 بحثاً عن فرص أفضل.. مصريون يهجرون ″أم الدنيا″ نحو ألمانيا | ثقافة ومجتمع | DW | 29.08.2018

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ثقافة ومجتمع

بحثاً عن فرص أفضل.. مصريون يهجرون "أم الدنيا" نحو ألمانيا

في بحثهم عن فرص أفضل يحلم مصريون في الهجرة إلى ألمانيا، لكن بعضهم يصطدمون بواقع لا يتناسب مع "الحلم الألماني" الذي رسموه في أذهانهم، فما هي الصعوبات التي تواجههم وبماذا يوصون من يرغب في هجر "أم الدنيا" نحو ألمانيا؟

Flugzeug startet bei Sonnenuntergang (picture-alliance/imageBROKER/S. Belcher)

ما بين "سافر إليها وأنت مُغمض عينيك" و"ليست جنة الله على الأرض"، تختلف صورة ألمانيا لدى المصريين الحالمين بالسفر لها مقارنة بمن حقق منهم "الحلم" بالفعل. وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأفق في بعض مجالات الحياة يرغب الكثير من المصريين في الرحيل عن بلدهم ليس للنجاة بحياتهم، ولكن سعياً وراء فرصة لحياة أفضل يصعُب على العديدين تحقيقها بسبب أوضاعٍ سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها مصر.

Talal Faisal (privat)

طلال فيصل: حاولت التأقلم على الوضع في مصر لأكثر من مرة لكن الأمر كان صعب جداً. في نهاية المطاف وجدت أن أفضل الحلول هو السفر للخارج.

وألمانيا واحدة من الوجهات الرئيسية التي يحاول المصريون الحالمون بالهجرة الوصول إليها لأسباب متعددة. وما بين حقيقة الواقع المعيشي في ألمانيا وتصورات الحالمين فيها مساحة شاسعة يمكن أن تكون مسرحاً للكثير من الصور الخاطئة وغير الحقيقية عن طبيعة الحياة في ألمانيا.

موضةأممهرب؟

طلال فيصل، طبيب نفساني وروائي مصري، لم يحلم مُسبقاً بالعيش خارج "أم الدنيا"، لكن الأقدار ساقته إلى خارجها، وهو يعيش اليوم في ألمانيا بهدف اكتساب الخبرة العملية في اختصاصه والتعليم الجيد والحصول على درجة علمية تؤهله للعمل داخل مصر وخارجها مع تحقيق عائدٍ ماديٍ يوفر له الحياة الكريمة.

ووقع اختياره على ألمانيا لأن شروط الالتحاق بالنظام الطبي فيها أقل تعقيداً مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن بات ذلك مستحيلاً في مصر، كما يقول، ما دفعه إلى شد الرحال عنها.

لكن الطريق إلى ذلك لم يكن سهلاً، عن ذلك يقول فيصل: "حاولت التأقلم على الوضع في مصر لأكثر من مرة لكن الأمر كان صعب جداً. في نهاية المطاف وجدت أن أفضل الحلول هو السفر للخارج".

ويضيف الطبيب الشاب في حوار مع DW عربية: "أنا من جيل كامل حضر حلم الثورة والتغيير ثم لم ينتج أي شيء، بل على العكس تحول الوضع إلى الأسوأ، وبتلك اللحظة عندما يكون هناك طموح كبير جداً ولا يتحقق تزيد نسبة الإحباط".

ويرى فيصل أن الرغبة المتزايدة في السفر لألمانيا تعود لنشاط سوق العمل وتنوع المؤسسات بما يؤدي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة. ويُضيف الطبيب المصري أن العامل الثاني لجاذبية ألمانيا هو سوق العمل فيها، فقد حصلت ألمانيا على سمعة كبيرة في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة. "الجميع يتحدث عن ألمانيا وتجربتهم وشكل الحياة فيها بما يخلق نوعاً من رواج فكرة الهجرة إليها لدى الشباب الراغب في السفر بشكل عام".

يُذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء في مصر كشف في أرقام أُعلنت مؤخراً أنه بنهاية عام 2017 جاءت ألمانيا بالمركز الثالث من حيث عدد المصريين المقيمين بالدول الأوربية، إذ بلغ عددهم قرابة سبعة وسبعين ألف شخص، أي بعد إيطاليا وفرنسا.

Anton Tamer (privat)

أنطوان تامر: فرص عمل مهندسين الميكانيكا في مصر ليست عديدة في الوقت الراهن بسبب الاعتماد على استيراد العديد من المكونات الدقيقة الصنع من الخارج.

هرباً من البطالة

في قصة أخرى، لدى أنطوان تامر وزملائه من طلاب هندسة الميكانيكا مخاوف من إيجاد فرص عمل مناسبة بعد تخرجهم في جامعة القاهرة، ووضع ألمانيا مهرباً له من البطالة التي تنتظره بعد التخرج، ما دفعه إلى تعلم الألمانية هو الآخر حتى قبل حصوله على شهادته الجامعية.

عن ذلك يقول الشاب المصري في حوار مع DW عربية: "فرص عمل مهندسين الميكانيكا في مصر ليست عديدة في الوقت الراهن بسبب الاعتماد على استيراد العديد من المكونات الدقيقة الصنع من الخارج". وهذا من أسباب البطالة بين خريجي الميكانيكا، كما يرى تامر. وفي هذا السياق كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخراً أن معدل البطالة في مصر وصل بالربع الأول من العام الحالي إلى 10.6 بالمائة.

لا تختلف المصورة الصحفية إيمان محمد عن الأخرين كثيراً فهي لديها أسبابها المهنية التي تدفعها نحو محاولة العمل بألمانيا. تقول إيمان: "اعتماد المصور على العمل بالقطعة يتسم بالمخاطرة، كما أن الصحف التي تنشر موضوعات عن مصر تُفضل التعامل مع مصورين أجانب عن المصريين".

مختارات

في جنوب إسبانيا، يقطن المئات من المغاربة أكواخَ الحرمان. لكن رغم قساوة الوضع، يرفض هؤلاء المغادرة، مصرّين على مناجاة النفس بأوراق الإقامة. DW عربية زارت مجموعة من هذه "التشابولات" ووقفت على حقيقة المعاناة. (04.08.2018)

مدرسة "ناس" للمسرح مبادرة لخلق تيار مسرحي يتفاعل مع القضايا المصرية، المسرح التجريبي يقدم عروضه للناس في الشوارع والميادين في القرى والمدن. "الهجرة" كان عرضهم بمصر القديمة وأعادوه في حي الزبالين بالمقطم. (03.12.2017)

وتضيف المصورة في حوار مع DW عربية بالقول إن تدفق آلاف اللاجئين على عدد من الدول الأوروبية خلال الأعوام القليلة الماضية وتطورات هذا الملف يزيدان من فرصها على الصعيد المهني، "فوجود أشخاص من جنسيات وثقافات مختلفة في مكانٍ واحد يعتبر مصدر لمئات القصص الصحفية".

حينتبدأالمصاعب

"هوس السفر لأوروبا".. هكذا وصف شاب مصري، مُهدد حالياً بعدم تجديد إقامته بألمانيا، محاولاته غير الناجحة للاستقرار والعمل بألمانيا. ويحكي الشاب المصري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن حلمه قائلاً: "قبل سفري تخيلت أن مصر هي جهنم بينما أوروبا هي الجنة ولهذا فضلت الجنة عن البقاء مع أهلي وأصدقائي، لكني اكتشفت بعد قدومي أن أوروبا ليست الجنة المنشودة كما نتصورها".

يؤكد الشاب أنه مثلما ألمانيا ليست جنة فهي ليست ناراً كذلك، لكن يجب على الحالمين بالسفر أن يكونوا أكثر واقعية. ويضيف قائلاً: "الحياة هنا ليست سهلة وعليك العمل والتدريب والدراسة طوال الوقت، وأنا هنا لا استمتع بالأشياء الجميلة بسبب وحدتي وغياب أهلي".

لا ينفي وجود تلك الصورة الوردية لدى البعض إدراك أخرين للحقيقة. تُعبر إيمان محمد عن قلقها من التيار اليميني في أوروبا وتتخوف من تعرضها للاضطهاد، لكنها قررت أن تكون واقعية قائلة "اعلم أن الحياة لن تكون الأجمل فأنا أسعى للقدوم إلى ألمانيا وأنا مُدركة تماما أنني سأنحت الصخر حتى اخلق لنفسي فرصة وحياة جديدتين".

من جانبه يُصنف طلال فيصل الصعوبات التي تواجه المصري في ألمانيا إلى نوعين؛ أولهما عام مرتبط بالتواجد بعيداً عن الوطن والأهل والطقس الدافئ والشوارع شديدة الحيوية معظم الوقت في مصر. ويضيف: "أما النوع الثاني من الصعوبات فمرتبط بالتواجد في ألمانيا بالتحديد. بجانب صعوبة اللغة الألمانية"، ويوضح طلال قائلاً: "كما يقول الأوروبيون أنفسهم، فإن ألمانيا شديدة الجفاف عاطفياً، ناهيك عن التعقيد البيروقراطية للمعاملات الورقية والعواقب المترتبة على إهمالها".

Mahmoud Kholaif (privat)

محمود خُليف: ألمانيا تعطيك فرصة التقدم للأمام طالما أنك مثابر وتبذل المجهود المطلوب لتحقيق النجاح.

أحكاموتجارب

يؤمن محمود خُليف، طبيب مصري يعيش في مدينة دورتموند منذ أكثر من عشر سنوات، أن الحياة بألمانيا لها مميزات وعيوب كأي مكان أخر بالعالم، لكنه لم يندم محمود على قرار سفره. ويعلل ذلك بالقول في حوار مع DW عربية: "ألمانيا تعطيك فرصة التقدم للأمام طالما أنك مثابر وتبذل المجهود المطلوب لتحقيق النجاح".

على الجانب الأخر، يصف محمود الحياة الاجتماعية في ألمانيا "بالصعبة" ولهذا ينصح المصريين الراغبين في السفر بإتقان اللغة الألمانية أولاً للاختلاط في المجتمع والاندماج فيه، ولتجنب الشعور بالانعزال والحصول على فرصة عمل جيدة.

كما يرى محمود أن هناك عوامل تُحدد فرص النجاح في ألمانيا كالمدينة التي تعيش بها والأشخاص التي تعمل معها وأسلوبك في التعامل مع الأخرين وقدرتك على تحمل الضغوط خاصة بالمرحلة الأولى. ويضيف محمود: "نعم، هناك بعض العنصرية، لكنك لا تستطيع الحكم بعنصرية كل المجتمع من عدمها وأنت خارجه... وإذا ما أردت التحقق من ذلك فعليك الاستعداد لبذل مجهود حقيقي: سافر وخض تجربتك الذاتية!".

دينا البسنلي

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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