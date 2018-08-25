بوندسليغا: بايرن يتصدر الدوري وليفركوزن يحصد الخسارة الثانية

بطل الدوري المخضرم وصاحب أكثر الألقاب بايرن ميونيخ تصدر الدوري الألماني ـ بوندسليغا ـ بعد فوز مستحق على شتوتغارت بثلاثية نظيفة. بايرن يحصد ست نقاط، كما هو الحال مع فولفسبورغ الذي اطاح بليفركوزن بثلاثية مقابل هدف واحد. شتوتغارت يقبع بذيل الدوري.

وسجل الوافد الجديد لبايرن ليون غوريتسكا هدف التقدم لميونيخ في الدقيقة 37. أما هداف بايرن المخضرم روبرت ليفاندوفسكي فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62 ليلتحق به توماس مولر في الدقيقة 76 ويسجل الهدف الثالث لبايرن.

وألحق فولفسبورغ هزيمة نكراء بنادي ليفركوزن السبت (الأول من أيلول/ سبتمبر 2018) بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، ليحتل صدارة الدوري مؤقتاً لحين انتهاء مباراة بايرن ميونخ أمام شتوتغارت مساء السبت.

وعلى ملعب "باي أرينا"، تقدم ليون بايلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 24. لكن الرد جاء قاسياً من فولفسبورغ، حيث سجل الفريق ثلاثة أهداف متتالية. وأدرك فولفسبورغ التعادل بنيران صديقة، حيث سجل رمضان اوفوق لاعب ليفركوزن هدفاً بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36، ثم تكفل فوتر فيجورست وريناتو ستيفن بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و60.

وحقق فولفسبورغ فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى ست نقاط وظل ليفركوزن بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وفي مباريات أخرى، فاز هوفنهايم على ضيفه فرايبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وفاز فيردر بريمن على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل نورنبرغ مع ماينز بهدف لكل منهما. كما تعادل آوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنفس النتيجة.

وعلى ملعب "راين نيكار أرينا"، حقق هوفنهايم فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه فرايبورغ بهدفين مقابل هدف. وتقدم دومينيكي هيانتز بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 36. لكن آدم شالاي رد بهدفين لهوفنهايم في الدقيقتين 50 و63، قبل أن يحرز أندريج كراماريتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. وبهذا الفوز ارتفع رصيد هوفنهايم إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع، بينما ظل فرايبورغ بلا رصيد من النقاط في المركز السادس عشر.

وكانت المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم قد انطلقت يوم أمس الجمعة بلقاء جمع هانوفر بضيفه دورتموند، الذي أخفق في تحقيق فوز ثان له واكتفى بالتعادل السلبي.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ)