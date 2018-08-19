 بعد اعتزال أوزيل ـ هذا اللاعب هو الذي سيحمل رقم 10 | عالم الرياضة | DW | 30.08.2018

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عالم الرياضة

بعد اعتزال أوزيل ـ هذا اللاعب هو الذي سيحمل رقم 10

للرقم 10 رمزية خاصة بعدما ارتداه أكبر لاعبي كرة القدم في أشهر الفرق والمنتخبات العالمية. وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه نجم المنتخب الألماني مسعود أوزيل قبل اعتزاله. فمن هو اللاعب الذي سيحمل هذا الرقم بعد اعتزاله؟

WM2018 - Südkorea - Deutschland: Oliver Bierhof und Mesut Oezil (picture-alliance/ULMER/M. Ulmer)

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اللاعب الذي سيحمل الرقم 10 الذي كان يرتديه مسعود أوزيل قبل اعتزاله اللعب الدولي. هذا الرقم سيكون من نصيب يوليان براندت، لاعب فريق ليفركوزن، حسبما اتضح من خلال اللائحة التي وزعها الاتحاد الألماني لكرة القدم بمناسبة المباراتين التي سيجريهما المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي ضمن منافسات دوري الأمم في التاسع من سبتمبر/ أيلول القادم والمباراة الإعدادية أمام منتخب البيرو ثلاثة أيام بعد ذلك.

مختارات

وحمل أوزيل رقم 10 لأول مرة عام 2016 بعد اعتزال لوكاس بودولسكي، فيما كان براندت يحمل رقم 20 في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا. وهو نفس الرقم الذي سيحمله زميله في فريقه ليفركوزن كاي هافيرتس، وهو أحد الوجوه الجديدة التي استدعاها لوف لأول مرة لحمل قميص المنتخب الألماني في المباراتين القادمتين. 

كما سيحمل الوافد الجديد نيكو شولتس رقم 14 وليون غوريتسكا رقم 6 الذي كان يرتديه سامي خضيرة الذي لم يحظ هذه المرة بثقة المدير الفني يواخيم لوف، فيما سيحمل تيلو كيرر لاعب باريس سان جيرمان، والذي يعزز هو الآخر صفوف المنتخب الألماني لأول مرة، رقم 12.

ع.ش

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

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