حملة مداهمات كبيرة ضد عائلات عربية إجرامية في برلين

قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن الحملة مداهمة وتفتيش جرت في حيي تيرغارتن وكرويتسبرغ، مضيفة أن الحملة مستمرة منذ الساعة السادسة من صباح (اليوم الإثنين 27 أغسطس / آب 2018) ولم تكشف السلطات عن مزيد من التفاصيل بشأن الحملة.

وبحسب معلومات صحيفة "دي فيلت" الألمانية، فإن الحملة تأتي على خلفية انتهاكات لقانون المخدرات على نطاق واسع، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بالإتجار في الكوكايين. واستعانت الشرطة بكلاب بوليسية خلال الحملة.

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يذكر أن السلطات صادرت على نحو مؤقت في تموز/ يوليو الماضي خلال إحدى الحملات الكبرى ضد الجريمة المنظمة 77 من الأصول العقارية بقيمة تزيد عن 9 ملايين يورو. ويرجح الادعاء العام أنه تم شراء هذه العقارات بأموال من أعمال غير مشروعة.

وفي هذه الواقعة تحقق السلطات ضد 16 متهما من عائلة عربية في حي نويكولن بتهمة غسل الأموال. ويشتبه في أن هذه العائلة متورطة في سرقة عملة ذهبية عملاقة من متحف "بوده" في برلين. ولم توضح الشرطة ما إذا كانت حملة اليوم شملت نفس العائلة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)