كريستيانو رونالدو و"السيدة العجوز"...هل انتهى شهر العسل؟

بالنسبة للمدافع عن لقب الكالتشيو، فإن الأمور تسير على أفضل ما يرام. ففريق يوفينتوس تورين لكرة القدم فاز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها منذ انطلاق منافسات الدوري، آخرها أمام بارما بهدفين مقابل هدف يتيم.

في المقابل، الوضع بالنسبة للوافد الجديد كريستيانو رونالدو مختلف تماما. والعارف بطبيعة نفسية حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، يمكنه أن يتصور درجة التوتر التي قد تكون قد أصابت حامل قميص رقم 7، الذي يسعى دائما إلى التألق والتميز.

السبب في ذلك يعود إلى أن رونالدو لا زال وبعد المباريات الثلاث ينتظر هدفه الأول. والحقيقة أن الجميع في "السيدة العجوز" وأولهم الجمهور، ينتظر ذلك على أحر من الجمر، فكريستيانو رونالدو ليس كغيره من اللاعبين، ومن البديهي أن يمارس عليه ضغط إضافي مقارنة بلاعبين آخرين.

من جهته، سارع المدرب ماسيمليانو أليغري إلى الدفاع عن نجمه مشيرا إلى الفارق بين الكرة الإيطالية والإسبانية، باعتبار أن الأولى "أصعب" بكثير. وتابع أليغري أن كريستيانو رونالدو "لم يسعفه الحظ"، وتابع: "لكن وبعد فترة الاستراحة من المباريات الدولية سوف يستعيد حتما لياقته وتألقه. أنا متيقن تماما، من أن فترته الذهبية لهذا الموسم ستنطلق قريبا".

"رونولدو" عوض رونالدو!

في المقابل، كان للصحافة كلام آخر: "لا غازيتا ديلو سبورت" طرحت العديد من الأسئلة: "لماذا لم يحرز كريستيانو ولو هدفا وحدا؟ ...الذاكرة احتفظت (من مباراة بارما) سوى بضربة رأسية جميلة في الشوط الثاني. وهذا قليل جدا من شخص مثله. إنه يبحث عن هدف بكل إصرار، لكنه لم يصل إلى مبتغاه".

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا



في المقابل، كانت صحيفة "كوريره ديلو سبورت" أكثر قسوة، إذ أطلقت على اللاعب اسم "رونولدو" „RoNULLdo" عوض رونالدو، و"Null" تعني صفر. وكتبت الصحيفة "270 دقيقة عمل لم تكف. الظاهرة تركد، تتوتر، تحاول تصيّد الفرص في كل مكان، وتفقد (في النهاية) الكرات". وحسب الصحيفة المشكل لا يكمن في الأهداف، وإنما في كريستيانو نفسه "المتوتر والسبب لا يعود إلى موناكو فقط". وذلك إشارة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي منحت في المدينة الساحلية الفرنسية إلى زميله السابق لوكا مودريتش.

في المقابل، فسّرت "توتو سبورت" صيام رونالدو عن التهديف وبكل بساطة بكونه لم يصل بعد إلى مستواه المطلوب، رغم أنه "يتحرك بذكاء ويحارب بذكاء، لكن مستواه في الضربات الحاسمة بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي".

ينجح الابن فيما فشل فيه الأب

ومن طرائف القدر، أنه وفي هذا الوقت بالذات ينجح كريستيانو رونالدو جونيور في التفوق على والده مسجلا أربعة أهداف مع ناديه الإيطالي الايطالي وهو نفس نادي ابيه. وبطبيعة الحال، التقطت الصحافة الإيطالية الخبر وجعلته مناسبة إضافية للعزف على هذا الوتر.

يذكر أنه مع انتقال الأب هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني الى بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، انضم نجله الأكبر المولود في حزيران/يونيو 2010، الى مركز الإعداد الخاص بالفريق الإيطالي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خاض فريق يوفنتوس لما دون تسعة أعوام، مباراة السبت ضد لوشنتو، انتهت بفوز الأول 5-1، منها أربعة أهداف سجلها البرتغالي الصغير الذي يرتدي كما والده، القميص رقم 7.