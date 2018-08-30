بايرن ميونيخ يصدر قراره الأخير حول قائد دفاعه

تقارير عديدة تحدثت عن اقتراب موعد رحيل جيروم بواتينغ من صفوف حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة وأن قائد دفاع بايرن ميونيخ اتفق مع النادي الباريسي بقيادة المدرب توماس توخيل على جميع التفاصيل، وكان واضحا أنه لم يتبق سوى موافقة إدارة بايرن.

الأخيرة من جهتها كانت وحسب تصريحات سابقة للمسؤولين بالنادي مستعدة للتخلي عن اللاعب مقابل 50 مليون يورو. غير أن سان جيرمان رفض دفع كل هذا المبلغ، لكنه عاد أمس الخميس ورفع عرضه من 35 إلى 40 مليون يورو.

اليوم مع اقتراب الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، أكدت صحيفتا "شبورت بيلد" و"بليد" الألمانيتين، نقلا عن مصادر رسمية بأليانس أرينا، أن نيكو كوفاتش مدرب الفريق أصدر قرارا نهائيا بعدم السماح ببيع الدولي البالغ من العمر 29 عاما. ويأتي بعد نحو يومين من تلميحات مدير النادي أولي هونيس بأن "إحساسه يقول بأن بواتينغ باقٍ في ميونيخ".

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يذكر أن كوفاتش وفي مباراة الافتتاح أمام هوفنهايم، كان قد أشرك بواتينغ أساسيا مفضلا إياه عن زميله في قلب الدفاع ماتس هوملس الذي بقي على دكة البدلاء.

ولعب بواتينغ 90 دقيقة كاملة في المباراة التي فاز فيها بايرن بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

بدوره صرح زميله في المنتخب والفريق توماس مولر بأن الفريق بحاجة ماسة إليه، موضحا أنه و"عندما يكون جيروم في تمام جاهزيته، فإن إمكانياته تظهر بالكامل، وهي الإمكانيات التي لا يتوفر عليها إلا القلة في العالم".

ومنذ موسم 2011 يلعب جيروم بواتينغ بقميص بايرن ميونيخ، وعقده مع النادي ممتد إلى غاية عام 2021.

و.ب