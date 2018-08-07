 لا تتجاهل قلة النوم وتأثيرها على تصلب الشرايين | عالم المنوعات | DW | 01.09.2018

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منوعات

لا تتجاهل قلة النوم وتأثيرها على تصلب الشرايين

لا تقتصر أهمية النوم على تأثيره على الشعور بالتعب أو القدرة على التركيز فحسب، بل قد تكون أخطر من ذلك. إذ أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين قلة النوم وتصلب الشرايين، كما أكد الأطباء على أهمية النوم للحفاظ على صحة جيدة.

Gestörter Schlaf (Colourbox)

من الضروري جداً الحصول على قسط كاف من النوم يومياً، لتزويد الجسم بالطاقة والنشاط وتحسين قدرة الاستيعاب، وبالتالي إنجاز الأعمال اليومية بشكل جيد. إذ يساعد النوم أيضاً على الاسترخاء، والتقليل من الضغط النفسي والتوتر، وتحسين الذاكرة. كما قد ربطت دراسات كثيرة نوعية النوم بأمراض القلب وتصلب الشرايين. فهل تؤثر قلة النوم على صحة القلب؟

مختارات

لاشك أن الإنسان يحتاج للنوم كحاجته للطعام والشراب، بل إن عدم التمتع بنوم هادئ وعميق يؤثر كثيرا على الجسم ويمكن أن تكون له عواقب صحية خطيرة جدا. فكيف يكون النوم الصحيح وكم ساعة نوم يحتاج المرء؟ هنا بعض الحقائق عن النوم. (26.06.2018)

بينما أكدت دراسات علمية سابقة على ضرورة النوم لفترة تتراوح على الأقل بين 7 إلى 8 ساعات يوميا، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات يوميا يزداد خطر موتهم في سن مبكر. فكيف ذلك؟ (07.08.2018)

لا يعاني أولئك الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً أو يستيقظون كثيراً أثناء الليل من التعب وقلة التركيز فحسب، بل يصبحون أكثر عرضة لخطر تصلب الشرايين. وقال الدكتور فرناندو دومينغيز، المشارك في دراسة (PESA) وعنوانها "تطور تصلب الشرايين تحت الإكلينيكي المبكر": "يجب أن تؤخذ قلة النوم والأرق الليلي في عين الاعتبار كعوامل خطر لتصلب أو ضيق الشرايين". بحسب ما نشره موقع (ميديكال برس).

شملت الدراسة 3.974 شخصا من البالغين الأصحاء، يبلغ متوسط أعمارهم (46) عاما، وفُحص نومهم على مدار أسبوع، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات فرعية، بينما استخدمت الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد لقياس تصلب الشرايين في العنق والساق. وبعد أن أخذت كافة عوامل الخطر المهمة بعين الاعتبار، تبين أن لدى الأشخاص، الذين ينامون فترات قصيرة جداً، تصلب شرايين أكثر بكثير من أولئك، الذين يحصلون على 7 إلى 8 ساعات من النوم يومياً.

 وقال د. دومينغيز، من المركز الوطني الإسباني لأبحاث القلب والأوعية الدموية في مدريد، إن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو النوم المتقطع كانوا أكثر عرضة أيضاً للإصابة بمتلازمة الأيض "التمثيل الغذائي"، وهي مجموعة حالات مرضية: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة". بحسب ما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

ر.ض/ف.ي 

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    خلل في الغدة الدرقية

    تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص الحديد

    يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    تناول أدوية الحساسية

    يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص السوائل

    توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    مرضى السكري

    يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    قلة الحركة

    تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    نقص في فيتامين "B12"

    ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.

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    أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

    شرب القهوة

    تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.

    الكاتب: د.ص/DW


مختارات

أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً

يشعر البعض بحالات من التعب والنعاس أثناء النهار، وقلة النوم ليست هي السبب دوما، بل لذلك أسباب عدة. والملفت أن النوم جيدا لا يكفي للتخلص من شعور النعاس والخمول نهارا، موقع "فوكوس" استعرض أسباب الشعور الدائم بالتعب نهارا. (11.12.2015)  

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