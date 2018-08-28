 الأخبار الزائفة - ما حقيقة صور النساء المعنّفات التي تم رفعها في كيمنيتس؟ | عالم المنوعات | DW | 29.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الأخبار الزائفة - ما حقيقة صور النساء المعنّفات التي تم رفعها في كيمنيتس؟

رفع متظاهرون من اليمين المتطرف في كيمنيتس صورا لنساء معنفات، توحي أنهن ضحايا لعنف تعرضن له من مهاجرين أو أجانب، ما يساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والتحريض ضد الأجانب. فما حقيقة تلك الصور؟

Chemnitz - Proteste der Rechten mit Plakat mit blutigen Frauengesichtern (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

منذ مساء الاثنين تجددت الاحتجاجات في قلب مدينة  كيمنيتس الواقعة في ولاية ساكسونيا لمتظاهرين يمينيين متطرفين ونازيين جدد، هؤلاء كانوا يحملون لافتات تحريضية وتدعو للكراهية، فيما ألقى أحد المتظاهرين التحية النازية لهتلر.

مختارات

أدانت المستشارة الألمانية ميركل وبشدة أعمال العنف في كيمنتس واعتبرتها غير مقبولة في دولة القانون، فيما دعمت موقف وزير داخليتها زيهوفر الذي عرض مساعدة اتحادية على ولاية ساكسونيا في مجال دعم الشرطة المحلية. (28.08.2018)

أحداث الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في كيمنتس بشرق ألمانيا أثارت فزعا في البلاد. وفيما رأت فيها أغلبية خطرا على الديمقراطية، قال أنصار اليمين الشعبوي إنها ليست خطرا على الديمقراطية، وذلك في أحدث استطلاع للرأي. (29.08.2018)

إحدى تلك اللافتات كانت تحمل صورة مركبة، وهي عبارة عن 12 صورة لنساء معنفات وآثار الضرب والجروح بادية على وجوههن. تلك اللافتة يريد حاملوها من خلالها الإيحاء بأن تلك النساء تعرضن للعنف من طرف مهاجرين.

غير أنه تبين أن تلك الصور تم اختيارها عشوائيا من وسائل إعلام أجنبية أساسا ومن الإنترنت. فقد كشف موقع "ميميكاما" النمساوي أن تلك الصور تعود لنساء أمريكيات وبريطانيات وأستراليات ودانمركيات. بل إن الموقع نشر كل صورة على حدة، موضحا اسم الضحية والبلد الذي تنحدر منه، بالإضافة إلى ملابسات تعرضها للعنف. إذ كشف الموقع النمساوي أنهن تعرضن للعنف المنزلي والسطو وعنف من قبل قوات الأمن.

ويواجه الصحفيون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأخبار والصور الزائفة القادمة من مدينة كيمنيتس في ظل حالة التوتر التي تسيطر على المدينة منذ انتشار خبر وفاة رجل إثر تعرضه للطعن بالسكين، وإعلان النيابة العامة إلقاء القبض على اثنين مشتبه بهما من أصول عربية.

وفي الوقت الذي تحقق فيه شرطة المدينة حول ملابسات الجريمة وما إذا كان الأمر يتعلق بالقتل العمد أو بعملية الدفاع عن النفس، انطلقت مظاهرات دعا لها اليمين المتطرف، وشاركت فيها مجموعات متطرفة عدة، من بينها النازيون الجدد، رفعت فيها شعارات معادية للأجانب.

ر.ن/ف.ي

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


 

مختارات

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة! 28.08.2018

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

Chemnitz Abbruch von Stadtfest

وجهة نظر: الكراهية في كيمنتس موجهة ضد ديمقراطية ألمانيا 29.08.2018

مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا شهدت طوال يومين احتقاناً حقيقياً في صفوف اليمين المتطرف، بدت أمامه الشرطة عاجزة لصد تلك الحشود الغاضبة. إذ تنقصها الإرادة لمحاربة البنى التحتية لليمين بجدية، كما يعتقد هانس بفايفر في تعليقه.

Chemnitz Demo gegen Migranten

كيمنتس.. احتجاجات مناهضة للمهاجرين تتحول إلى أعمال عنف 28.08.2018

في مدينة كيمنتس شرق ألمانيا، تحولت احتجاجات اليمين المتطرف ضد المهاجرين إلى أعمال عنف وشغب ما أدى إلى تدخل الشرطة. الاحتجاجات اندلعت بعد مقتل ألماني طعنا بالسكين في شجار بين زوار من جنسيات مختلفة لمهرجان في المدينة الواقعة شرق ألمانيا مطلع الأسبوع الجاري.

إعلان
Themenbild Facebook

 