ"  للتحضير لمظاهرات يتوقع المبادرون أن يشارك فيها قرابة خمسة ملايين شخص. وأعلن التحالف أن حوالي 450 منظمة وكيان من المجتمع المدني وقعوا على النداء لدعم المظاهرة. 

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عشر ضحايا قُتلوا بدم بارد

    تسعة من الضحايا لهم جذور أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما تم قتل شرطية ألمانية من قبل المجموعة الإرهابية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Privatfoto der Familie Şimşek. Enver Şimşek, auf dem Bild rechts, sitzt mit seiner Ehefrau auf einer Couch. (Foto: privat)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    أنور سيمسك

    في التاسع من نوفمبر 2000 قُتل بائع الزهور أنور سيمسك البالغ من العمر 38 عاما في نورنبرغ ـ في الصورة مع زوجته. كان يبيع الزهور في موقف صغير للسيارات خارج المدينة. والد ثمانية أطفال قُتل بثمان طلقات نارية. هاجر سيمسك في 1986 من تركيا إلى ألمانيا. وهو يُعد الضحية الأولى في سلسلة قتل الخلية العنصرية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Abdurrahim Özüdoğru. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    عبد الرحمن أوزودوغرو

    في 13 يونيو 2001 تم قتل الخياط من أصول تركية عبد الرحمن أوزودوغرو داخل محله للخياطة في نورنبرغ. كان عمره 49 عاما، وكان مطلقا وخلف وراءه بنتا في الـ 19 من عمرها.

  • Ein gerahmtes Foto von Süleyman Tasköprü steht an eine Mauer gelehnt, davor liegen Blumen. (Foto: Axel Heimken/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    سليمان تاسكوبرو

    في 27 يونيو 2001 تم قتل بائع الفواكه والخضار سليمان تاسكوبرو في هامبورغ داخل محل والده بثلاث رصاصات في الرأس. وكان عمره 31 عاما، وكانت له بنت في الثالثة من عمرها.

  • Schwarz-weiß Portrait von Habil Kiliç. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    هابل كيليتش

    في ميونيخ وفي 29 أغسطس 2001 تم قتل بائع الخضار البالغ من العمر 38 عاما، هابل كيليتش في محله. وحتى هو تلقى الرصاص في رأسه. زوجته وبنته البالغة من العمر حينها 12 عاما غادرتا ألمانيا. هابل كيليتش هو الضحية الرابعة في سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الخلية النازية.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Turgut. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد تورغوت

    في روستوك تم قتل محمد تورغوت في 25 فبراير 2004 داخل محل لبيع المأكولات السريعة بثلاث رصاصات في الرأس. كان يزور حينها صديقا كان يعمل لصالحه في المحل يوم الجريمة. وكان الرجل البالغ من العمر 25 عاما يعيش في هامبورغ.

  • Schwarz-weiß Portrait von İsmail Yaşar. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    إسماعيل ياسر

    داخل محله لبيع المأكولات السريعة في نورنبرغ تمت تصفية إسماعيل ياسر البالغ من العمر 50 عاما في 9 يونيو 2005. وقد عثر زبون عليه في المحل. خمس طلقات نارية وُجهت لياسر الذي خلف وراءه ثلاثة أطفال.

  • Privatfoto von NSU-Opfer Theodoros Boulgarides. (Foto: DW/ I. Anastassopoulou)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    تيودوروس بولغاريديس

    في ميونيخ، وفي 15 يونيو 2005 قُتل تيودوروس بولغاريديس في محله لخدمة المفاتيح، وهو ينحدر من اليونان. والأب البالغ من العمر 41 عاما الذي خلف طفلين وراءه هو الضحية السابعة في سلسلة الاغتيالات.

  • Schwarz-weiß Portrait von Mehmet Kubaşik. (Foto: dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    محمد كوباتشيك

    في دورتموند يوم 4 أبريل 2006 تم قتل صاحب المتجر محمد كوباتشيك بعدة طلقات نارية في الرأس،، تم ذلك وقت الظهيرة في شارع تسوده حركة سير قوية. الرجل البالغ من العمر 39 عاما خلف وراءه زوجة وثلاثة أطفال.

  • Schwarz-weiß Portrait von Halit Yozgat. (Foto: BKA/dpa)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    خالد يوزغات

    كذلك برصاصات في الرأس تمت تصفية خالد يوزغات في 6 أبريل 2006 في كاسيل بولاية هسن. وقعت الجريمة داخل مقهى للإنترنيت كان يديره مع والده. كما كان يتردد على مدرسة ليلية من أجل نيل شهادة البكالوريا. عمر خالد كان 21 عاما وهو ألماني من أصل تركي.

  • Ein gerahmtes Foto von Michèle Kiesewetter steht vor einer Kirche, davor liegen Blumen. (Foto: Norbert Försterling dpa/lsw)

    ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

    ميشيل كيزفيتر

    الشرطية المنحدرة من ولاية تورينغن ميشيل كيزفيتر كانت تبلغ من العمر 22 عاما عندما قُتلت في 25 أبريل 2007 في هايلبرون (بادن فورتمبرغ) برصاصة في الرأس. كيزفيتر هي الضحية العاشرة والأخيرة للثلاثي الإرهابي من الخلية السرية النازية.


مختارات

ضحايا خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة

قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل بدم بارد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007. وتُوجه الأنظار في المحاكمة ضد المتواطئين المفترضين لاسيما على بيآته تشيبه، لكن من هم ضحايا هذه العصابة الإرهابية. (11.07.2018)  

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توترات بخلفيات عنصرية في كيمنتس  

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