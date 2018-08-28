فيلدرز يلغى مسابقة كاريكاتير حول النبي محمد

قال النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الخميس (30 آب/ أغسطس 2018) إنه سيلغي خططاً لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جداً.
وكان فيلدرز، قائد حزب "من أجل الحرية" الهولندي، قد أعلن في حزيران/ يونيو أنه سينظّم في مكاتب حزبه في البرلمان الهولندي مسابقة لرسوم كاريكاتيرية تمثّل النبي محمد، الأمر الذي أثار غضباً لدى المسلمين، خصوصاً في باكستان. ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تلك المسابقة بأنها "تفتقر إلى الاحترام واستفزازية"، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لحرية التعبير.
محاكمة شخص خطط لاغتيال فيلدز
وذكر النائب الشعبوي المتطرف في بيان الخميس أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام. لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جداً، وتابع: "أثبت هذا مرة أخرى وجهة نظري بشأن الطبيعة غير المتسامحة للإسلام".
وفي سياق متصل، مثل رجل يعتقد أنه من باكستان أمام محكمة هولندية الخميس بشبهة التخطيط لاغتيال فيلدرز بعدما أعلن عن تنظيم المسابقة. وأعلنت هيئة الادعاء في بيان أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً يواجه "شبهة ارتكاب عمل إرهابي والتخطيط لعملية قتل والتحريض".
وكانت الشرطة الهولندية قد أوقفت الرجل الثلاثاء في محطة القطارات المركزية في لاهاي بعد أن نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يقول فيه إنه يخطط لهجوم على فيلدرز أو على البرلمان الهولندي ودعا المسلمين أيضاً إلى دعمه.
ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
يتظاهر أتباع حركة "بيغيدا" ضد ما يصفونه بالتحول المفرط للدول الأوروبية بسبب انتشار الإسلام والمسلمين فيها. غير أن عددا كبيرا من المواطنين يشاركون في مظاهرات مضادة رافضة لتوجهات هذه الحركة ومسيراتها في بعض المدن الألمانية.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
في العام الجديد نظمت حركة "بيغيدا" مظاهرة في مدينة دريسدن، كما يعتزم مناهضوها تنظيم مظاهرات مضادة في عدة مدن. وللتعبير عن رفضهم لمواقف "بيغيدا" أطفأ القائمون على كتدرائية مدينة كولونيا أضوائها الخارجية خلال مظاهرة الحركة.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت في خطابها بمناسبة العام الجديد المواطنين إلى عدم المشاركة في مظاهرات "بيغيدا"، واعتبرت أن قلوب منظمي تلك المظاهرات "مليئة بالقسوة والكراهية".
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
حث رئيس الحزب الاشتراكي ووزير الاقتصاد والطاقة سيغمار غابريل السياسيين في ألمانيا إلى التفكير في ظاهرة تنامي عدد المتعاطفين مع الحركة، وقال: "إن عددا لايستهان به من منظمي مظاهرات الحركة هم مجرمون ومدانون ونازيون جدد أومعادون للسامية ويجب على المواطنين المحترمين ألا يسيروا وراء مثل هذه النماذج".
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
من جانبه حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من عدم أخذ "بيغيدا" مأخذ الجد، وأوضح الوزير المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، المتحالف مع الحزب الديمقراطى المسيحي، أن الألمان ذوي الدخل المحدود يعتقدون أنهم متضررون بسبب المساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
أعرب جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني عن رفضه القاطع لما تدعو إليه الحركة. وقال: "نحن دولة مصدرة، وهذا يستدعي الانفتاح على العالم ومواقف التسامح"، وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع من يرفض التسامح، مثل المتطرفين الإسلاميين أو اليمينيين المتطرفين.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
حذر رئيس حزب "اليسار" الألماني المعارض بيرند ريكسينجر التحالف المسيحي بزعامة المستشارة ميركل من تداول شعارات حركة "بيغيدا"، وطالب ريكسينجر ميركل بوضع حد واضح لمحاولات التحالف المسيحي الهادفة إلى استقطاب الجناح اليميني".
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
أما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المحافظ فقد دافع عن الحركة، واعتبر ألكسندر غاولاند، رئيس كتلة الحزب في براندنبورغ أن قيام المستشارة ميركل بانتقاد تظاهرات الحركة ساهم في إقبال الناس عليها بشكل أكبر من ذي قبل.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
وأعرب المعارضون لحركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام عن استيائهم من مواقف الحركة العدائية تجاه الأجانب، وباتوا ينشطون أيضا من خلال حملة جمع التوقيعات المعارضة لمواقف الحركة على شبكة الإنترنت.
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مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"
كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرتها مجلة شتيرن الألمانية أن نحو ثلث عدد المشاركين في الاستطلاع يؤيدون احتجاجات "بيغيدا". وأوضحت المجلة أن 29 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المسيرات التي تنظمها الحركة لها ما يبررها. إعداد: هبة الله إسماعيل.