 زيهوفر يطلب من تونس المساعدة في قضية تونسي رحَّلَته ألمانيا | أخبار | DW | 30.08.2018

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أخبار

زيهوفر يطلب من تونس المساعدة في قضية تونسي رحَّلَته ألمانيا

سعت ألمانيا للحصول على ضمان من تونس بعدم تعذيب مواطن تونسي رحلته إلى بلده الشهر الماضي، غير أن تونس لم ترد. والآن طلب وزير داخلية ألمانيا من نظيره التونسي عدم إساءة معاملة التونسي، المصنف في ألمانيا كخطير أمنياً.

Pressekonferenz mit Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (أرشيف)

طلب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من نظيره التونسي هشام الفوراتي تعهداً دبلوماسياً بألا تساء معاملة التونسي سامي ا.، الذي تم ترحيله من ألمانيا الشهر الماضي.

وقالت إليونوره بترمان، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، الخميس (30 أغسطس/ آب 2018) لوكالة الأنباء الألمانية إن زيهوفر تحدث مع الفوراتي هاتفياً بشأن الرد الذي لا يزال معلقاً على مذكرة شفهية بهذا الشأن من وزارة الخارجية الألمانية.

مختارات

دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن قرار ترحيل المشتبه بكونه حارس بن لادن السابق، وقال إن الولاية تصرفت وفقا للقانون في حالة ترحيل الإسلامي المتشدد. (18.07.2018)

يسعى وزير الداخلية الألماني إلى ترحيل حارس سابق لأسامة بن لادن. يذكر أن المحكمة الدستورية العليا لم تعترض على ترحيل شخص مصنف على أنه خطير أمنياً إلى دولة مهدد فيها بالحكم عليه بالإعدام، إذا كان تنفيذ العقوبة مستبعداً. (09.05.2018)

لاشت: الحكومة الألمانية مسؤولة

وكان أرمين لاشت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، قد أكد في وقت سابق اعتقاده بأن على عاتق الحكومة الاتحادية يقع حالياً التزام في النزاع القائم حول الترحيل غير القانوني لسامي وإعادته إلى ألمانيا. وقال لاشت الخميس إن على الحكومة الاتحادية أن تسعى - عبر قنوات دبلوماسية - للحصول على تعهد من تونس بألا يتعرض سامي ا. للتهديد بالتعذيب، وقال: "هذا ما ننتظره حالياً". وشدد أيضاً على ضرورة احترام حكم المحكمة الصادر من آخر درجات التقاضي بشأن سامي، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنياً، مضيفاً: "إعادة سامي يجب أن تكون مهمة".

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر قضت مؤخراً بعدم قانونية ترحيل سامي في منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، وأقرت بإلزام السلطات الألمانية بإعادته إلى ألمانيا.

يشار إلى أن الحصول على تعهد دبلوماسي من تونس بعدم تعرض سامي للتعذيب يعد إمكانية للحيلولة دون ضرورة إعادته إلى ألمانيا مجدداً؛ لأن المحكمة كانت قد أعلنت عدم قانونية الترحيل لأنه لا يمكن استبعاد خطر تعرضه للتعذيب في بلده. وبعد قرار المحكمة الإدارية العليا، سعت وزارة الخارجية الألمانية للحصول على ضمان دبلوماسي بهذا الشأن في تونس، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)

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    عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.

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    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

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    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


مختارات

تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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