اعتراض واشنطن لا يثني أردوغان عن إقتناء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الجمعة 31 أغسطس م آب 2018) في حفل تخريج ضباط بالجيش إن بلاده بحاجة لأنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية وأيضا لمقاتلات إف-35 الأمريكية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع أقساط شرائها من الولايات المتحدة لكنها ستشتري مقاتلات من مصادر أخرى إذا أوقفت واشنطن تسليم المقاتلات.

وكان رئيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أعلن أن تنفيذ عقد توريد منظومات الدفاع الصاروخية "إس400-" إلى تركيا، سيبدأ في العام المقبل 2019. ووقعت كل من روسيا وتركيا في كانون الأول / ديسمبر من عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس400-"، بحسب "سبوتنيك".

مشاهدة الفيديو 24:40 بث مباشر الآن 24:40 دقيقة شارك مسائيةDW : منظومة إس-400.. مغناطيس موسكو لجذب حلفاء واشنطن؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/344ET مسائيةDW : منظومة إس-400.. مغناطيس موسكو لجذب حلفاء واشنطن؟

وقد عبرت واشنطن في أكثر من مناسبة عن قلقها من أن تخاطر تركيا من خلال نشرها المزمع لأنظمة إس-400 بضمان الحصول على بعض الأسلحة الأمريكية الصنع وتكنولوجيا أخرى تستخدمها أنقرة من بينها مقاتلات إف-35.

وسبق لوزارة الخارجية الأمريكية أن أكدت إجراءها مفاوضات بشأن صفقة محتملة لبيع تركيا نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت الذي تصنعه شركة ريثيون كبديل لنظام إس-400 الروسي الصنع الذي اتفقت تركيا على شرائه، إلا أنه يبدو أن أنقرة لم تستجب.

ح.ز/ م.س( رويترز، د.ب.أ)