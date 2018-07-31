 قصة نجاح مهاجر.. نظّاراتيّ سوري في بون الألمانية | ثقافة ومجتمع | DW | 26.08.2018

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ثقافة ومجتمع

قصة نجاح مهاجر.. نظّاراتيّ سوري في بون الألمانية

يُتمم حالياً 30.000 لاجئ شاب تكوينهم المهني في ألمانيا. ومن وصل منهم إلى تلك المرحلة فإنه يعرف كيف تسير الأمور في ألمانيا. DW تأخذكم في رحلة مع شاب سوري هرب من نار المعارك في بلده ليخوض معارك مع البيروقراطية الألمانية.

Deutschland Bonn Bad Godesberg Ausbildung syrischer Flüchtlinge (DW/O. Pieper)

في الحقيقة كانت لدى محمود الحمصي مخططات أخرى بالنسبة إلى حياته. فالسوري البالغ من العمر 28 عاماً كان ينوي العمل كمدرس، لأنه درس في دمشق الأدب الفرنسي، إلا أن اندلاع الحرب قلب حياته رأساً على عقب؛ إذ أنه بموجب القانون كان يتوجب عليه الانخراط في صفوف قوات الأسد لقتال المعارضةـ لكنه هرب عبر تركيا ومنها إلى أوروبا سالكاً طريق البلقان وصولاً إلى ألمانيا. وفي 2015 وصل الشاب السوري إلى مدينة بون. وحصل الحمصي على إقامة ولمّ شمل عائلته بعد ذلك. بيد أنه سرعان ما لاحظ أن حلمه قد تبخر: "وجب علي البداية من الصفر: دراسة جامعية لمدة لا تقل عن أربع سنوات. غير أنه لم يكن لديي الوقت الكافي لذلك".

مختارات

يرغب العديد من اللاجئين في الحصول على عمل، ومن الصعب تحقيق الاندماج الإجتماعي دون عمل. كما إن الإجراءات البيروقراطية والعقبات اللغوية وفترات الانتظار الطويلة، تجعل ولوج سوق العمل الألمانية أمرا صعبا بالنسبة لهؤلاء. (30.01.2017)

دمج اللاجئين في سوق العمل يمثل تحديا كبيرا للحكومة الألمانية. ولكن بالنسبة لهذا اللاجئ من حلب، فإن حصوله على تأهيل مهني في إحدى شركات تجديد المباني، يمكن أن تكون مفتاحا لبدء حياة مهنية جديدة في ألمانيا. (04.08.2017)

وعوض ذلك تصفح الشاب كراسة صادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل تعرض كافة أنواع التكوين المهني والتأهيل الحرفي في ألمانيا. وقرر الشاب أن يصبح أخصائي بصريات وعدسات طبية: نظّاراتيّ. وبعد عشرة أيام سيبدأ الحمصي تكوينه الذي يستمر ثلاث سنوات في مدينة بون. ويبدو أنه سعيد لهذا الاختيار: "إنه عمل متعدد الجوانب وله فرص مستقبلية جيدة. ويمكن لي العمل في الورشة أو البيع وتقديم المشورة للزبائن. هذا التكوين المهني ممتاز لي".

معركة تكللت بالنجاح ضد البيروقراطية

وما كان لمحمود الحمصي أن يكون سعيداً اليوم بالآفاق المتوفرة لديه لو لم تكن السيدة الألمانية التي يتدرب عندها قبل ثلاث سنوات عنيدة؛ إذ أنها هي من بدأت كفاحاً في 2016 ضد البيروقراطية الألمانية للحصول على فرصة تكوين لسوري آخر. "لقد ضغطت على نفسي. وقلت الآن أريد معرفة ما يحصل"، تقول السيدة أولى فاس بندر. المرأة البالغة من العمر57 عاماً تقلب بفخر مجموعة من الورق جمّعتها خلال معركتها مع البيروقراطية الألمانية: طلب التدريب المهني، ومراسلات مع وكالة العمل، ورسائل إلكترونية متبادلة مع الجهة المختصة في بلدية مدينة بون. "حاولت تدوين والاحتفاظ بكل شيء. كانت حينها فعلاً كارثة"، تضحك السيدة الألمانية.

والكفاح الناجح من أجل تمكين لاجئين من الحصول على فرصة تكوين جاء بثماره. فشركة السيدة فاس بندر التي مكنت خلال السنوات الاثني عشر الماضية 21 شاباً إتمام تكوينهم كأخصائيين في البصريات والعدسات تمت مكافئتها من غرفة الحرف اليدوية في كولونيا في السنة الماضية بفضل عملها المجتمعي. وهذه السنة كُرمت أيضاً من طرف وكالة العمل بفضل الدعم الممتاز لتكوين الناشئ. "في حفل التكريم قبل أسابيع، سردت مرة أخرى الحكاية كلها لعام 2016. والناس في وكالة العمل تذكروا، وقالوا كنت تلك المرأة!".

Deutschland Bonn Bad Godesberg Ausbildung syrischer Flüchtlinge (DW/O. Pieper)

خاضت السيدة أولى فاس بندر معركة مع البيروقراطية الألمانية من أجل محمود الحمصي

اللاجئون لسد النقص في المهن الحرفية

مساعدة السيدة السورية للسوريين الشباب ليست بدون فوائد عليها. "لدينا في حي باد غودسبيرغ نسبة عالية من المواطنين العرب الذين أصبح هناك من يتكلم لغتهم وبفضله أكسبهم زبائن". كما أنه بات من الصعب في سوق العمل الألمانية إيجاد شباب يهتمون بمهنة الأخصائي في البصريات، تقول السيدة فاس بندر مضيفة: "نبحث منذ شهور بكل جهد عن حرفيين ومهتمين بالتكوين والتأهيل المهني. يبدو أن طول مدة العمل تخيف الناس، لأننا نعمل أيام السبت أيضاً".

ومحمود الحمصي ليس له أية مشكلة حتى مع العمل في الورشة حيث يتم تصنيع جميع النظارات. "قمت في السابق بمساعدة شقيقي في مصنع النجارة وبالتالي فإنني أتمتع ببعض المهارات اليدوية".

والأهم لوضع موطئ قدم ثابت في ألمانيا، إلى جانب الانضباط في المواعيد والدقة، اللغة. وتمكن الحمصي مؤخراً من تجاوز امتحان الدرجة الخامسة (C1) في سلم الكفاءة اللغوية المكون من ست درجات. "يجب الإلمام بالألمانية، وهذا ما يفشل فيه الكثير من اللاجئين. لكن اللغة هي مفتاح كل شيء هنا".

أوليفر بيبر/ م.أ.م

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية

  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


مختارات

مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟ (20.11.2015)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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