حين يستعد دفاع المانشافت للمونديال بتدخين الشيشة!

تستمر الأوساط الرياضية الألمانية بالجدل حول أسباب السقوط المخزي للمانشافت من الجولة الأولى لكأس العالم الأخيرة في روسيا، إذ يربطها البعض بعقم خطط مدربه يؤاخيم لوف، فيما يحمل آخرون اللاعبين أنفسهم مسؤولية هذا الخروج الذي يعشه المنتخب الألماني منذ بطولة 1938.

وبين الحين والآخر تخرج الصحافة الألمانية بأنباء تسكب الزيت على نار هذا الجدل، يتحدث بعضها عن سوء تصرف اللاعبين خلال المعسكرين التدريبيين للمانشافات في تيرول الجنوبية (أو بولسانو كما يسميها الإيطاليون) وفي فاتوتينكي الروسية استعداداً للمونديال، ومن آخر هذه الأنباء ما كشفته صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء (29 آب/ أغسطس 2018).

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال الضفدع الياباني الجمهور الياباني يتابع مباراة منتخب بلاده الأولى أمام كولومبيا. مباراة صعبة حسمتها اليابان في النهاية بهدفين لهدف. ومن أسباب التفوق الياباني النقص العددي في صفوف كولومبيا التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة. الضفدع الياباني كان حاضرا، لاعتقاد الجمهور أنه يجلب الحظ. اسمه "Ippei69" وهو بمثابة تميمة الحظ لنادي إهيمه الياباني.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال عودة "الفرعون" بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من خروجه مصابا بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد أن غاب عن مباراة منتخب بلاده الأولى أمام أوروغواي في المونديال، عاد النجم المصري محمد صلاح ليشارك مع المنتخب في مواجهته أمام روسيا، وليحرز هدفا لمصر من ركلة جزاء، ليكون أول هدف تحرز مصر في المونديال منذ هدف مجدي عبد الغني في مونديال 1990. ولكن في النهاية خسرت مصر بثلاثة أهداف لهدف.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال السنغال ترقص على الأنغام الإفريقية بأداء قوي وتركيز عالٍ نجحت السنغال في قهر بولندا وحققت عليها فوزا ثمينا بهدفين لهدف. الفريق السنغالي القوي بقيادة نجمه ساديو ماني نجح في تسجيل أول انتصار للمنتخبات الإفريقية في هذا المونديال. وبينما خرج ليفاندوفسكي ورفاقه برؤوس محنية، كان "أسود التيرانغا" يؤدون رقصاتهم الاستعراضية، محتفلين بالفوز.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال أول مشاركة لبنما في كأس العالم اليوم الذي تأهلت فيه بنما، الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى، لأول مرة في تاريخها إلى نهائيات كأس العالم، تم إعلانه عيدا وطنيا. وفي اليوم الخامس من المونديال حان موعد أول مباراة لبنما في النهائيات. الخصم هو المنتخب البلجيكي القوي، المرشح للمضي بعيدا في هذه البطولة. وبعد مقاومة من بنما، خارت القوى البنمية وانهزمت أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال هزيمة لحامل اللقب بدلا من تحقيق انطلاقة صاروخية نحو النجمة الخامسة، تلقى المنتخب الألماني، حامل اللقب العالمي، هزيمة تاريخية أمام المكسيك في أولى مبارياته في كأس العالم 2018. المشكلة ليست فقط في الهزيمة بهدف نظيف، وإنما في الأداء المهزوز للمانشافت. هذا الأداء وضع المدرب يواخيم لوف في حيرة وتحت ضغط كبير من أجل تحسين الوضع في المباراة القادمة أمام السويد.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال الإيسلنديون يحتفلون بالتعادل وكأنه فوز احتفل الإيسلنديون لساعات متأخرة في الليل بعد تحقيقهم تعادلا مفاجئا بطعم الفوز أمام الأرجنتين. في العاصمة الإيسلندية ريكيافيك تدفقت الجماهير إلى الشوارع احتفالا بالتعادل بهدف لهدف مع المرشح القوي لخطف اللقب. قبل ذلك تابع الآلاف في العاصمة المباراة أمام شاشة عملاقة، رغم هطول الأمطار. ومن أجل متابعة اللقاء الأول لمنتخبهم في كأس العالم، قام العديد من العشاق بإلغاء حفل زفافهم.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال ميسي يفشل أمام "عقدة" ركلة الجزاء معاناة الفرق الكبير ظهرت جلية في هذه البطولة. الأرجنتين ونجمها الكبير ميسي اصطدمت بمشاكل كبيرة في مواجهة الوافد الجديد إلى نهائيات كأس العالم، إيسلندا. وحتى المتوج خمس مرات بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ميسي، خيب آمال عشاقه، ولم ينجح حتى في تسجيل ركلة الجزاء التي احتسبت للأرجنتين.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال النساء الإيرانيات في المدرجات قبل وقت قصير من المباراة الأولى للمنتخب الإيراني أمام المغرب، حظرت الحكومة الإيرانية التجمعات الجماهيرية لمتابعة المباراة أمام الشاشات العملاقة في الساحات والملاعب في إيران. وبينما نجحت إيران في تسجيل ثاني انتصار في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم على ملعب سانت بطرسبورغ، استغلت المشجعات الإيرانيات مدرجات ملعب المباراة لإيصال رسالتهن: ساندونا كي ندخل إلى الملاعب ونشجع في إيران أيضا.

لحظات لا تنسى من الجولة الأولى في المونديال تبديلات فعّالة التبديلات التي أجراها مدرب المنتخب الروسي في المباراة الأولى أمام السعودية أظهرت فعالية كبيرة. في التبديل الأول دفع المدرب بتشيريشيف، الذي شكر مدربه بأفضل طريقة وسجل هدفين. ثم دخل البديل الآخر دزوبا، وفي أول لمسة للكرة تمكن من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب. بداية خيالية للدب الروسي، مستضيف المونديال.



فقد قالت الصحيفة الألمانية في خبرها إن مدافع المنتخب الألماني أنطونيو روديغر (25 عاماً)، اصطحب معه حقيبة خاصة، لكن محتوياتها لم تكن لها علاقة بالرياضة واللياقة البدنية من قريب أو بعيد. إذ نقل فيها لاعب تشيلسي الإنجليزي شيشته الخاصة للتدخين بها خلال المعسكر في فاتوتينكي الروسية.

كما كشفت الصحيفة عن أن مدرب المنتخب يؤاخيم لوف معروف عليه السماح للاعبيه بتدخين سيجارة أو سيجارتين، لكنها لم تكشف ما إذا كان لوف على علم بذلك أم لا. ويبقى من الغريب هنا أن يصل الأمر إلى أن يذهب لاعب دولي لكرة القدم للاستعداد لبطولة من هذا الحجم مصطحباً شيشة للتدخين، فهذا بالتأكيد لم يحدث من قبل.

وترى الصحيفة أن خروج مثل هذه الأنباء عما جرى في روسيا، يمكن أن يقرب مشجعي المانشافت من فهم أسباب توديع منتخبهم مبكراً للمونديال.

يُذكر أن روديغر كان قد علق على إخفاق المنتخب الألماني بعد أربعة أعوام من تتويجه بمونديال 2014 بالقول: "جميعنا بالتأكيد نستحق اللوم، وليس أفراد بعينهم".

ع.غ