 دراسة: نساء يتسلقن السلم الاجتماعي بسيلفي مثير | عالم المنوعات | DW | 27.08.2018

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منوعات

دراسة: نساء يتسلقن السلم الاجتماعي بسيلفي مثير

كشفت دراسة جديدة أن بعض النساء يلتقطن صور السيلفي المثيرة للتنافس مع نساء أخريات وتسلق السلم الاجتماعي، ولكن ذلك يتم في بيئات تتسم بقدر كبير من التفاوت الاقتصادي، وليس في الأماكن التي قد يتعرضن فيها للاضطهاد بسبب جنسهن.

Symbolbild Selfie (picture alliance/Frank May)

خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أسترالية إلى أن بعض النساء يلتقطن الصور الذاتية (سيلفي) المثيرة للتنافس مع نساء أخريات وتسلق السلم الاجتماعي في بيئات غير متكافئة اقتصادياً.

كما خلصت الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين (27 آب/ أغسطس 2018) في مجلة "بروسيدنغس أوف ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز" إلى أن النساء يلتقطن الصور السيلفي المثيرة في بيئات تتسم بمزيد من التفاوت الاقتصادي، وليس في الأماكن التي قد يتعرضن فيها للاضطهاد بسبب جنسهن.

وحلل الباحثون أكثر من 68 ألف صورة شخصية سيلفي ذات طابع مثير منشورة على موقعي "انستغرام" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي في 113 دولة.

مختارات

يظهر الوجه في صور السيلفي مختلفا عن شكله الحقيقي، حيث تظهر فيه بعض العيوب. هذا الأمر جعل مصحات التجميل في الولايات المتحدة الأمريكية تسجل ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين يرغبون في أن يظهروا بشكل أفضل في صور السيلفي! (09.03.2018)

يواجه العاملون في قطاع الطيران وخاصة المضيفات العديد من المواقف المحرجة والأسئلة الغريبة التي تصدر من الركاب. فعلى الرغم من التزام عدد كبير من الركاب بقواعد التواجد على متن الطائرة إلا أن البعض منهم يتصرف بشكل غير مألوف. (13.03.2018)

كما بحثت الدراسة العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والمكانية لالتقاط معظم صور السيلفي في العالم. ووجد الباحثون ارتباطاً مباشراً بين انتشار صور السيلفي المثيرة وبين التفاوت في الدخل، حيث يزيد طابع الإثارة في البيئات التي تكون فيها الدخول غير متساوية وينشغل الناس بالمكانة الاجتماعية النسبية.

وذكر الباحثون في الدراسة: "لم نعثر على أي صلة بالقمع المرتبط بنوع الإنسان". وقالت كبيرة الباحثين الذين أعدوا تقرير الدراسة خانديز بليك من جامعة نيو ساوث ويلز: "الأمر كله يتعلق بكيفية تنافس النساء والسبب وراء تنافسهن".

وأوضحت إن النساء: "من المرجح أن يستثمرن الوقت والجهد في نشر صور سيلفي مثيرة على الإنترنت في الأماكن التي يتزايد فيها التفاوت الاقتصادي، وليس في الأماكن التي يتمتع فيها الرجال بقدر أكبر من القوة المجتمعية وينتشر فيها عدم المساواة بين الجنسين".

وتبقى نتائج هذه الدراسة محصورة في إطار المكان والزمان والبيئة والظروف المحيطة التي أجريت فيها الدراسة، ولا يمكن تعميمها على كل الحالات والمجتمعات أو على كل النساء.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Stierhatz in Pamplona Spanien (Reuters/S.Vera)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    مهرجان "بامبلونا"

    بالتأكيد لا يريد أي شخص أن يفقد حياته بسبب ثور جامح. هذا بالضبط ما أكدت عليه السلطات الأسبانية عندما فرضت غرامة قدرها ما يعادل 3.5 يورو على أحد المشاركين في مهرجان الثيران"بامبولونا" في أسبانيا. وكان هذا الشخص يلتقط صورة سيلفي له أثناء ركضه في شوارع مدينة بامبلونا الإسبانية الضيقة هربا من الثيران الجامحة.

  • Amsterdam (AP)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    شارع "ريدلايت" في أمستردام

    بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع التصوير في الأماكن السياحية في هولندا، إلا أن أصحاب المقاهي والمحلات في شارع "ريدلايت ديسكريت"، الذي يشتهر بـ"تجارة الجنس"، يرفضون أن يلتقط زوار الشارع من السياح لصور تذكارية هناك. وربما قد يتعرض السياح للضرب أو أخذ كاميراتهم من قبل أصحاب المحلات لمنعهم من التصوير.

  • Luxushotel | (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    القصور والمباني الحكومية في دبي

    تحظر السلطات في دبي تصوير المباني الحكومية والقصور الفارهة وخاصة التابعة للمسؤولين الحكوميين. أما عن تصوير الأشخاص بدون إذن فيقدر القانون الإماراتي عقوبة ذلك بمدة حبس لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 20 ألف درهم أي ما يقرب من 4400 يورو.

  • London Parlamentsgebäude (picture alliance/dpa/S.Rousseau)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    البرلمان البريطاني وساحة ترافلغار

    تمنع السلطات البريطانية تماما التقاط الصور في أي منطقة قريبة من مبنى البرلمان أو في ساحة ميدان ترافلغار. أما إذا أردت الحصول على صورة لأغراض إعلانية أو تجارية فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة والحصول على تصريح بذلك، حسب موقع "ماركوترافيلر" المتخصص في شؤون السفر والرحلات.

  • Haddsch Islamische Pilgerfahrt nach Mekka | Kabaa, Große Moschee (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    منع التصوير في مكة والمدينة المنورة

    احتراما للشعائر الدينية ومشاعر الحجاج والمعتمرين، منعت السلطات السعودية التقاط صورالسيلفي والصورالفوتوغرافية داخل المسجد الحرام في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ونوهت السلطات السعودية إلى أن مخالفة تلك التعليمات ستؤدي إلى مصادرة المادة التي تم تصويرها وأداة التصوير إن لزم الأمر.

  • Ägypten Grab von Tutanchamun wieder geöffnet (Reuters/M. Abd El Ghany)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    وادي الملوك في مصر

    رغم القرارات الصارمة من المجلس الأعلى للآثار بمنع التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر، إلا أنه لا يزال يوجد من يخالفون التعليمات ويتسللون بالكاميرات أو الهواتف الخاصة بهم لالتقاط الصور. وقد اتخذت إجراءات بمعاقبة المخالفين بدفع غرامة حفاظاً على النقوش والألوان الموجودة على الآثار الفرعونية القديمة والمقابر الأثرية، حسب موقع boredomtherapy.

  • Kiyomizu Tempel Japan Kyoto (picture-alliance/ dpa)

    أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

    معابد اليابان المقدسة

    لا يمكنك بأي حال من الأحوال تصوير المعابد والتماثيل في اليابان، حيث يؤمن الشعب الياباني أن التصوير يزعج الأرواح المقدسة فيها. كما توجد مزارات سياحية أخرى في اليابان يسمح فيها بالتصوير، ولكن في أوقات محددة من العام. س.م


مختارات

أماكن حول العالم يٌحظر فيها أخذ الصور بعضها موجود في دول عربية

من الطبيعي أن يسعى السياح أو الزوار بشكل عام إلى أخذ صور تذكارية خلال رحلاتهم التي يقومون بها حول العالم. لكن هناك أماكن في بعض الوجهات السياحية يٌمنع فيها أخذ صور تذكارية. فلنتعرف على بعض هذه الأماكن. (19.03.2018)  

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