تقارير: واشنطن تقترح على الفلسطينيين إقامة كونفدرالية مع الأردن



كشفت تقارير إعلامية في إسرائيل أن فريق التفاوض الأمريكي اقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكل اتحاد كونفدرالي مع الأردن كجزء من خطة سلام. وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد استنادا إلى أطراف إسرائيلية مشاركة في المحادثات أن عباس قال خلال لقاء مع ناشطين سلام إسرائيليين ونواب إنه مستعد من ناحية المبدأ لقبول هذه الخطة شريطة أن تصبح إسرائيل جزءا في مثل هذا الاتحاد.

وأضافت هذه الوسائل أن المفاوضين الأمريكيين جيرد كوشنر وجيسون جرينبلات عرضا هذا المقترح على عباس، غير أن الموعد الذي تم فيه طرح مثل هذا المقترح، لا يزال غير محدد على نحو دقيق.

من ناحية أخرى أعلنت ناشطة في منظمة إسرائيلية غير حكومية بعد لقائها عباس الاحد أن مسؤولين أمريكيين يعملون على وضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين طرحوا فكرة اقامة كونفدرالية مع الأردن على الرئيس محمود عباس. وأبلغ عباس خلال اجتماع مع نشطاء حركة "السلام الآن" الإسرائيلية في رام الله فحوى محادثات أجراها مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومبعوث الرئيس الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات حسب ما ذكرت هاغيت عوفران لوكالة فرانس برس.

ونقلت عوفران عن عباس قوله إنه ابلغ المسؤولين الأميركيين أنه سيكون مهتما فقط إذا كانت إسرائيل أيضا جزءا من هذا الاتحاد الكونفدرالي.

من جهته، أكد مكتب عباس اجتماع الأحد مع نشطاء السلام، ولكن ليس التعليقات حول الكونفدرالية.

ي.ب/ م. م (د ب أ، ا ف ب)