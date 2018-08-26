لجان "الحالات المستعصية".. الأمل الأخير لمن يُرفض طلب لجوئه

عند رفض طلب اللجوء من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) يمكن لصاحب الطلب الطعن في قرار الرفض على عدة مستويات، تبدأ من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف الإدارية ومن ثم المحكمة الاتحادية الإدارية وهي الأعلى في ألمانيا.

لكن بعد استنفاذ كل طرق ومستويات التقاضي، يمكن لمن رفض طلبه اللجوء إلى "لجنة الحالات المستعصية" في الولاية التي يقيم فيها، والتي تقوم بإجراء تقييم نهائي ولها الحق في دراسة الطلب من جديد و إلغاء قرار الرفض ومنح حق اللجوء، أو تأكيد قرار الرفض وتثبيته.

المحطة الأخيرة

في البداية تقوم اللجنة بفحص ما إذا كانت هناك أسباب كافية للانعقاد والنظر في القضية وبحثها. وإذا قررت قبول الحالة والانعقاد، تتجاهل في عملها أسباب قدوم طالب اللجوء إلى ألمانيا وتركز على الأسباب التي يجب أن تبقيه في ألمانيا وعدم إعادته إلى بلده الأصلي، ويتم ذلك عن طريق مقابلة شخصية أو تكتفي بالشرح الوارد في الطلب.

تستند اللجنة خلال عملها على عددٍ من المعايير كالسجل الجنائي للمتقدم بالطلب، ومصدر دخله، والمستوى العام للاندماج في المجتمع الألماني، ومدة التحاق الأطفال بالمدارس، بالإضافة إلى الصحة العامة وغير ذلك من الأمور التي ترى وجوب دراستها.

بعد دراسة الطلب بشكل مستفيض، تقوم اللجنة بتقديم توصية نهائية عن كل حالة إلى السلطات العليا في الولاية التي يمكن أن ترفض التوصية ولا تأخذ بها، لكن هذا نادرا ما يحدث.

عادةً ما تقدم لجنة "الحالات المستعصية" توصية إيجابية لسلطات الولاية، في الحالات التي قد يتعرض فيها صاحب الطلب لمعاملة غير أخلاقية وغير إنسانية لدى ترحيله إلى بلده الأصلي.

هذا وتختلف كل لجنة "للحالات المستعصية" عن الأخرى بحسب الولاية، ولكل لجنة معاييرها الخاصة التي قد لا تطبقها لجنة أخرى في ولاية أخرى. إذ تشترط بعض الولايات لتقديم طلب للجنة المحلية "للحالات المستعصية" استنفاذ كل الطرق القانونية من طعون واستئنافات وغيرها، في حين تسمح ولايات أخرى بتقديم الطلب رغم عدم استنفاذ كل الطرق القانونية ولايزال الطعن قيد البحث أمام المحكمة. وعادة ما تنظر هذه اللجنة إلى الطلبات المقدمة إليها كحالات فردية وليس كقضايا قانونية.

وعلاوة على ذلك، فإن أي نتيجة إيجابية قد تصل إليها لجنة "الحالات المستعصية"، لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على حق الإقامة الدائمة، أي أن سلطات الولاية تصدر قرارا يسمح لصاحب الطلب بالبقاء في ألمانيا، ويتم فحص وضعه في السنوات التالية أيضا حتى يحصل على إقامة دائمة أو الجنسية الألمانية.

الترحيل لا يزال ممكنًا!

ويجب تقديم الطلب إلى لجنة "الحالات المستعصية" من داخل ألمانيا، وأن يبقى صاحبه في ألمانيا أثناء النظر فيه؛ ما يعني أنه لا يمكن تقديم الطلب من الخارج في حال تم تطبيق قرار الترحيل على من يرفض طلب لجوئه.

ومع ذلك، فإن التقدم بالطلب لا يمنع تطبيق قرار الترحيل. فيمكن للسلطات أن ترحل المتقدم بطلب للجنة "الحالات المستعصية" حتى ولو كان طلبه لا يزال قيد الدراسة، وقد يحدث في حالات خاصة عندما لا يكون هناك تواصل كاف بين الدوائر الرسمية المختصة، لذلك فمن الأفضل التقدم بالطلب في أقرب وقت ممكن بعد رفض الطعن.

ولايات مختلفة.. قواعد مختلفة!

لكل ولاية في ألمانيا الحرية في تقرير ما إذا كانت ترغب في تشكيل مثل هذه اللجان "للحالات المستعصية" وكيفية ذلك، كما أن الولايات هي التي تقرر من يمكن أن يشارك في اللجنة. ففي بعض الولايات تضم هذه اللجان ممثلين عن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، بينما في ولايات أخرى يشارك في اللجنة ممثلو الكنيسة وأئمة مساجد وممثلو منظمات تدافع عن اللاجئين.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة انتقاد لنتائج قمة بروكسل الخلاف الحالي بين المستشارة ميركل وحليفها زيهوفر، لم يكن صادرا عن القرارات التي تم التوصل إليها في القمة الأوروبية التي انعقدت ببروكسل الأسبوع الماضي، ولكنه تأجج بفعلها. النتائج لم تُوافق خطة وزير الداخلية الألماني. وحسب ما تناقله مشاركون في اجتماع حزبه المسيحي البافاري، فإن زيهوفر اعتبر هذه النتائج لا تتمتع بتأثير مماثل لنجاعة مراقبة الحدود وإرجاع اللاجئين إلى نقطة وصولهم في أوروبا.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة خطة شاملة وخلاف في الجزئيات وفي أوج الخلاف لوح زيهوفر بتقديم استقالته، فهو يتمسك بأحدى نقاط خطته الخاصة باللجوء والتي يريد أن يمنع فيها زيهوفر يريد طرد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عند الحدود الألمانية، بينما ترفض ميركل ذلك مفضلة حلاً أوروبياً شاملاً لهذه القضي، إذ ترى أن الأمر يجب ألا يقتصر على الجانب الألماني وحده.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة مراقبة الحدود من بين نقاط الخلاف بين زيهوفر وميركل قضية مراقبة الحدود أيضاً، إذ يوجد خلاف في تفسير معنى "الاجراءات الداخلية"، فأعضاء حزب زيهوفر يعتبرونها "إجراءات وطنية"، غير أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المقصود ليس هو "إجراءات أحادية على حساب دول أخرى". وقد تم التطرق في قمة بروكسل إلى تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الأوروبية كلها.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة مراكز المرساة يدفع وزير الداخلية الألماني زيهوفر بإقامة "مراكز مرساة". وبجسب المقترح يجب على طالبي اللجوء المكوث فيها حتى البت بطلبات لجوئهم. على عكس ما يجري به العمل، حيث يحق لطالبي اللجوء الذين تبدو فرص حصولهم على حق اللجوء جيدة، العيش خارج مراكز اللجوء مباشرة بعد تقديم طلب اللجوء. ويسعى زيهوفر لبناء ستة مراكز من هذا النوع، غير أن معظم الولايات الألمانية ترفض تواجد تلك المراكز فيها.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة حد أعلى نقطة خلافية أخرى تعود إلى 2016، إذ طالب زيهوفر للمرة الأولى بوضع حد أعلى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، وأقترح أن يكون 200 ألف شخص سنويا، ما رفضته ميركل رفضاً قاطعاً. ونص البرنامج الانتخابي لحزبه عليها، بل وجعل منه شرطاً لدخوله في تحالف حكومي مع ميركل. ورغم اتفاق الحزبين عليها فيما بعد خلال محادثات تشكيل الحكومة، إلا أن كلمة "الحد الأعلى" لم ترد في وثيقة التحالف بينهما في أكتوبر 2017.

ميركل وزيهوفر- نقاط خلافية إطارها اللاجئون والهجرة حماية الحدود الخارجية لأوروبا من بين العناصر التي يؤكد عليها زيهوفر "العبء" الذي تتحمله ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين في أوروبا. وكان قد طالب الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد قمة بروكسل، بضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك التوزيع العادل للأشخاص الذين يسمح لهم بالبقاء وسرعة عودة الذين ليس لهم ذلك الحق. ويرى مراقبون في رغبة زيهوفر تأثيراً سلبياً على اتفاقية منطقة "شينغن" فيما يخص حرية مرور الأشخاص. إعداد: مريم مرغيش.



عندما تم اقتراح تشكيل هذه اللجان لأول مرة في عام 2005، ترك للولايات مسؤولية تنظيمها. وقد تم تشكيل اللجان في كل الولايات الست عشرة. كما ترك للولايات حرية إلغاء هذه اللجان في أي وقت ولأي سبب تشاء، لكن هذا لم يحدث منذ تشكيل أول لجنة قبل 13 سنة.

ربما يكون هذا النظام معقد وله عيوب كثيرة، لكن العديد ممن رفضت طلبات لجوئهم واستنفذوا جميع الطعون والطرق القانونية، كانت هذه اللجان هي أملهم الأخير وخيارهم الوحيد في نهاية المطاف.

المصدر: مهاجر نيوز