 لقاء أمني أميركي ـ سوري في دمشق بتنسيق إماراتي؟ | أخبار | DW | 28.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

لقاء أمني أميركي ـ سوري في دمشق بتنسيق إماراتي؟

على ذمة صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله فإن وفدا أميركيا وصل إلى دمشق على متن طائرة إماراتية وأجرى محادثات مع اللواء علي مملوك. وحسب الصحيفة فإن الجانبين اتفقا على إبقاء التواصل بينهما عبر روسيا والإمارات.

Syrien Manbij US Soldaten (picture-alliance/AP Photo)

قوات أميركية في مدينة منبج السورية، الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2017.

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، في عددها الصادر الثلاثاء (28 آب/ أغسطس 2018) أن لقاء أمنيا رفيع المستوى عقد قبل شهرين في دمشق بين ضباط أميركيين وسوريين شارك فيه اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني. ولم يتوفر أي تعليق فوري من وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس.

وأفادت الصحيفة أنه في الأسبوع الأخير من حزيران/ يونيو، وصل "وفد ضمّ ضباطاً من وكالات استخبارية وأمنية أميركية عدة" على رأسه ضابط رفيع المستوى إلى دمشق على متن طائرة إماراتية خاصة. وأضافت الصحيفة أن مملوك "كان في استقبال الوفد الأميركي الزائر وإلى جانبه رئيس الإدارة العامة للمخابرات العامة اللواء ديب زيتون..".

مختارات

بدأ العد العكسي لقمة ثلاثية تجمع كلا من تركيا وروسيا وإيران حول سوريا. وفيما أُعلن سابقا أن القمة ستعقد في تبريز، أعلنت مصادر تركية استنادا للقصر الرئاسي أن إيران ستحتضنها. تأتي القمة في ظل مخاوف على وضع المدنيين بإدلب. (27.08.2018)

رغم أن الحرب لم تضع أوزرها بعد، يخطط الديكتاتور بشار الأسد والقوى الحامية له لإعادة إعمار البلاد. وتطالب موسكو بمساعدات مالية من أوروبا، فهل ينبغي على ألمانيا المشاركة في ذلك؟ (28.08.2018)

ولم تحدد الصحيفة من هم أعضاء الوفد الأميركي، بيد أنها نقلت "بحسب معلومات" قالت إنها حصلت عليها، أن الوفد الأميركي قدم عرضاً يتضمن سحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا مقابل ثلاثة مطالب: انسحاب المقاتلين الإيرانيين من الجنوب السوري، ضمانات "لحصول الشركات الأميركية على حصة من قطاع النفط في شرق سوريا"، وتزويد الجانب الأميركي بمعلومات حول الجهاديين الأجانب.

وانتهى اللقاء، حسب الصحيفة، بـ"الاتفاق على إبقاء التواصل قائماً عبر القناة الروسية - الإماراتية". ويأتي ذلك في وقت، تمكنت فيه قوات النظام بدعم روسي من السيطرة على نحو ثلثي مساحة البلاد.

وتُشكل قضية الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى عام 2012 قرب دمشق، إحدى القضايا التي تسعى واشنطن لحلها. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت العام الماضي أن وكالة المخابرات  المركزية الأميركية فتحت قناة اتصال مع الاستخبارات السورية بشأن تايس. ونقلت الصحيفة أن رئيس الوكالة وقتها مايك بومبيو (وزير الخارجية الحالي) أجرى في شباط/ فبراير 2017 اتصالاً هاتفياً مع مملوك في هذا الشأن.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قطعت علاقاتها مع دمشق في أولى سنوات النزاع المستمر منذ 2011، وتُعد أحد أبرز داعمي المعارضة السورية. كما تعد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا والغنية بحقول النفط والغاز منطقة نفوذ أميركي.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

مواضيع ذات صلة

Syrien SDF Kämpfer

بناء على طلب الحكومة.. وفد من سوريا الديموقراطية في دمشق 27.07.2018

برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، يقوم وفد من قوات سوريا الديمقراطية بزيارة رسمية لدمشق لأول مرة، ويضم قيادات سياسية وعسكرية. وأعلن الأكراد استعدادهم للدخول في "محادثات من دون شروط" مع النظام.

Syrien US-Truppen im Grenzgebiet zur Türkei

روسيا تحذر بعد زيارة مسؤول أمريكي لمناطق كردية في سوريا 25.08.2018

بعد أن أطلق أكراد سوريا مفاوضات مع النظام السوري، يقوم مسؤول في الخارجية الأمريكية بزيارة مناطق الأكراد من أجل البحث في مستقبلها لمرحلة ما بعد الحرب، فيما حذرت موسكو الأمريكيين من خطوات "طائشة" في سوريا.

Libanon, syrisches Flüchtlingslager

باسيل: لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه 20.08.2018

قال وزير الخارجية اللبناني في موسكو إن لبنان لا يرى سببا لبقاء اللاجئين السوريين على أراضيه، مؤكدا أن هناك مناطق في سوريا تتمتع بالاستقرار، يأتي ذلك في إطار مبادرة طرحتها روسيا بشأن تأمين عودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  