 فيلدرز يلغى مسابقة كاريكاتير حول النبي محمد | أخبار | DW | 30.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

فيلدرز يلغى مسابقة كاريكاتير حول النبي محمد

بعد شهرين من عزمه على تنظيم مسابقة لرسوم كاريكاتورية عن النبي محمد، أعلن النائب الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز إلغاء مخططه. في ذات الوقت بدأت محاكمة شخص بشبهة التخطيط لاغتيال فيلدرز.

Großbritannien London - Geert Wilders (Imago/Zuma Press/J. Goodman)

قال النائب الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز الخميس (30 آب/ أغسطس 2018) إنه سيلغي خططاً لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد، مضيفاً أن خطر وقوع أعمال عنف ضد أبرياء كبير جداً.

وكان فيلدرز، قائد حزب "من أجل الحرية" الهولندي، قد أعلن في حزيران/ يونيو أنه سينظّم في مكاتب حزبه في البرلمان الهولندي مسابقة لرسوم كاريكاتيرية تمثّل النبي محمد، الأمر الذي أثار غضباً لدى المسلمين، خصوصاً في باكستان. ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي تلك المسابقة بأنها "تفتقر إلى الاحترام واستفزازية"، مؤكداً في الوقت نفسه تأييده لحرية التعبير.

مختارات

رحب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الذي حقق حزبه ـ وفقا للنتائج الأولية ـ فوزا على حزب خصمه اليميني المتطرف غيرت فيلدر، بما اعتبره "انتصارا على الشعبوية السيئة"، فيما سادت أجواء من الارتياح والترحيب في أوروبا. (16.03.2017)

على بعد أسبوع من الانتخابات العامة في هولندا، يسود الترقب والخوف من أن تؤدي هذه الانتخابات المصيرية إلى فوز حزب الحرية بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، فكيف يمكن أن ينعكس فوزه على أوضاع المسلمين وعلى مستقبل أوروبا؟ (07.03.2017)

محاكمة شخص خطط لاغتيال فيلدز

وذكر النائب الشعبوي المتطرف في بيان الخميس أنه لن يوقف حملته الشخصية ضد الإسلام. لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جداً، وتابع: "أثبت هذا مرة أخرى وجهة نظري بشأن الطبيعة غير المتسامحة للإسلام".

وفي سياق متصل، مثل رجل يعتقد أنه من باكستان أمام محكمة هولندية الخميس بشبهة التخطيط لاغتيال فيلدرز بعدما أعلن عن تنظيم المسابقة. وأعلنت هيئة الادعاء في بيان أن الرجل البالغ من العمر 26 عاماً يواجه "شبهة ارتكاب عمل إرهابي والتخطيط لعملية قتل والتحريض".

وكانت الشرطة الهولندية قد أوقفت الرجل الثلاثاء في محطة القطارات المركزية في لاهاي بعد أن نشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" يقول فيه إنه يخطط لهجوم على فيلدرز أو على البرلمان الهولندي ودعا المسلمين أيضاً إلى دعمه.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)

  • Pegida- München

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    يتظاهر أتباع حركة "بيغيدا" ضد ما يصفونه بالتحول المفرط للدول الأوروبية بسبب انتشار الإسلام والمسلمين فيها. غير أن عددا كبيرا من المواطنين يشاركون في مظاهرات مضادة رافضة لتوجهات هذه الحركة ومسيراتها في بعض المدن الألمانية.

  • KÖGIDA PEGIDA Protest Demonstration Köln Deutschland Lichter aus gegen Rassismus Kölner Dom

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    في العام الجديد نظمت حركة "بيغيدا" مظاهرة في مدينة دريسدن، كما يعتزم مناهضوها تنظيم مظاهرات مضادة في عدة مدن. وللتعبير عن رفضهم لمواقف "بيغيدا" أطفأ القائمون على كتدرائية مدينة كولونيا أضوائها الخارجية خلال مظاهرة الحركة.

  • Neujahrsansprache Angela Merkel 2015

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت في خطابها بمناسبة العام الجديد المواطنين إلى عدم المشاركة في مظاهرات "بيغيدا"، واعتبرت أن قلوب منظمي تلك المظاهرات "مليئة بالقسوة والكراهية".

  • Sigmar Gabriel

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    حث رئيس الحزب الاشتراكي ووزير الاقتصاد والطاقة سيغمار غابريل السياسيين في ألمانيا إلى التفكير في ظاهرة تنامي عدد المتعاطفين مع الحركة، وقال: "إن عددا لايستهان به من منظمي مظاهرات الحركة هم مجرمون ومدانون ونازيون جدد أومعادون للسامية ويجب على المواطنين المحترمين ألا يسيروا وراء مثل هذه النماذج".

  • Syrien Konferenz in Berlin 18.12.2014

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    من جانبه حذر وزير التنمية الألماني غيرد مولر من عدم أخذ "بيغيدا" مأخذ الجد، وأوضح الوزير المنتمي للحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، المتحالف مع الحزب الديمقراطى المسيحي، أن الألمان ذوي الدخل المحدود يعتقدون أنهم متضررون بسبب المساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين.

  • Bündnis 90/Die Grünen Parteitag Cem Özdemir 23.11.

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    أعرب جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني عن رفضه القاطع لما تدعو إليه الحركة. وقال: "نحن دولة مصدرة، وهذا يستدعي الانفتاح على العالم ومواقف التسامح"، وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون هناك تسامح مع من يرفض التسامح، مثل المتطرفين الإسلاميين أو اليمينيين المتطرفين.

  • Parteitag Die Linke 10.5.2014

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    حذر رئيس حزب "اليسار" الألماني المعارض بيرند ريكسينجر التحالف المسيحي بزعامة المستشارة ميركل من تداول شعارات حركة "بيغيدا"، وطالب ريكسينجر ميركل بوضع حد واضح لمحاولات التحالف المسيحي الهادفة إلى استقطاب الجناح اليميني".

  • Deutschland PEGIDA Demonstration in Dresden Alexander Gauland AfD

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    أما حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المحافظ فقد دافع عن الحركة، واعتبر ألكسندر غاولاند، رئيس كتلة الحزب في براندنبورغ أن قيام المستشارة ميركل بانتقاد تظاهرات الحركة ساهم في إقبال الناس عليها بشكل أكبر من ذي قبل.

  • Anti-Pegida-Kundgebung in Dresden

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    وأعرب المعارضون لحركة "بيغيدا" المناهضة للإسلام عن استيائهم من مواقف الحركة العدائية تجاه الأجانب، وباتوا ينشطون أيضا من خلال حملة جمع التوقيعات المعارضة لمواقف الحركة على شبكة الإنترنت.

  • Bogida-Demonstration 22.12.2014

    مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

    كشفت نتائج استطلاع للرأي أجرتها مجلة شتيرن الألمانية أن نحو ثلث عدد المشاركين في الاستطلاع يؤيدون احتجاجات "بيغيدا". وأوضحت المجلة أن 29 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن المسيرات التي تنظمها الحركة لها ما يبررها. إعداد: هبة الله إسماعيل.


مختارات

رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا

بعد حركة بيغيدا خرجت حركة ليغيدا المناهضة للإسلام. كلا الحركتين انطلقتا في شرق ألمانيا، حيث لا يتجاوز عدد المسلمين واحد بالمائة من عدد السكان. وتواجه الحركتان انتقادات على المستويين الشعبي والرسمي في ألمانيا. (22.01.2015)  

مواقف متباينة من حركة "بيغيدا"

تحت شعار"أوروبيون ضد أسلمة الغرب" تسعى حركة "بيغيدا" إلى تحريك مشاعر المواطنين لمعاداة الأجانب واللاجئين في ألمانيا. وتقوم القوى السياسية والمدنية والدينية بمظاهرات مضادة لـ"بيغيدا" التي يشمئز الناس من مواقفها. (06.01.2015)  

مواضيع ذات صلة

Geert Wilders Politiker der Niederlande

تحذيرات من إجراء مسابقة فيلدرز حول النبي محمد 28.08.2018

أدانت منظمة إسلامية عزم النائب الهولندي اليميني خيرت فيلدرز تنظيم مسابقة كاريكاتورية موضوعها النبي محمد، ودعت الحكومة الهولندية لمنعها. الباكستان حذرت بدورها من هذه المسابقة ووصفتها بأنها محاولة للسخرية من نبي الإسلام.

Niederlande Gründer der Partei Denk Ozturk und Kuzu

شبهات شعبوية تحيط بحزب المهاجرين "دينك" الهولندي 16.03.2017

ضمن حزب "دينك" -الذي يقوده أتراك هولنديون- أول نجاح انتخابي له بالحصول على ثلاثة مقاعد في البرلمان الجديد. ويسود جدل حول هوية هذا الحزب الجديد وموقعه في المشهد السياسي الهولندي في ظل تنامي المد الشعبوي المعادي للأجانب.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  