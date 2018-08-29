ثلاثة أبراج تبعد الرجل عن المرأة.. فهل برجك أحدها؟

يعرف الذين يؤمنون بالأبراج وطاقتها الخفية التي يتنوع الحديث عنها في طيف واسع يبدأ بالعلم وقد لا ينتهي بالسحر، أن الأبراج القوية لها مزاياها. وتتراوح هذه المزايا بين المستقبل المهني والتعبير عن الآراء بذكاء وحنكة ومعرفة الهدف المنشود. لكن مقالاً لـ"أم أس أن" يشير إلى أن صاحبات بعض الأبراج يشعرن بعض الرجال بالخوف حين الدخول في علاقة عاطفية. فما هي هذه الأبراج:

الحمل:

صاحبات هذا البرج يتمتعن بإرادة قوية ويتحدثن عن الأمور بصراحة مطلقة، فحين يسأل الرجل مثلاً: "هل ثمة خطأ ما؟"، فستكون إجابتها صريحة للغاية. ولا عجب في ذلك، فصاحبة برج الحمل قوية وواثقة من نفسها، وتحب السيطرة في الكثير من الأمور، ولا ترغب في أن يكون هناك قائد غيرها. وذلك على الرغم من أن امرأة برج الحمل تميل بطبعها إلى الرجل المثير الذي يشعرها بالاهتمام والتقدير.

الجوزاء:

هل تريد التمتع بالصمت والتأمل بصحبة امرأة من برج الجوزاء؟ قد يكون هذا غير ممكن في العادة، فبنات حواء من هذا البرج يعشقن المناقشة، وقد يكون ذلك أحياناً بصوت عالٍ، كما يقول مقال "أم أس أن" وهو ما يمنحن مزية في الحياة المهنية، يبعد عنهن - للأسف- الرجال. وذلك مؤسف لأن هذه المزية يمكن أن تجعل الرجل يتجنب صاحبات الجوزاء حتى في الحياة العاطفية.

العقرب:

تتميز صاحبة برج العقرب عن الأخريات بالثقة الكبير في النفس والاعتناء بالملبس والمظهر، لكن كل ذلك يخفي شخصية حساسة إلى حد بعيد، يقويها اعتماد النظام بشكل كبير لتحقيق العدل والاستقامة، وهذا لا يدع مساحة كبيرة للنقاش معها وتبرير الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الشريك. كما أن قوة الحاسة السادسة لديها، يجعلها تكتشف مبكراً مُدَعي الأهمية والمتكبرين أو المتفاخرين بـ"بطولاتهم النسائية".

وما يزيد ذلك شخصية امرأة العقرب متشككة كثيراً، إذ يمكن أن تشك في كل شيء، وخاصة في العلاقات الغرامية.