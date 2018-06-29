 سامي خضيرة يخرج من حسابات المدير الفني للمانشافت | NRS-Import | DW | 29.08.2018

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سامي خضيرة يخرج من حسابات المدير الفني للمانشافت

بعد النتائج الكارثية لمشاركة المانشافت في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن تشكيلة بدماء جديدة غابت عنها أسماء وازنة وأبطال عالم سابقين أبرزهم سامي خضيرة.

Fußball WM 2018 Gruppe F Deutschland - Mexiko | Sami Khedira und Joachim Löw (Getty Images/M. Hangst)

غاب اسم سامي خضيرة عن التشكيلة التي أعلن عنها المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف لمواجهة الاستحقاقات المقبلة للمانشافت. وقد استدعى لوف 17 لاعبا شاركوا في مونديال روسيا للمباراة التي ستجمعه بالمنتخب الفرنسي المقررة في السادس من سبتمبر / أيلول المقبل، وبعدها بثلاثة أيام مباراة ودية ضد منتخب البيرو، كما أعلن عن ذلك لوف اليوم (الأربعاء 29 أغسطس / آب 2018) في مؤتمر صحافي في ميونيخ.

وقد استدعى لوف ثلاثة وجوه جديدة، ويتعلق الأمر بكل من تيلو كيرر (باريس سان جرمان) ونيكو شولتز (هوفنهايم) وكاي هافيرتز (باير ليفيركوزن). كما أعاد لوف كلا من ليروي ساني (مانشستر سيتي) ونيلس بيترسن (فرايبورغ) ويوناتان تاه (باير ليفيركوزن)، من جديد إلى صفوف المنتخب بعد غيابهم عن مونديال روسيا.

وحول قراره بشأن سامي خضيرة، قال لوف "لقد قلت له (لخضيرة) إنني أسعى الآن لخلق مساحات حول هذا الموقع. وسنواصل الحديث حول الموضوع في الوقت المناسب". ويذكر أن لاعبين آخرين من أمثال مسعود أوزيل وماريو غوميز سبق وأن أعلنوا اعتزالهم الدولي.

من جهته، قال رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قدم خطط إصلاح "مقنعة للغاية" للمنتخب الوطني عقب فشله في تخطي دور المجموعات بكأس العالم 2018 بروسيا. واجتمع لوف مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم في ميونخ مع استمرار عملية تحليل أسباب إخفاق المنتخب الألماني، المتوج بكأس العالم 2014، بالخروج من الدور الأول في المونديال للمرة الأولى منذ 80 عاما. وكان لوف قد اجتمع بالفعل مع مسؤولي رابطة الدوري الألماني يوم الثلاثاء الماضي. وعقب الاجتماع قال غريندل إن لوف وأوليفر بييرهوف، مدير المنتخب، "قدما اليوم تحليل مقنع للغاية". وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الألماني "مقتنع بأن قادة رياضتنا يسيرون على الطريق الصحيح". 

 

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

 

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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