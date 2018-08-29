ثلاثة أبراج تبعد الرجل عن المرأة.. فهل برجك أحدها؟

يعرف الذين يؤمنون بالأبراج وطاقتها الخفية التي يتنوع الحديث عنها في طيف واسع يبدأ بالعلم وقد لا ينتهي بالسحر، أن الأبراج القوية لها مزاياها. وتتراوح هذه المزايا بين المستقبل المهني والتعبير عن الآراء بذكاء وحنكة ومعرفة الهدف المنشود. لكن مقالاً لـ"أم أس أن" يشير إلى أن صاحبات بعض الأبراج يشعرن بعض الرجال بالخوف حين الدخول في علاقة عاطفية. فما هي هذه الأبراج:
الحمل:
صاحبات هذا البرج يتمتعن بإرادة قوية ويتحدثن عن الأمور بصراحة مطلقة، فحين يسأل الرجل مثلاً: "هل ثمة خطأ ما؟"، فستكون إجابتها صريحة للغاية. ولا عجب في ذلك، فصاحبة برج الحمل قوية وواثقة من نفسها، وتحب السيطرة في الكثير من الأمور، ولا ترغب في أن يكون هناك قائد غيرها. وذلك على الرغم من أن امرأة برج الحمل تميل بطبعها إلى الرجل المثير الذي يشعرها بالاهتمام والتقدير.
الجوزاء:
هل تريد التمتع بالصمت والتأمل بصحبة امرأة من برج الجوزاء؟ قد يكون هذا غير ممكن في العادة، فبنات حواء من هذا البرج يعشقن المناقشة، وقد يكون ذلك أحياناً بصوت عالٍ، كما يقول مقال "أم أس أن" وهو ما يمنحن مزية في الحياة المهنية، يبعد عنهن - للأسف- الرجال. وذلك مؤسف لأن هذه المزية يمكن أن تجعل الرجل يتجنب صاحبات الجوزاء حتى في الحياة العاطفية.
العقرب:
تتميز صاحبة برج العقرب عن الأخريات بالثقة الكبير في النفس والاعتناء بالملبس والمظهر، لكن كل ذلك يخفي شخصية حساسة إلى حد بعيد، يقويها اعتماد النظام بشكل كبير لتحقيق العدل والاستقامة، وهذا لا يدع مساحة كبيرة للنقاش معها وتبرير الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الشريك. كما أن قوة الحاسة السادسة لديها، يجعلها تكتشف مبكراً مُدَعي الأهمية والمتكبرين أو المتفاخرين بـ"بطولاتهم النسائية".
وما يزيد ذلك شخصية امرأة العقرب متشككة كثيراً، إذ يمكن أن تشك في كل شيء، وخاصة في العلاقات الغرامية.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
هيدي لامار - ممثلة ومخترعة
اكتسبت الممثلة الحسناء هيدي لامار شهرة عالمية بسبب جمالها وتألقها على الشاشة، غير أن قلة من الناس يعرفونها كعالمة وباحثة، إذ لها الفضل في ابتكار نظام القفز الترددي، الذي يعد حجرالأساس لأنظمة نقل البيانات والتي جعلت اختراعات كالـ(الواي فاي) و(جي بي إس) و(البلوتوث) ممكنة.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
أدا لوفلايس - أول مبرمجة حاسوب في العالم
في بداية القرن التاسع عشر، أثرت عالمة الرياضيات البريطانية آدا لوفلايس (1815-1852) على عالم الكمبيوتر الحالي، فقد طورت برنامجاً معقداً في عام 1835 لتشغيل أول حاسوب ميكانيكي والذي كان يطلق عليه (المحرك التحليلي)، ووضعت بذلك القواعد الأساسية للبرمجة، لتكون بذلك "أول مبرمجة حاسوب في العالم".
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
جوزفين كوكرين- مخترعة غسالة الأطباق
لم تكن جوزفين كوكرين (1839-1913) المرأة الأميركية الغنية تعاني من غسل الأطباق بنفسها، غير أن إحباطها من موظفيها، الذين كانوا يكسرون الكثير من الأطباق الفاخرة أثناء غسلها، قد دفعها لاختراع أول غسالة أطباق. فحصلت على براءة الاختراع في كانون الأول/ ديسمبر 1886.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
ماري كوري - أول امرأة تحصل على جائزة نوبل
كانت ماري كوري (1867-1934) أول امرأة تحصل على جائزة نوبل ومرتين: الأولى في عام 1903، مع زوجها بيير كوري في مجال الفيزياء، والثانية في عام 1911 في الكيمياء بمفردها. تعتبر ماري كوري من أهم العلماء في التاريخ، واشتهرت بأبحاثها في مجال النشاط الإشعاعي، إضافة إلى ذلك، اكتشفت عنصري البولونيوم والراديوم.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
ميليتا بنتز - اختراع بسيط ذو تأثير يومي
تضايقت ميليتا بينتز (1873-1950) الأم وربة المنزل الألمانية في الـ35 من عمرها، من الفتات بين أسنانها أثناء احتساء القهوة، فقامت بشكل عفوي بقطع الورق النشاف من دفتر تمارين ابنها، ووضعتها في علبة مثقوبة وصبّت القهوة خلالها، فنتج عن ذلك اختراعها لمرشح القهوة أو فلتر القهوة. وفي عام 1908 سجلت براءة الاختراع.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
غريس مواري هوبر - مخترعة لغة البرمجة كوبول
عملت غريس موراي هوبر (1906-1992)، عالمة الحاسوب الأمريكية على تطوير لغات البرمجة لحاسوب هارفارد ماك، كما كان لها دور أساسي في اختراع لغة البرمجة كوبول.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
غيرترود بيل اليون - رائدة في عالم الطب
عندما مات جدّها بسبب السرطان، قررت غيرترود بيل إيليون (1918-1999) الخوض في مجال أبحاث السرطان. وقدمت عالمة الكيمياء الحيوية والصيدلانية مساهمات كبيرة في تقدم العلاج الكيميائي من خلال تطوير عقار يستخدم لعلاج سرطان الدم حتى يومنا هذا. وحصلت على جائزة نوبل للطب في عام 1989.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
ماريا تيلكيس - رائدة في مجال الطاقة الشمسية
تعتبر الطاقة الشمسية مصدر الطاقة في المستقبل. ويعود اكتشاف ذلك قبل أكثر من 50 سنة، للعالمة الهنغارية-الأميركية ماريا تيليكس (1900-1995)، إذ قامت خلال الحرب العالمية الثانية بابتكار محطة تعمل بالطاقة الشمسية للقوات البحرية. وفي عام 147 قامت مع مهندس معماري ببناء منزل يتم تسخينه بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعتبر الأساس للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة الآن.
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نساء مخترعات غيّرن وجه العالم
مارغريت هاميلتون - إنجازات عديدة
لدى مارغريت هاميلتون عالمة الحاسوب والرياضيات (1936)، قائمة طويلة من الإنجازات، فقد عملت لسنوات طويلة كمهندسة برمجة لرحلات أبولو الفضائية. وكان لعملها دور كبير في إنجاح عملية الهبوط على سطح القمر، كما طورت مفاهيم كثيرة أساسية في نظم البرمجيات الحالية. الكاتبة: أليسكاندرا مولكن/ ريم ضوا