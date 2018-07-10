تناول النبيذ والشكولاتة .. حمية محتملة لإنقاص الوزن

لسنوات كانت النصيحة الذهبية أن كأسا من النبيذ الأحمر في المساء يطيل العمر، وبالرغم من تأييد البعض واعتراض البعض الآخر حول صحة هذه المقولة، إلا أن دراسة حديثة أعدها معهد ماكس بلانك لأبحاث القلب والرئة كشفت أن شرب النبيذ الاحمر قد يساعد في تخفيض الوزن: وأكدت الدراسة أن النبيذ ليس العامل الوحيد الذي يمكنه أن ينقص الوزن بل أيضا الشكولاتة يمكنها فعل ذلك.
وبالرغم من غرابة هذه الدراسة والتي قد تربط بين شرب النبيذ وأكل الشكولاتة وبين إنقاص الوزن إلا أن المعهد العلمي المشرف يؤكد أن بروتينا غير معروف هو سبب هذا التغيير في الوزن.
ووفقا للدراسة فإن بروتين سيرتوين والذي يتواجد في النبيذ وأيضا في الشكولاتة بكمية وفيرة قد يكون عاملا مهما في تثبيط زيادة الوزن في الجسم حيث له تأثير خاص على الدماغ ويساعد في سد الشهية ولاحظ العلماء أن الفئران التي أجريت عليها الدراسة وتم حقنها بهذا البروتين واجهت أعراضا من فقدان الشهية وتم إنقاص وزنها خلال فترة قصيرة.
ووفقا للدراسة فإن هذا البروتين يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي للسكريات في الجسم كما أنه ينشط البنكرياس من أجل إنتاج الأنسولين اللازم الأمر الذي يساهم أيضا في تنظيم علاج صحي لمرض السكر.
وقسّم العلماء هذا البروتين لسبعة أنواع صغرى مختلفة وذلك لاكتشافهم تأثيره على أنزيمات مختلفة في الجسم، حيث يساعد أيضا في مكافحة الشيخوخة وعملية الهضم والتمثيل الغذائي بالإضافة إلى تقليل الوزن. إلا أن الدراسة تؤكد أن الافراط في تناوله لا يساعد على تأدية هذه المهام.
ومن أجل الحصول على نتيجة مثلى ينصح خبراء التغذية بشرب كأس واحد من النبيذ الأحمر مساء بالاضافة إلى بضع قطع صغيرة من الشكولاتة في فترة الظهيرة. ويؤكد الخبراء أنه من الواجب عدم تخطي حاجز 1500 سعرة حرارية في اليوم ويفضل عدم تجاوز 1000 سعرة حرارية في الأيام الأولى من استخدام هذه الحمية.
وبالإضافة إلى ما سبق ينصح خبراء التغذية من يرغب بالحصول على جسم مثالي، أن يلتزم قدر الامكان بالتمارين الرياضية، وعدم الافراط في تناول الطعام.
ع.أ.ج/ ع.خ
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السكر الخفي في أغذية صحية
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السكر الخفي في أغذية صحية
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