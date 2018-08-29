 لماذا تجعلنا الموسيقى نرقص؟ | عالم المنوعات | DW | 29.08.2018

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منوعات

لماذا تجعلنا الموسيقى نرقص؟

في الفرح أو الحزن يلجأ معظم الأشخاص إلى سماع الموسيقى. إذ تحرك مشاعرنا بطريقة سحرية تبعاً لنوع تلك الموسيقى. وسرعان ما تغمرنا رغبة قوية بالحركة والرقص عند سماع بعض الألحان والأغاني، فما السبب وراء ذلك؟

Symbolbild Bauchtanz (Patrick Baz/AFP/Getty Images)

يقال إنها "لغة العالم" و"غذاء الروح". إذ توجد الموسيقى في جميع الثقافات في كل أنحاء العالم تقريباً باختلافات مميزة وأحياناً تصبح رمزاً للبلد أو للثقافة، التي نشأت فيها. وللموسيقى باختلاف أنواعها تأثير إيجابي على الصحة، وتستخدم كمكمل علاجي في العديد من المجالات، فهي تساعد على الاسترخاء، والتخلص من القلق والتوتر، وتساعد على الشعور بالهدوء. والغريب أننا في معظم الأوقات تجتاحنا رغبة قوية بالرقص عند سماع بعض أنواع الموسيقى، حتى بالنسبة للأطفال الصغار يتحركون ويتمايلون بمجرد سماع الموسيقى، فما سر تلك القوة في الموسيقى، التي تجعلنا نريد أن نحرك أجسادنا، وأطرافنا لنرقص؟

مختارات

يسعى الباحثون إلى إيجاد طريقة للتغلب على مرض الخرف. وقد أظهرت نتائج دراسة حديثة أن للموسيقى دوراً هاماً في تنشيط مناطق في الدماغ قد تساعد على استرجاع بعض الذكريات القديمة، والتخفيف من القلق والارتباك لدى المصابين. (30.04.2018)

في الوقت الذي عبرت فيه نساء كثيرات على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهن لاعتقال "مائدة هجابري"، غاب التضامن العربي مع تلك الفتاة، التي أثارت الجدل لنشرها مقاطع فيديو وهي ترقص. فما السبب وراء ذلك؟ DW عربية تبحث عن إجابة! (10.07.2018)

درس علماء في أستراليا هذا السؤال واكتشفوا أن الجواب يكمن في الـ(باس)، نوع من الأصوات، التي تستخدم لبناء إيقاع موسيقي خاص يحث الناس على الرقص، وهو عبارة عن دقات شبيهة بالنبض. كما درس الباحثون كيفية معالجة أدمغتنا للأصوات ذات التردد المنخفض، والتي عادة ما تشكل الأساس الإيقاعي للموسيقى. فقاموا بتشغيل موسيقى ذات ترددات عالية ومنخفضة لمجموعة من الأشخاص، وراقبوا رد فعل أدمغتهم باستخدام تخطيط أمواج الدماغ (EEG).

وأظهرت نتائج الدراسة أن الموسيقى تزيد من مستويات ذبذبات الدماغ، بسبب احتوائها على ترددات عالية، مما يشعر الإنسان بالنشاط الزائد ويدفعه للحركة المستمرة. إذ بدا من التجربة أن نشاط الدماغ قد تزامن مع وتيرة النبضات الموسيقية. كلما كانت نغمة الموسيقى نابضة أكثر، كان الناس الأكثر ميلاً للرقص عليها.

ومن جهة أخرى، يأمل الباحثون أن تستخدم نتائجهم أيضاً في علاج مجموعة من الحالات الطبية، وخاصة اضطرابات الوظائف المعرفية أو الحركية.

ر.ض/ ع.خ

  • Leute freuen sich am Laptop (Colourbox)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    ضحكة من القلب

    الضحك يحمي القلب من الأمراض. كما أنه من أهم طرق التغلب على المزاج السيء. حاول أن تشاهد فيلماً كوميدياً أو أن تستمع لبعض النكات من أصدقائك، فلربما يتحسن مزاجك. والضحك من القلب يقوي الجسم من خلال إفراز الأجسام المضادة التي تحارب العدوى وتمنع تصلب الشرايين والإصابة بالذبحة الصدرية أو الأزمات القلبية.

  • [No title] (Imago/Karina Hessland)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الزهور الطبيعية

    من أفضل وسائل القضاء على المزاج السيء، فهي تنقل الشخص إلى الشعور بالبهجة والسعادة. املأ منزلك أو مكتبك بالزهور الطبيعية قدر المستطاع حتى إذا شعرت في أي وقت بتغيير في حالتك النفسية، انظر لتلك الزهور الرائعة.

  • Leichtathletik WM London 2017 (Reuters/D. Martinez)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    القفزفي الهواء

    مجرد 10 قفزات في الهواء الطلق كفيلة بتحسين مزاجك وإعطائك الطاقة والحيوية لاستكمال يومك، سواءاً في العمل أو المنزل.

  • Lavender oil

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    حمام الصباح

    بزيت اللافندر (الخزامى) أو عطر الليمون أو النعناع، ابدأ يومك بحمام دافئ. الزيوت العطرية تمنح الشخص إحساساً بالراحة وتزيل التوتر والعصبية.

  • Akupunktur (AP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الإبر الصينية

    ربما يفيد الوخز بالإبر الصينية في علاج المزاج السيء. فعدة جلسات يمكنها منحك إحساساً بالهدوء والراحة الذهنية، بالإضافة إلى القدرة على ترتيب الأفكار والتوازن النفسي.

  • Symbolbild - Multitasking (picture-alliance/ANP)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    الموسيقى

    يمكن أن تقوم بعمل قائمة ببعض الأغاني التي تحفز المزاج، مثل الأغاني سريعة الإيقاع أو تلك التي تعطيك شعوراً بالطاقة والحيوية والقدرة على مجابهة ضغوط العمل.

  • Symbolbild Tourette Syndrom (Fotolia/Ocskay Bence)

    الزهور والموسيقى لمحاربة "المزاج السيء"

    كرة الضغط

    إذا ساء مزاجك، فعليك باستخدام هذه الكرة الصغيرة للتخلص من الضغط. عصر الكرة يجعلك تخرج كل الطاقة السلبية بداخلك فضلاً عن زيادة التركيز. س.م/ ي.أ


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