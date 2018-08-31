لاعب يخطف خطة للفريق المنافس.. وهذا ما حصل بعد ذلك!

مشهد غريب وعجيب شهدته إحدى مباريات تصفيات الصعود للدوري الأوروبي (أوروباليغ) للموسم الجديد 2018/2019. ففي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في مباراة فريق ستيوا بوخارست الروماني مع ضيفه رابييد فيينا النمساوي، بعث مدرب فيينا غوغو دجورسين، عبر أحد اللاعبين، بورقة إلى قائد فريقه شتيفان شفاب، تتضمن تعليمات تكتيكية للدقائق المتبقية.

أخذ شفاب الورقة، وما كاد يفتحها، حتى جاء من ورائه الروماني راؤول روسيسكو لاعب ستيوا بوخارست وخطفها منه ثم فركها بين يديه وألقاها على أرض الملعب، حسبما أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول موقع فوكوس الألماني إنه رغم تصوير الكاميرات للواقعة إلا أن روسيسكو (30 عاماً) عليه ألا يخشى عقوبة.

ما فعله اللاعب الروماني لم يعد بالفائدة على فريقه؛ إذ حافظ رابييد فيينا على فوزه بنتيجة 2-1 في تلك المباراة، بعدما فاز بمباراة الذهاب أيضاً 3-1، ليصعد بجدارة إلى مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي. وسيلعب بالمجموعة السابعة التي تضم أيضا فياريال الإسباني وسبارتاك موسكو الروسي ورينجرز الاسكتلندي، وستكون أولى مبارياته في البطولة أمام ضيفه سبارتاك موسكو يوم الخميس 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ص.ش