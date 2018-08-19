بعد اعتزال أوزيل ـ هذا اللاعب هو الذي سيحمل رقم 10

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم عن اللاعب الذي سيحمل الرقم 10 الذي كان يرتديه مسعود أوزيل قبل اعتزاله اللعب الدولي. هذا الرقم سيكون من نصيب يوليان براندت، لاعب فريق ليفركوزن، حسبما اتضح من خلال اللائحة التي وزعها الاتحاد الألماني لكرة القدم بمناسبة المباراتين التي سيجريهما المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي ضمن منافسات دوري الأمم في التاسع من سبتمبر/ أيلول القادم والمباراة الإعدادية أمام منتخب البيرو ثلاثة أيام بعد ذلك.

وحمل أوزيل رقم 10 لأول مرة عام 2016 بعد اعتزال لوكاس بودولسكي، فيما كان براندت يحمل رقم 20 في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا. وهو نفس الرقم الذي سيحمله زميله في فريقه ليفركوزن كاي هافيرتس، وهو أحد الوجوه الجديدة التي استدعاها لوف لأول مرة لحمل قميص المنتخب الألماني في المباراتين القادمتين.

كما سيحمل الوافد الجديد نيكو شولتس رقم 14 وليون غوريتسكا رقم 6 الذي كان يرتديه سامي خضيرة الذي لم يحظ هذه المرة بثقة المدير الفني يواخيم لوف، فيما سيحمل تيلو كيرر لاعب باريس سان جيرمان، والذي يعزز هو الآخر صفوف المنتخب الألماني لأول مرة، رقم 12.

ع.ش