قطار بايرن يسير بأقصى سرعته نحو اللقب السابع على التوالي

يبدأ نادي بايرن ميونيخ فترة التوقف لإقامة المبارات الدولية، في وضعه المعتاد في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، إذ قام مدربه الجديد نيكو كوفاتش بمهام عمله على النحو الأمثل حتى الآن. بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا في المواسم الستة الأخيرة لم يظهر بشكل مثالي خلال كل المباريات التي خاضها حتى الآن هذا الموسم، لكنه قدم ما يكفي لاكتساح فرانكفورت بخماسية نظيفة في كأس السوبر الألماني بجانب الفوز على دروشترسن بهدف في كأس ألمانيا وأيضاً الفوز على هوفنهايم 3/ 1 وعلى شتوتغارت بثلاثية بيضاء في البوندسليغا.

وكتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم الأحد (الثاني من أيلول/ سبتمبر 2018) أن "نيكو كوفاتش يمكنه أن يبدأ أول عطلة دولية بأعصاب هادئة تماماً"، فيما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" أن "قطار بايرن يسير بأقصى سرعته مرة أخرى".

ومع مواجهة بايرن لباير ليفركوزن العليل في اللقاء المقبل بالبوندسليغا، بعد أسبوعين فإن الأمور تبدو مشرقة بالنسبة لكوفاتش اللاعب السابق لبايرن والذي خلف يوب هاينكس في منصب المدير الفني هذا الصيف.

وقال كوفاتش بعد الفوز على شتوتغارت: "راض تماماً، كل المباريات الأربع التي خضناها حتى الآن كانت جيدة"، مضيفاً: "لقد ظهرنا بشكل جيد حقاً، وأود أن أهنئ فريقي".

ولم يواجه العملاق البافاري أي صعوبة مطلقاً أمام شتوتغارت وحسم الفوز بثلاثة أهداف حملت توقيع ليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر. ونال غوريتسكا، لاعب وسط منتخب ألمانيا القادم من صفوف شالكه هذا الصيف في صفقة انتقال حر، القدر الأكبر من الإشادة بعدما سجل أول مشاركة له منذ البداية مع النادي البافاري، إذ سجل هدفه الأول مع الفريق بمساعدة ليفاندوفسكي.

وأكد غوريتسكا (22 عاماً) أنه لم يظهر بشكل رائع لنيل إعجاب يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني، والذي كان حاضراً في المدرجات استعدادا لمواجهة الماكينات أمام فرنسا يوم الخميس المقبل وأمام بيرو يوم الأحد.

وقال غوريتسكا: "أولاً أنا سعيد بالمشاركة منذ البداية، لم أدخل المباراة بهدف إثبات ذاتي للمنتخب، ولكن لإثبات نفسي لبايرن، وإظهار قدرتي على تقديم المساعدة". وأضاف: "كل شيء في القمة بمثابة مكافأة، أشعر براحة كبيرة في الفريق".

وواصل ليفاندوفسكي توهجه وسجل هدفه السادس في أول أربع مباريات هذا الموسم بعد أن كان يرغب في الرحيل هذا الصيف، كما عاد مولر للتسجيل بعد الخروج المفاجئ لألمانيا من دور المجموعات لمونديال روسيا، كما ظل جيروم بواتينغ متواجداً بعد فشل صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

أما مولر الذي سجل هدفه الثاني في ثاني مباراة لبايرن بالبوندسليغا بعد أن تلقى تمريرة رائعة بكعب القدم من ليفاندوفسكي، فقد أغدق في الثناء على مدربه كوفاتش وعلى الفريق بشكل عام. وقال مولر "نيكو كوفاتش واضح جداً في طلباته، الأمر يعود إلى تفاصيل بسيطة، والجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديه في ظل المنافسة القوية في فريقنا".

ع.غ/ م. س (د ب أ)