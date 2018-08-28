فيلدرز يلغى مسابقة كاريكاتير حول النبي محمد

قال النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الخميس (30 آب/ أغسطس 2018) إنه سيلغي خططاً لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جداً.

وكان فيلدرز، قائد حزب "من أجل الحرية" الهولندي، قد أعلن في حزيران/ يونيو أنه سينظّم في مكاتب حزبه في البرلمان الهولندي مسابقة لرسوم كاريكاتيرية تمثّل النبي محمد، الأمر الذي أثار غضباً لدى المسلمين، خصوصاً في باكستان. ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تلك المسابقة بأنها "تفتقر إلى الاحترام واستفزازية"، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لحرية التعبير.

محاكمة شخص خطط لاغتيال فيلدز

وذكر النائب الشعبوي المتطرف في بيان الخميس أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام. لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جداً، وتابع: "أثبت هذا مرة أخرى وجهة نظري بشأن الطبيعة غير المتسامحة للإسلام".

وفي سياق متصل، مثل رجل يعتقد أنه من باكستان أمام محكمة هولندية الخميس بشبهة التخطيط لاغتيال فيلدرز بعدما أعلن عن تنظيم المسابقة. وأعلنت هيئة الادعاء في بيان أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً يواجه "شبهة ارتكاب عمل إرهابي والتخطيط لعملية قتل والتحريض".

وكانت الشرطة الهولندية قد أوقفت الرجل الثلاثاء في محطة القطارات المركزية في لاهاي بعد أن نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يقول فيه إنه يخطط لهجوم على فيلدرز أو على البرلمان الهولندي ودعا المسلمين أيضاً إلى دعمه.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)