 دراسة: تغيير مواعيد الوجبات يساعد في خسارة الوزن | عالم المنوعات | DW | 01.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

دراسة: تغيير مواعيد الوجبات يساعد في خسارة الوزن

لا حاجة لاتباع حمية قاسية بعد اليوم. إذ أظهرت دراسة بريطانية أن تغيير موعد تناول وجبتي الفطور والعشاء قد يساعد في خسارة الوزن، دون التقييد بأصناف معينة من الطعام، أو حساب السعرات الحرارية. فكيف يكون ذلك؟

Pfannkuchen mit frischen Himbeeren (picture-alliance)

لا شك بأن وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية؛ إذ تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، التي تمنحه الطاقة اللازمة لأداء مهام اليوم بنشاط وتركيز أفضل، إضافة إلى أهمية هذه الوجبة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. ولكن وفقاً لدراسة جديدة قد يكون تأخير وجبتك الصباحية الحل الذي تبحث عنه لفقدان بعض الوزن.

 وقال باحثون في جامعة سري البريطانية إن تناول العشاء في وقت مبكر قد يساعد أيضاً في خسارة بعض الكيلوغرامات غير المرغوبة. ووجد الباحثون أن تأخير تناول وجبة الفطور حوالي 90 دقيقة فقط عن المعتاد، وتناول وجبة عشاء مبكرة من شأنه المساعدة في تقليل الدهون في الجسم. والخبر السار في هذا الأسلوب أنك لست بحاجة إلى الالتزام بحمية قاسية حتى تلاحظ الفرق بالوزن.

مختارات

لا شك بأنك قد سمعت عن الحمية النباتية الصرفة من قبل (فيغن)، ولكن هل تعلم كيف يؤثر هذا التغيير على جسمك إذات أتبعتها وتخليت عن تناول اللحوم ومنتجات الحليب جميعها؟ تعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية منها: (03.08.2018)

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن الحميات منخفضة الدهون قد تأتي بنتائج عكسية غير متوقعة، فاعتمادها على تقليل نسبة الكربوهيدرات يمكن أن "يقصف" العمر. فماذا ينصح الباحثون من أجل عمر أطول؟ (27.08.2018)

 وفي الدراسة، طُلب من المشاركين المحافظة على أوقات تغذية ثابتة لمدة 10 أسابيع. وتابع الباحثون تأثير تغيير أوقات الوجبات على المدخول الغذائي، وتكوين الجسم، والعلامات في الدم التي تشير إلى خطر مرض السكري وأمراض القلب. بحسب ما نشره موقع صحيفة (ميترو) البريطاني.

شملت الدراسة مجموعتان، حيث قامت المجموعة الأولى بتناول وجبة الفطور بعد 90 دقيقة من المعتاد، وتناول العشاء قبل 90 دقيقة، في حين حافظت المجموعة الثانية على وجباتها كالمعتاد. كما طلب من المشاركين تقديم عينات دم، ونظامهم الغذائي قبل وأثناء المشروع، وتقييم كامل بعد الدراسة مباشرة. ومن جهة أخرى، تمتع المشاركون بالحرية الكاملة لاختيار طعامهم، لذلك تمكن الباحثون من تقييم ما إذا كان هذا النوع من النظام الغذائي يسهل اتباعه في الحياة اليومية. ووجد فريق البحث بجامعة سري أن أولئك الذين غيروا مواعيد وجباتهم خسروا مرتين أكثر من دهون الجسم، وتناولوا كميات أقل من الطعام من أولئك، الذين تناولوا وجباتهم كالمعتاد. إذ أن هذا الأسلوب وفقاً للدراسة من شأنه أن يخفف الشهية، ويحد من تناول الوجبات الخفيفة خصوصاً في المساء.

وقال رئيس الدراسة الدكتور جوناثان جونستون: "على الرغم من أن الدراسة صغيرة، غير أنها قد زودتنا بنظرة لا تقدر بثمن إلى أي مدى يمكن أن يكون للتغييرات الطفيفة في أوقات وجباتنا فوائد لجسمنا". بحسب ما نشره موقع (ميرور) البريطاني.

ر.ض/ف.ي

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    سواء أكان سمك السلمون أو الرنجة أو التونة، فإن لحم السمك عامة يحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون وسهل الهضم، وبالتالي فإنه مثالي للعشاء الخفيف والصحي.

  • Abendbrot

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    شرائح الخبز الأسمر مع طبقة رقيقة من الزبدة أو الجبن قليل الدسم مع الكثير من الخضار يمكن أن يكون عشاء خفيفا وصحيا ويساهم في المحافظة على الوزن المناسب.

  • Wrap mit Gemüse und Hackfleisch

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    ليست هناك رغبة في تناول شرائح الخبز؟ لا بأس برغيف خبز رقيق ودهنه بطبقة من اللبنة وتحضير شطيرة مع بعض الخضار الطازجة ولحم الدجاج أو سمك التونة مثلا.

  • Algerische Gewürzsuppe

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    الكثير من الخضار وبعض المعجنات أو الرز مع قليل من اللحم، هكذا يمكن تحضير حساء يسد الجوع وصحي وخفيف يناسب وجبة العشاء والمحافظة على الرشاقة.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    السلطة تعتبر مناسبة تماما للعشاء الخفيف والصحي وخاصة تلك المشبعة التي تحتوي إلى جانب الخضار الطازجة على بعض الزيتون والجبن أو قليل من اللحم أو السمك.

  • Eintopf

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    لحم الدجاج والديك الرومي من أفضل اللحوم لوجبة العشاء حيث نسبة الدهون فيها منخفضة. ويمكن تحضيرها بتحميصها في قليل من الزيت وتقديمها مع الخضار أو السلطة.

  • Schüsseln mit Gemüsesalat

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول الكثير من الخضار يوميا، وبالتالي فإن وجبة العشاء يجب ألا تخلو من الخضار أو السلطة. الكاتب: عارف جابو


مختارات

عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

خبز وجبنة وشرائح لحم مع بعض الخضار، هذا ما يتناوله كثيرون في المساء بزعم أنه عشاء خفيف ولا يزيد الوزن، لكن هل فعلا الأمر كذلك؟ في هذه الجولة المصورة بعض النصائح لعشاء خفيف وصحي من موقع بيلد دير فراو المختص بالتغذية. (10.11.2014)  

مواضيع ذات صلة

Veganer Salat

ماذا يحدث لجسمك إذا أصبحت "خضارياً"؟ 03.08.2018

لا شك بأنك قد سمعت عن الحمية النباتية الصرفة من قبل (فيغن)، ولكن هل تعلم كيف يؤثر هذا التغيير على جسمك إذات أتبعتها وتخليت عن تناول اللحوم ومنتجات الحليب جميعها؟ تعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية منها:

إعلان
Themenbild Facebook

 