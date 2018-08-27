 العراق: الصدر والعبادي يعلنان عن ائتلاف برلماني لتشكيل حكومة جديدة | أخبار | DW | 03.09.2018

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أخبار

العراق: الصدر والعبادي يعلنان عن ائتلاف برلماني لتشكيل حكومة جديدة

توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في أيار/ مايو.

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هل تضع دعوة برلمان العراق للانعقاد حدا للفراغ السياسي؟

قالت جماعتان سياسيتان عراقيتان أمس (الأحد الثاني من سبتمبر/ أيلول 2018) إنهما شكلتا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب انتخابات مايو/ أيار الماضي.

وفيما قال نواب بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي إنهم شكلوا تحالفاً سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، أعلن تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي إنهما شكلا تحالفهما الخاص الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

والعامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق، فيما يُنظر إلى العبادي على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة بينما يصور الصدر نفسه على أنه قومي يرفض النفوذ الأمريكي والإيراني.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعداً ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى اليوم الاثنين (الثالث من أيلول/ سبتمبر 2018) لانتخاب رئيس جديد للبرلمان وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

وكان العراق أجرى في مايو/ أيار أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على مقاتلي تنظيم "داعش" فضلاً عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين، إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق.

وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية وارتفاع معدل البطالة وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب ضد "داعش".

وأدت إعادة فرز الأصوات إلى تأخير لمدة ثلاثة أشهر لكنها لم تسفر عن تغيير كبير في النتائج التي كانت أعلنت في البداية، إذ حافظ رجل الدين الشيعي الصدر على الصدارة بحصوله على 54 مقعداً.

وظلت كتلة العامري المؤلفة من جماعات شيعية شبه عسكرية في المركز الثاني بحصولها على 48 مقعداً. كما ظلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد نيلها 42 مقعداً. وجاءت كتلة المالكي في المركز الخامس بعدد 25 مقعداً.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائباً من 20 قائمة انتخابية. وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

  • Irak Bagdad Reportage (M. Rauf)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    ساحة الفردوس

    إنها الساحة التي شهدت عام 2003 اسقاط تمثال صدام حسين إيذانا بنهاية دولته. وبعد كل هذه السنين ما زالت ساحة الفردوس تفتقد لمسةَ أناقة وفخامة رسمية، وبقيت بدون هوية، مكتفية بمواجهة مسجد الشهيد الظاهر (الصورة). وأقيم تمثال عشوائي في ساحة الفردوس بعد اسقاط تمثال صدام حسين، لكنه رُفع وبقيت منصته المشوهة.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    نهاية الديكتاتور وبداية التغيير

    صبيحة التاسع من نيسان/ أبريل 2003 شهدت ساحة الفردوس اسقاط تمثال صدام حسين فانتهت بسقوطه الدولة الديكتاتورية، التي حاربت كل جيرانها وعاش في ظلها شعب العراق 13 عاماً من الحصار. هذا التغيير المصيري أحدث انقساماً في العراق وفي المنطقة والعالم، ما زالت آثاره ظاهرة حتى اليوم.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    حرية الكلمة وحرية الرأي

    أعتاد العراقيون بعد سنوات من التغيير على حرية الرأي ويقولون اليوم كلمتهم من عشرات المنافذ الإعلامية العراقية متلفزة أو إلكترونية أو ورقية أو إذاعية. الصورة لمقهى في الكرادة اسمه" كهوة وكتاب" يجتمع فيه عشاق الكتاب والثقافة رجالاً ونساءً حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل ويعيشون بعيداً عن أزمات العاصمة. ثقافة العراقيين باتت حرةً بعد زوال عقيدة الحزب الواحد وأقوال القائد الضرورة .

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    غياب الأمن والكهرباء أمراض مستدامة؟

    يكاد غياب الأمن عن العاصمة يصبح أمراً معتاداً يعيش معه الناس ومع نتائجه الكارثية، فالحواجز الخرسانية تقطع أكثر من نصف شوارع العاصمة. هنا في الصورة حواجز في شارع بمنطقة الكرادة، المركز الثقافي المتجدد في بغداد. وتظهر الصورة أيضاً أسلاك شبكات الكهرباء البديلة، المرتبطة بمولدات محلية، تطفي نوعا من القبح على شوارع العاصمة، حيث ماتزال الكهرباء غائبة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المركز العراقي للسلام

    محطات ثقافية غير رسمية تنتشر في بغداد بشكل شبه إسبوعي وتتجدد. منها المركز العراقي للسلام (هنا في الصورة مدخله)، ويمثل مساحة حرة للشباب لتعلم الموسيقى ولصناعة الإبداع ونشر ثقافة التسامح والمحبة، عبر مبادرة فردية دعمها صاحب البيت، الذي أجره لهم بسعر رمزي. وفي ظل غياب الدولة، ينشط الأفراد لترميم النسيج الاجتماعي والوطني.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    وسائل عراقية لمكافحة أزمة الكهرباء

    تنتشر في كل مناطق العراق مولدات تيار كهربائي محلية. وعلى الناس أن ينتقلوا إلى خدمتها حال انقطاع التيار الرسمي، ولهذا يحتاجون إلى مفتاح تغيير التيار (الصورة)، وهو جزء من خدمات الشبكة البديلة، التي يعتمد عليها العراقيون في غياب الدولة؛ رغم أن الحديث يدور عن انفاق الحكومة 30 مليار دولار لاصلاح الشبكة، غير أنه لم ينتج عن تلك المليارات شيء.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    الحافلات الحمراء عملة نادرة !

    شبكة الحافلات العامة، التي تنقل الركاب انهارت في عام 2003 ونُهبت أغلبُ مخازن ومرائب الحافلات بالعاصمة، ثم عادت الدولة لتشغل حافلات جديدة اقتصرت خدمتها على مناطق محدودة جداً في مركز بغداد. ويشكو العراقيون من سوء توقيتها وعدم انتظام سيرها في الشوارع المكتظة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    شوارع مختقنة وسيارات فارهة في كل مكان

    شوارع العاصمة بدون استثناء مختنقة على مدار اليوم، ويشكو الناس من تدفق السيارات دون حساب على شوارعهم، كما أنّ قوانين المرور غائبة، وعناصر شرطة المرور لا يجرؤن على محاسبة أي مخالف في أي مكان تقريباً. الملفت للنظر أنّ السيارات الأمريكية واليابانية الفارهة تجوب الشوارع بأعداد كثيرة، ما يدل على ارتفاع مستوى دخل الفرد . الصورة هنا في ساحة المستنصرية ببغداد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    أطفال وسط الطريق والقمامة تحتل الأرصفة

    يجري الاعتداء على الأرصفة وشُغلها بغير ما بُنيت لأجله. وتُرمى القمامة بشكل عشوائي في مناطق عدة من العاصمة. هنا في الصورة، أقام أحدهم منصة عالية مسيجة لعرض بضاعته فقطع الطريق، والفسحة التي تلي المنصة باتت مكبّ قمامة، فيما شغلت مظلة الحارس ما تبقى من الرصيف، ولم يبق للمشاة وللصغار إلا الشارع مساحة لحركتهم. الصورة في شارع النضال بقلب بغداد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    عبد الكريم قاسم عاد ليتحدى قتلته

    ما إن سقط نظام صدام حسين حتى سارع عشاق الزعيم الركن عبد الكريم قاسم إلى إقامة تمثال له بمنطقة "رأس القرية" التي شهدت محاولة اغتياله بمشاركة صدام حسين عام 1959. الزعيم الفقير عبد الكريم قاسم قتلته حكومة البعث الأولى عام 1963. والتمثال جرى نصبه وتشجير الحديقة المحيطة به بجهد شخصي من محبي هذه الشخصية، وغابت الدولة عن كل ذلك.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    موتور دفع المياه

    في كل بيت ومبنى يوجد موتور لسحب ودفع المياه، والسبب هو ضعف تدفق الماء، القادم من شبكة التغذية الحكومية. المياه الحكومية تصل الناس ملوثة وغير صالحة للشرب، لذا يعتمد العراقيون على مياه الشرب المعبأة في قنانٍ بلاستيكية. ويدور حديث عن عدم ثقة الناس في المياه المعبأة أيضاً بسبب غياب الرقابة الصحية للدولة على المصانع. الصورة هنا في مدخل مبنى بشارع الرشيد.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    غسيل السيارات في غياب القانون

    في شوارع العاصمة بغداد وباقي الطرق في كل أنحاء البلد تقريباً، أقام بعض المخالفين للقانون محطات غسيل السيارات، حيث يكسرون أنابيب شبكة المياه الوطنية ويقومون بتركيب مضخات ضغط عالٍ لاستخدامها في غسيل السيارات. ويجري هذا الأمر تحت أنظار الحكومة والدولة، بل ويقوم أغلب سائقي السيارات الحكومية بغسيل سياراتهم في هذه المحطات. الصورة هنا في منطقة الحبيبية ببغداد، قرب قناة الجيش.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    مول في الكرادة

    عرف العراقيون المولات التجارية بعد عام 2003، وباتت متنفساً لهم للتسوق وتناول الطعام وقضاء وقت ممتع. وتنتشر في بغداد مولات أهلية تمثل نزوعاً استهلاكياً عالياً لدى الناس، وتمارس نشاطها التجاري والاجتماعي بعيداً عن سلطة الدولة، وهو أمر لم يكن ممكناً في عهد صدام حسين، الذي كانت دولته تسيطر على التجارة عبر نظام "الأسواق المركزية".

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المسيحيون- حضور خجول يغلفه الخوف

    ادى التخندق الطائفي والديني والأثني، الذي عمّ العراق منذ التغيير، إلى هجرة أغلب العراقيين وخاصة من المكونات الصغرى، التي يمثل المسيحيون أكبرها. الصورة لروضة أطفال ومدرسة مسيحية في منطقة الكرادة الشرقية مقابل مستشفى الراهبات، وهي من المظاهر المسيحية القليلة الباقية في العاصمة.

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    المدارس الأهلية في كل مكان

    شاعت في العاصمة بغداد، بصفة خاصة، المدارس الأهلية، بسبب ضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية. ويتندر العراقيون على المدارس الحكومية بسبب غياب سلطة الدولة والفساد المستشري في أجهزتها. ويمتنع طلبة الصف السادس الإعدادي (الثانوي) لمدة 3 أشهر عن الحضور؛ ليتفرغوا للدراسة في المدارس الأهلية، التي تضمن لهم معدلاً عالياً يؤهلهم للقبول في الجامعات! هنا صورة لمدرسة أهلية في حي الشعب جنوب شرق العاصمة .

  • Irak Bagdad Reportage (DW/M. S. Almalaika)

    بغداد 2018 - انتصرت حرية الفرد وانهزمت الدولة!

    أسوار لحماية المصارف في قلب العاصمة !

    الصورة في شارع الرشيد بقلب بغداد، حيث أقامت الدولة سياجاً معززاً بالأسلاك الشائكة وأبراج المراقبة لحماية مجمّع المصارف، الذي يضم البنك المركزي العراقي وفيه احتياطي الذهب والعملات الصعبة وبنك الرافدين، أكبر مصرف عراقي . الجدار الكبير قطع شارع الرشيد وحوله إلى ممر للباعة المتجولين وعربات الحمالين.البنك المركزي العراقي تعرّض لعمليات سطو مسلح كبرى متعددة. ملهم الملائكة - بغداد

    الكاتب: ملهم الملائكة


ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بالإضافة إلى عدد من النواب السنة ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية.

على الجانب الآخر عقد العامري والمالكي مؤتمراً صحفياً في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعداً.

ولم يضم أي من التحالفين الحزبين الكرديين الرئيسيين مما يمنحهما دوراً هاماً طالما لعباه على مر التاريخ إذ أنهما يملكان سوياً 43 مقعداً سيمنحون أي تحالف ينضمون إليه ثقلاً عددياً كبيراً.

ويتقاسم الشيعة والسنة والأكراد السلطة بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003. ويكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً والرئيس كردياً.

ح.ز/ ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)

 

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