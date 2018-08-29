 المذيع الشهير فريدمان: اليمين المتطرف مشكلة ألمانية | سياسة واقتصاد | DW | 29.08.2018

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سياسة واقتصاد

المذيع الشهير فريدمان: اليمين المتطرف مشكلة ألمانية

مطاردة أجانب وهتافات نازية وأعمال عنف، هذه ليست سوى قمة جبل الجليد لحركة متطرفة ذات قاعدة كبيرة، يقول الصحفي الألماني اليهودي ميشيل فريدمان لـ DW. فهل هذه مشكلة بشرق ألمانيا فقط؟ وما الذي يجب فعله لوقف هذا التطور؟

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

الشرطة في كيمنيتس في مواجهة حشد من اليمينيين المتطرفين

سيد  فريدمان، أنت تحذر منذ مدة من تبعات "التحريض الفكري" وتدعو إلى مزيد من التسامح داخل المجتمع. كيف ترى قوة الديمقراطية في ألمانيا بالنظر إلى المشاهد الآتية من مدينة كيمنيتس؟

أنا قلق جداً، فما نشاهد ونعايش ليس إلا قمة حركة معادية للديمقراطية لها قاعدة عريضة داخل المجتمع أكبر مما نريد تخيله. الديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها، إلا أنها تفشل في بعض المواقع. في ساكسونيا لم تتحرك لا الحكومة الحالية ولا السابقة بما يكفي ضد العنصرية وكراهية اليهود وكراهية البشر أو ضد المجموعات اليمينية المتطرفة. إنها قوى معادية للديمقراطية تريد تدمير لب الحياة الليبرالية والإنسانية في عالم متعدد الأقطاب. وإذا تحدثنا اليوم عن كيمنيتس يجب التذكير بهويرسفيردا وروستوك ـ حتى في تلك الفترة حصلت مطاردة للناس. وتم قتل أشخاص لم يكونوا مواطنين ألمان. وهذه المرة حصل عراك وجروح. وأن تتم مطاردة أشخاص في دولة القانون، فقط لأن بشرتهم مختلفة يعكس أنه على الأقل في أجزاء من ساكسونيا هناك حاجة لتدارك الوضع. في ساكسونيا يعتقد البعض حاليا أنهم يمكن أن يعوضوا الشرطة أو يحق لهم ذلك. كيمنيتس ليست مفاجئة. والأمر لم يقع فجأة ، فمنذ شهور حصلت في مواقع أخرى صدامات قوية مع مبغضي البشر ويمينيين متطرفين ومع مجرمين. هناك أيضا استمر الوضع طويلا إلى أن تدخلت العدالة بكل حزم ووجب في النهاية على النيابة العامة أن تتولى الأمور.

DW Auf ein Wort… mit Michel Friedman (Sendungslogo)

المذيع ميشيل فريدمان، نائب سابق لرئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا.

هل هذه غالباً مشكلة ألمانية شرقية أو ساكسونية؟

من يحدد موقع مشكلة المينين المتطرف في ساكسونيا والولايات الاتحادية الجديدة يسهل عليه المأمورية. فهي بالطبع مشكلة ألمانية عامة وهي ليست ظاهرة جديدة. فبعد 1945 لم توجد أبداً لحظة الصفر فيما يرتبط بالعنصرية وكراهية اليهود والبشر. فالقوى التي استمرت في الحنين إلى هتلر في ألمانيا وصلت إلى الجيل الثالث. ويعني هذا أن أحفاد جيل النازيين لهم أتباع. وهذا ليس فقط مشكلة ألمانية ـ يمكن لنا معايشة ذلك في كل أنحاء أوروبا. في كثير من البلدان ـ المجر وبولندا ـ نلاحظ أن مبغضي البشر ليسوا ناجحين فقط في الشارع، بل أيضا سياسيا ـ إنهم رؤساء حكومات. وهم على غرار النمسا أعضاء في الحكومة. وحزب البديل من أجل ألمانيا هو لأول مرة بعد 1945 حزب يميني متطرف لديه في صفوف موظفيه محرضون داخل البرلمان. يجب علينا بعد مرور 80 عاما على "ليلة الكريستال" أن نسأل أنفسنا عن نقطة العنف التي وصلنا إليها في الوقت الراهن؟ يجب علينا أن نرى بوضوح وجود جموح ووقاحة وتحريض فكري. وعندما نلجأ إلى الشبكة العنكبوتية نلاحظ مدى العنف المنتشر.

أنت تقول بأن اليمين المتطرف مشكلة أوروبية عامة. فما هو دور ألمانيا في هذا التطور؟

إذا تحدثنا عن (مشكلة) العنصرية ومعاداة البشر فإنها موضوع عالمي ـ له آنيته في كل العالم. وإذا تحدثنا عن ألمانيا فإننا نتحدث فعلا عن دولة مسؤولة عن نقطة نهاية العنف. وهنا نشاهد إلى أين يؤدي ذلك إذا لم يحمِ المجتمعُ نفسه. يوجد هنا أشخاص يعتقدون أنه يمكن المساس بكرامة الإنسان. وهم ليسوا فقط عنصريين، بل أعداء للديمقراطية والدستور. وهذا شيء تحول الآن إلى قضية خطيرة لها بُعد سياسي، لأنه لدينا جزئيا هؤلاء الأشخاص كمحرضين داخل البرلمانات.

هذه الموجات من العنف مثل ما حصل حاليا في كيمنيتس تتكرر باستمرار. ما هي المخاطر التي تواجهها قدرتنا في الدفاع هنا؟

مختارات

رد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أحداث العنف بكيمنيتس بالقول إنه يجب الدفاع عن القيم الديمقراطية والمساواة في كيمنتيس وفي كافة انحاء العالم. وتزامن تصريح ماس مع الذكرى 55 لخطاب مارتين لوثر كينغ عن المساواة. (28.08.2018)

اهتمت الصحف الألمانية في تعليقاتها الثلاثاء بالاضطرابات التي وقعت في مدينة كيمنتس بشرق المانيا، حيث قتل شاب بطعنات سكين ما أثارت هجمات ضد الأجانب وألمان من أصل اجنبي، فيما مازال الوضع في المدينة متوترا. (28.08.2018)

أحذر من الاعتقاد بأن الأمر يرتبط بموجات. فنحن نرى في الفترة الأخيرة مدى كمونه وكثرة تكراره وشدة عدوانية. وطبقا لجميع استطلاعات الرأي العلمية في الاتحاد الأوروبي لدينا في جميع البلدان حتى في ألمانيا هذا الكم من القوة من 15 إلى 20 في المائة. والجزء الأكبر خفي، لكن تعبئة هذه المجموعة الخفية "ناجحة" بشكل لم يسبق له مثيل في الاتحاد الأوروبي.

وداخل هذا الاتحاد الأوروبي لم تكن هناك أبدا حكومات كثيرة بهذا القدرـ أي تلك المسؤولة عن حماية الديمقراطية وبالتالي حماية الأقلياتـ لها علاقة منقسمة مع دولة القانون وتحرض في حملاتها الانتخابية ضد أجانب.

فنحن نتحدث الآن عن أعمال عنصرية شرعية وقانونية يقوم بها القدوة والحكومات. وعندما يفعلون هذه الأشياء يجد الشخص الذي يعيش في هذا البلد التشجيع لنشر سمومه، بدلا من الردع.

بعد 80 عاما من حقبة النازية، ما الذي يجب علينا فعله لوقف هذا التطور؟

أريد هنا بكل وضوح التأكيد على أن جمهورية ألمانيا الاتحادية دولة قانون ديمقراطية بالرغم من مواطن الضعف التي نتحدث عنها، في صلبها كدولة قانونية وفي غالبية سكانها تعيش فكرتها الديمقراطية وتلقى بها التقدير. لكن مشكلة المتطرفين لا تتمثل في كسبهم الغالبية المطلقة. فحتى في عام 1933 لم تكن للحزب النازي الغالبية. السؤال هو مدى ارتفاع صوت الديمقراطيين، الذين يدافعون عن هذه الديمقراطية؟ أنا لا ألتزم ضد حزب البديل من أجل ألمانيا، أكثر ما ألتزم في المقام الأول لصالح الديمقراطية.

أعتقد أن ما يمكن لنا تعلمه كحقيقة عالمية من التاريخ هو أنه يوجد دوما نقاط بداية كثيرة للعنف قبل أن توجد نقطة نهاية. وإذا وُجدت نقطة النهاية يقول الكثير من الناس: لم نكن نرغب في ذلك.

أجرت المقابلة روزاليا رومانييك

*** ميشيل فريدمان، رجل قانون وصحفي وناشر ومقدم برامج. شغل بين 2000 و 2003 منصب نائب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

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