الأزهر يدعو لتشديد عقوبة التحرش الجنسي

دعا الأزهر إلى توقيع عقوبات شديدة على مرتكبي جريمة التحرش وذلك في أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تلك الحوادث. وأدت عدة حوادث سجلها على ما يبدو ضحايا أو شهود عيان خلال عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي وبُثت على وسائل التواصل الاجتماعي لمصريين كثيرين بصدمة.
وأظهرت إحداها مشاجرة في مدينة الإسكندرية الساحلية حيث لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاماً حتفه طعناً حتى الموت عندما حاول التصدي لشخص تحرش بزوجته. وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل (39 عاماً) محتجز لدى الشرطة. وفي مقطع مصور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي قاوم حشد من الشباب في مدينة دمنهور سائق دراجة نارية حاول إنقاذ ثلاث فتيات من التحرش بهن في أحد الشوارع.
وفي بيان صدر في بادئ الأمر يوم أمس الاثنين (28 آب/أغسطس) قال الأزهر إن التحرش "إشارة أو لفظا أو فعلا" سلوك منحرف ورفض تبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة.
وجاء في البيان الصادر باللغة الإنجليزية أيضاً "تابع الأزهر الشريف ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها". وأضاف "يؤكد الأزهر الشريف أن تجريم التحرش، والمتحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً من أي شرط أو سياق".
ورفض البيان أي محاولة لإلقاء اللوم على النساء في التحرش الجنسي قائلاً إن هذا "يعبر عن فهم مغلوط لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها". ودعا الأزهر إلى تفعيل القوانين، التي تجرم التحرش وإلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته.
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد التحرش الجنسي بعد انتخابه للمرة الأولى في عام 2014، وذلك في أعقاب واقعة اعتقل فيها سبعة أشخاص بتهمة التحرش بفتيات قرب ميدان التحرير بالقاهرة خلال احتفالات تنصيبه.
ر.ض/ع.ش (رويترز)
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب
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كيفن سبيسي يتحرش بطفل
اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.
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تصرفات مخلة بالآداب
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
وودي ألن والتحرش بابنته
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
بن أفليك وسلسلة من الاتهامات
واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
داستن هوفمان والتحرش بمتدربة
اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير
يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما
اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
النساء متهمات أيضا بالتحرش
تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.
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هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب
فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم
حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.